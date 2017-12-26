Молодежная сборная России начала с поражения чемпионат мира в Баффало. Отчаянная попытка в конце спасти матч ни к чему не привела.

Я пытался вспомнить, когда сборная России проигрывала чехам на молодежном чемпионате мира.

2016 – тяжело победили их по буллитам (2:1 бул.).

2015 – пожалуйста, проиграли им со счетом 1:4. За примерами далеко ходить не надо. А эта чешская сборная очень талантлива. И правильно отмечали эксперты: такое впечатление, что чехи по паспорту на два года старше. Выглядели они очень взросло и мудро по игре.

Первый период получился задорным, тем более сборная России в три раза перебросала соперников (15-5). Чехи уже на пятой минуте реализовали большинство, когда Нечас оказался один перед Мельничуком, получил пас из-за ворот и оказался точен.

Наши парни дали ответ уже через 39 секунд. Алтыбармакян нанес дальний бросок, удачно клюшку подставил Полодян. Отлично сыграло первое звено, воспитанники питерского хоккея!

Второй гол у чехов забил Остап Сафин – парень с русскими корнями, родившийся в Праге. На драфте-2017 в четвертом раунде его выбрал «Эдмонтон». Одаренный молодой человек.

Теперь на ответ у сборной России ушло меньше двух минут. Марсель Шолохов красиво крутанулся перед чужими воротами, сделав спинораму, и точно бросил неудобной стороной крюка. Красиво!

Но потом атака у россиян пропала, а чехи сделали игру во втором периоде, еще раз реализовав большинство и доведя счет до 4:2. Главный тренер Валерий Брагин на третий период убрал вратаря Алексея Мельничука и выпустил Владислава Сухачева. Но это особо ничего не изменило.

В чем главные проблемы сборной России? Не хватало движения, сыгранных комбинаций. Не было особой агрессии в атаке. Хромало меньшинство, и чехи наказывали нас за удаления. Ужасная реализация: в конце матча Чехия забивала каждый пятый свой бросок (21,74%), а Россия – лишь каждый двадцатый (5,88%). Ну и по вратарям нас тоже переиграли.

Только в концовке, в последние две минуты, случился взрыв, когда сначала забил Каюмов, а потом – Семин. Но спасти матч не удалось. Первые 58 минут получились плохими, и организация игры у чехов была заметно лучше.

Есть ли повод для паники? Нет. Понятно, что Валерий Брагин продолжит эксперименты и будет дальше искать нужные сочетания звеньев. Наш тренер – матерый зубр, который спускается с горы ближе к плей-офф и там валит почти всех.

Проблема только в том, что это поражение почти наверняка приведет к тому, что Россия останется без первого места в группе. То есть в четвертьфинале нас сразу ждет адски сильный соперник – хозяева США и Канада, а может, Финляндия с Толваненом. Будет очень тяжело. А с такой игрой, как против чехов, в плей-офф не светит ничего.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Мельничук (Сухачев)

Алтыбармакян – Мальцев – Полодян

Кныжов – Зайцев

Соколов – Рубцов – Абрамов

Саморуков – Макеев

Манукян – Иванов – Свечников

Шепелев – Минулин

Костин – Шолохов – Каюмов

Елизаров – Семин

Чехия – Россия – 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)

Голы: 1:0 Нечас 1 (Каут, Задина, 4.42, б.), 1:1 Полодян 1 (Алтыбармакян, Зайцев, 5.21), 2:1 Сафин 1 (Хытил, Хайек, 7.28), 2:2 Шолохов 1 (Костин, Семин, 9.16), 3:2 Задина 1 (Каут, Нечас, 25.34, б.), 4:2 Хытил 1 (Сафин, Захар, 37.26), 5:2 Крал 1 (Каут, Галвас, 46.16), 5:3 Каюмов 1 (Манукян, Рубцов, 57.48), 5:4 Семин 1 (59.02).

Вратари: Корженарж – Мельничук (Сухачев, с 40.00).

Броски: 24-38.

Штраф: 14-6.