1. Уникальное число настоящих хоккейных самородков, особенно в обороне

Лет через 20-30 мы будем смотреть на эти заявочные листы и завидовать тем, кто пересмотрел всё это сборище талантов вживую, в одном месте, за какую-то пару недель. Количество будущих Кубков Стэнли, золотых медалей чемпионатов мира и Олимпиад аккумулировано здесь просто нереальное. Отдельно следует сказать о защитниках, ведь тут в отдельных командах даже парни из третьей-четвертой пар вполне способны на звездную карьеру.

Со временем, именно это поколение назовут теми, кто закончил эпоху защитников-«домоседов» и проложил начало формации универсалов, способных одинаково хорошо работать по обе стороны от красной линии. Конечно, они есть и сейчас во взрослом хоккее, но прорыв случится именно за счет рожденных на рубеже веков. Защитники, у которых не держится шайба, не способные отдать быстрый пас, мыслить как форварды, уже в скором времени составят компанию в пивных лигах другому вымершему виду – тафгаям.

Например, канадец Кэйл Клэг, набирающий в Западной Лиге более полутора очков за матч, играет уже с такой уверенностью, что переход в НХЛ не выглядит для него каким-то масштабным свершением. А как вам 17-летний швед Расмус Далин, уже играющий в первой паре почти по двадцать минут за матч в не самой слабой европейской лиге? Или 18-летний финн Миро Хеисканен, в своем ХИФКе к декабрю идущий вторым снайпером? Или еще один канадец Виктор Мете, сыгравший уже 27 матчей за «Монреаль»? Новый хоккей уже здесь, надо только лишь смотреть повнимательнее.

2. Здесь сыграл Элиас Петтерссон

Из всего того великолепия, что предстоит нам посмотреть, его долговязая худощавая фигура стоит все равно чуть в стороне. Все-таки случаи, когда на МЧМ приезжает лучший бомбардир национального чемпионата, крайне редки. К тому же, набирает он эти баллы не в середняке, где нет большой ответственности за результат и можно искусственно чуть увеличить время молодому, а в клубе, который лидирует в шведской лиге с отрывом в десяток очков.

Пожалуй, со времен Петера Форсберга, получившего в 19 лет титул игрока года, не было в шведском хоккее нападающего, который бы так доминировал у себя на родине в тинейджерские годы. Не сорвавшись через океан сразу после драфта (а общий 5-й номер и кадровая ситуация в «Ванкувере» обещали приличный контракт) юный центр принял крайне мудрое решение остаться. Чтобы ехать уже не просто перспективным парнем из лиги Аллсвенскан (аналог нашей ВХЛ), а одной из главных звезд своего хоккея, да еще и с возможными медалями.

3. Чемпионат, на который не взяли Оуэна Типпета и Ника Судзуки

Если канадцы и в этот раз проиграют, то Доминику Дюшарму в первую очередь припомнят эти два довольно спорных кадровых решения. Да, все понимают, что заявка не безразмерная, но уж слишком ярко выглядят эти нападающие, для игнорирования которых нужна действительно веская причина. Сам наставник объясняет решение тем, что нужен баланс между обороной и атакой, а с ними команда с кленовым листом получится уж очень устремленной к чужим воротам, и повторять ошибки прошлого, ввязываясь в перестрелку образца финала-2017, он не намерен.

Решение рискованное, ведь если все сложится удачно, то молодой специалист добавит себе уважения, покажет себя способным принимать самостоятельные решения и отстаивать их. Но, если не прокатит, то эти решения еще больше потянут проигравшего вниз, превратившись в дополнительные отягчающие обстоятельства. Особенно странным выглядит отцепление Типпетта, заслужившего в Лиге Онтарио репутацию голевого конвейера и уже успевшего осенью дебютировать (и забить!) во «Флориде».

4. Матч на открытом воздухе, впервые в истории МЧМ

Мода на «зимние классики» неизбежно докатилась и до молодежных форумов. Тем более, что у Баффало есть опыт их проведения, причем получили они его одними из первых, сыграв на арене клуба НФЛ «Баффало Биллз» еще десять лет назад. Как атмосферное мероприятие для болельщиков, игра США – Канада, скорее всего, будет удачной, тем более, что географическая близость Канады практически гарантирует заполнение 70-тысячной чаши на матче между соседями, да еще в рождественские каникулы. Однако, игроки вряд ли будут в восторге от того, что по сути решающий матч за победу в группе пройдет в условиях, когда забивать голы еще сложнее. Естественный и не самый ровный лед – еще полбеды. Зима в Баффало – это почти постоянный снегопад, периодически переходящий в метель, так что драйва от скоростей молодежного хоккея мы здесь вряд ли дождемся. Но, в любом случае, событие предстоит историческое.

5. Одна из самых загадочных сборных России

На нынешнем МЧМ это будет одна из самых непредсказуемых команд, и вряд ли Валерия Брагина это обстоятельство как-то радует. Скорее наоборот, то, что почти никто не имеет постоянной практики на уровне КХЛ, заставляет его обращаться к заокеанским резервам и раздумывать над заявкой до последнего. В этот раз будет нетипично высокое для последних лет представительство игроков из CHL, долгий и мучительный поиск «химии» в звеньях, неопределенность с первым вратарем и постоянные интуитивные решения по ходу матчей. Потому и диапазон результатов, которые могут быть показаны, широчайший.

Никто сильно не удивится «золоту» – ну это же Россия, это же Брагин, это же, в конце концов, Баффало… но и вылет в четвертьфинале тоже не принесет изумления, ведь в другой группе – США, Канада и Финляндия и любое место кроме первого в группе (а за первое надо бороться со шведами) влечет за собой свидание в первом раунде именно с этими вышеперечисленными соперниками, каждый из которых приехал за первым местом.

6. Никаких «темных лошадок»!

В этот раз сборные второго эшелона вряд ли способны на какие-то сюрпризы. Не то, чтобы там совсем нет настоящих талантов, но пока они слишком молоды и недостаточно огранены. У швейцарцев нет новых хиширов и нидеррайтеров, у датчан эльерсов и бьоркстрандов, да и словаки вряд ли в этот раз доберутся до медалей без игроков уровня Ревая и Годлы. Да и наши соседи из Беларуси пока не выглядят теми, кто способен потрепать кого-то из записных фаворитов.