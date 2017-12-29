9-25 февраля. ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Пхенчхан (Республика Корея)

Мы решили дать шутливый прогноз на Новый год. Но можно ли найти что-то веселое в этой Олимпиаде, которая уже погружена в море депрессии? У нас не будет своего флага, своего гимна, своей формы – даже своей страны. И на церемонию открытия не пустят. Но сами спортсмены будут нашими, в этом нет никаких сомнений. И для успешности этой Олимпиады должны сойтись две звезды на небе: мы берем золото в фигурном катании и в хоккее. На первый случай у нас есть гениальная Женечка Медведева, на второй – брутальный Олег Знарок со своей бандой. В обоих случаях наша страна будет фаворитом.

4-20 мая. ХОККЕЙ

Чемпионат мира. Копенгаген, Хернинг (Дания)

Этот турнир по подбору участников окажется круче, чем Олимпиада. Потому что в Данию наконец-то приедут звезды НХЛ! Тут ведь нет жадного МОК, решившего списать лучших хоккеистов мира с бюджета, из-за чего те встали в позу. Это чисто праздник ИИХФ. Каким может быть идеальный сценарий? Россия – да, тут будет именно Россия, а не какой-то непонятный «noname» - занимает первое место в группе, куда также попали Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия, Франция, Австрия. В четвертьфинале побеждаем Данию, в полуфинале – США, в финале – Канаду, золотой гол забивает Кирилл Капризов. Вся команда напивается, летит на чартере в Москву, а потом катит в Кремль. Александр Овечкин в одних шлепках приходит на прием к президенту Ксении Собчак. Ну ладно, стоп, что-то мы расшутились.

13 мая. ФУТБОЛ

Чемпионат России. Премьер-лига

В этот день пройдет последний тур первенства РФПЛ. И вы, конечно, ждете от нас смелый прогноз. «Зенит» в матче против «СКА-Хабаровск» героически вырывает бронзовые медали. «Локомотив» приезжает в Тулу, где укатывает «Арсенал», а Юрию Шпалычу вручают серебряные медали. Наконец, в московском дерби с «Динамо» побеждает «Спартак», а Массимо Каррера приводит свою команду к золоту чемпионата страны! Красно-белые фанаты на радостях будут гулять трое суток и едва не сожгут от счастья стадион, но вовремя вспомнят, что в июне там пройдет еще один турнир…

13 июня. ХОККЕЙ

НХЛ. Последний возможный день финала Кубка Стэнли

Не забудем и о сильнейшей хоккейной лиге мира. Каким видим финал мечты? Ну смотрите, от Востока пусть выйдет «Тампа», где выступают лучший бомбардир и снайпер лиги Никита Кучеров, его дружище Владислав Наместников, защитник Михаил Сергачев, вратарь Андрей Василевский. От Запада ждем «Колорадо», чтобы там играли вратарь Семен Варламов, защитники Никита Задоров и Андрей Миронов, форварды Наиль Якупов и Владислав Каменев. Вот это будет чума! И без разницы, кто там победит... Ну хорошо, пусть «Тампа».

14 июня – 15 июля. ФУТБОЛ

Чемпионат мира. Россия

Так вот, «Открытие Арена» уцелеет и даже примет матчи Аргентина – Исландия, Сербия – Бразилия, Бельгия – Тунис и Польша – Сенегал. Мы сейчас говорим о чемпионате мира по футболу, конечно. А вы что подумали?... Сборная России в первом матче победит Саудовскую Аравию в «Лужниках», во втором справится с Египтом в Санкт-Петербурге. Увы, проиграет Уругваю в Самаре. Но потом в 1/8 финала грохнет Испанию – снова в «Лужниках», потому что Акинфеев все будет тащить как Бог. В четвертьфинале в Сочи наша команда расправится с Аргентиной и Лео Месси, а Станислав Черчесов станцует лезгинку на бровке. В полуфинале в «Лужниках» будет побеждена Германия со счетом 7:1. Да, так бывает – спросите у бразильцев. А в финале в «Лужниках», где сборная России прямо пропишется, мы обыграем Португалию с плачущим Криштиану Роналду… Ай, бабушка, не буди меня, в какую еще школу идти? Ну дай еще немного поспать!