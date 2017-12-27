«Динамо» не может победить в Магнитогорске на протяжении шести лет.

Рубилово «Магнитки» и «Динамо» каждый раз заставляет смахнуть скупую слезу ностальгии болельщиков со стажем. На рубеже нулевых битвы этих клубов – столичных грандов и амбициозных уральцев – заставляли бросить все дела тысячи фанатов. А сюжет раз за разом закручивался не хуже, чем в голливудских блокбастерах. «Металлург» побеждал чаще – и в чемпионате страны, и в Евролиге. Вот и сейчас «Динамо» не может победить в Магнитогорске с 2011 года.

– Каждый матч против «Динамо» запоминается, – отмечал перед игрой в Магнитогорске главный тренер «сталеваров» Виктор Козлов. – Все знают, что «Динамо» – это сила в движении. Сегодня все будут бежать, стремиться проявить себя. Нас ждет хорошая проверка!

– Что уж кривить душой, я много лет провел в «Динамо», – говорил Денис Кокарев. – Но настраиваюсь, как на обычный матч. Есть игра, и в ней надо побеждать!

У «Магнитки» Василий Кошечкин снова в запасе, но на этот раз уже переодевается вторым голкипером. Тренеры говорят, что лучше со здоровьем и у Алексея Береглазова. Но пока он – вне заявки на матч. Как и Ян Коварж, во второй раз в сезоне схвативший автоматическую дисквалификацию.

Однако в центре первого звена «Магнитки» комфортно и Мэтту Эллисону! Уже во второй смене канадец прошивает в ближнем бою Бочарова. Еще четыре минуты, и Эллисон корректирует наброс Пивцакина от синей линии – шайба снова ныряет в дом к голкиперу гостей. Не спасает бело-голубых даже челлендж на вне игры. 2:0 к шестой минуте – вот это начало! Первый период – всецело за хозяевами. Они втрое больше проводят времени в атаке и ощутимо перебрасывают москвичей.

После перерыва «динамовцы» умело используют дальнюю лавку – полторы минуты длится осада владений уральцев, а Самсонов, как лев, бьется даже без клюшки. «Магнитку» так просто не сломить – «сталевары» тут же отвечают голом в большинстве. Пушку разряжает Сергей Терещенко. Не проходит и минуты, как Эллисон исполняет трюк со шляпой. И это – первый хет-трик на Арене «Металлург» в сезоне, и четвертый в карьере канадского нападающего. 4:0! Учитывая хоккейно-поэтическое прозвище Мэтта, сложно не вспомнить классика: «Ай да Пушкин, ай да…»!

Чуть портит настроение хозяевам и трибунам Марковин, который вовремя оказывается на добивании. Но почти тут же магнитогорцы доводят счет до разгромного. Чибисов стреляет в ближний угол, распечатывая Еременко – после четвертого гола он сменил Бочарова на последнем рубеже. 5:1, и третий период – уже формальность.

– Я же не Мозякин, – улыбается у раздевалки главный герой вечера, Мэтт Эллисон. – Я все свои хет-трики помню. Один в Риге, два – в минском «Динамо». Конечно, когда забиваешь один гол, матч уже особенный. А сегодня удалось трижды поразить ворота, и мы победили. Настоящий новогодний подарок!