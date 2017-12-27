«ОПАСНО ШУТИТЬ НАД ХОККЕИСТАМИ»

Резиденты Comedy Club зачастили на хоккей в Парк легенд. То Павел Воля с супругой заходил в раздевалку московского «Динамо» с напутствием. С ними был Сергей Светлаков, которого я встретил и на дерби. Уже обыденное явление: актер из «Елок» и «Наша Russia» идет на хоккей, как к себе домой.

А теперь бац – Антон Лирник из украинского «Дуэта имени Чехова». Люблю их смотреть, но на матче встретить не ожидал.

– Среди резидентов очень популярен хоккей?

– Комики и юмористы – в основном, болельщики. Чаще футбольные, но есть и хоккейные. Вообще мне кажется, что хоккей занимает незаслуженно мало места в спортивной культуре. Он гораздо более красивый, зрелищный, интересный и честный, чем футбол. Ну почему так мало внимания хоккею? Это ужасная несправедливость! Пусть на нашем телевидении будет больше этой замечательной игры.

– Но я не помню ни одну сценку о хоккее в Comedy Club. Почему?

– Именно поэтому. Футбол более популярен у обычного телезрителя. И над хоккеистами шутить опаснее. Они спортивно лучше подготовлены, могут дать клюшкой по зубам. Шутки над ними – большой риск. Ну что тебе сделает футболист? Красиво упадет. А вот хоккеист не забудет обиду.

– Вы с кем-то дружите из хоккея? Может, вели корпоратив в одном из клубов КХЛ?

– Ни с одним хоккеистом не знаком, к сожалению. Даже не знаю, почему так сложилось. Но с удовольствием бы подружился. Уже ради того, чтобы на шару ходить на хоккейные матчи. Я – хороший болельщик, правда. Вы смотрели на меня во время дерби? Не пропускаю ни одного момента. И если ты пришел на хоккей, то не можешь даже оторваться от игры. Не имеешь права отвлекаться, смотреть в сторону. Меня притягивает этот мир, в котором спортсмены живут на льду.

«Я СЕЙЧАС ВЫБРАЛ ЦСКА»

– А вы сколько раз были на хоккее?

– Я – начинающий болельщик. Пришел всего лишь в третий раз. А впервые побывал на хоккее в Магнитогорске, где играла «Магнитка». Потрясающе, это сумасшедшие черти!

Я знаю, что ЦСКА недавно уступил «Металлургу». И теперь понимаю, почему. Мне кажется, что уральцы на большом подъеме. Извините, если ошибаюсь.

Еще мне кажется, что ЦСКА играет в дерби очень круто. Да, уступает в технике «Динамо», еще в чем-то. Но армейцы в напоре и реализации моментов – красавцы.

– Светлаков топит за «Динамо», а какой клуб выбрали вы?

– Вот сейчас я выбрал ЦСКА, который играет на чужой площадке. Только поэтому. Всегда поддерживаю людей, изначально дающих фору. Я – за тех, кому тяжелее поначалу. И я не прогадал, армейцы показывают шикарную игру.

– А что сейчас происходит с украинским хоккеем?

– Точно вам не скажу. Однако это очень правильный и развивающий вид спорта. Не только зрелищный, но и объединяющий. В хоккейной тусовке особенные люди. Боевые, сплоченные, дружелюбные. Вот на футболе болельщики часто ругаются на свою команду, выплескивают негатив. В хоккее такого меньше. И даже если команда проигрывает, фанаты держатся и не обижают своих.

«ХОЧУ ПОПАСТЬ НА МАТЧИ НБА»

– Как вас занесло в керлинг? Смотрел видео в инстаграме.

– Совершенно случайно. Мы были на съемках на горнолыжном курорте под Питером. Там есть ледовая арена. Я как пронырливый человек в перерыве пошел гулять, везде совать свой нос. И нашел поле для тренировок по керлингу. Захотел попробовать, один раз в жизни. Посмотрите в моем инстаграме первую и последнюю попытку толкнуть эту чушку для керлинга.

– Кстати, вы со своим партнером по дуэту Андреем Молочным дружите за кадром? Вот Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, когда были тандемом, никогда не ездили в отпуск вместе. Им хватало общения и на работе.

– У нас похожая штука. Когда много работаешь вместе, нужно отдыхать друг от друга. В жизни были разные периоды, иногда накапливалась усталость из-за гастролей, съемок, работы. Мы никогда вместе не ездили на курорты. Но отработали 10 лет в тандеме, без остановки. Это редкий момент для шоу-бизнеса.

– На какой турнир 2018 года вы бы очень хотели попасть? Олимпиада, чемпионат мира по футболу. А может, по хоккею в Дании?

– Мое давнее желание – попасть на матчи НБА. Эта мечта гнездится в моем сердце. Был бы очень счастлив попасть на большие игры. Но пока наш спектакль не зовут на гастроли в Америку, а времени мало, чтобы съездить туда просто так. Но надеюсь, что еще увижу большой баскетбол.

И поздравляю всех читателей с Новым годом! Поменьше смотрите телевизор. Побольше ходите на спортивные соревнования.