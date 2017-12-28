Об игре в защите

Если говорить о первом матче, то, безусловно, ребята поначалу волновались. Складывалось впечатление, что у линии обороны был какой-то ступор. Что касается качества игроков, то подбор защитников у нас ровный. Да, может быть, оборона не такая сильная, как в молодежных сборных предыдущих созывов, но там есть игроки, которые могут выстрелить.

Тот же Дмитрий Саморуков, травма которого, слава богу, оказалась не серьезной, и против Швейцарии он сыграет. Я помню его еще по юниорскому чемпионату мира, там он вообще ничего не стеснялся – и большинство разыгрывал, и атаки начинал. Тот же Артем Минулин по некоторым моментам крайне неплох.

Не стоит делать далеко идущих выводов по игре с Чехией. Да, проиграли, но самая большая проблема наших защитников не в том, что мы пропустили пять шайб из-за их ошибок, а то, что они боялись идти вперед.

Игроки обороны не поддерживали атаки и очень долго их начинали. Нападающие бежали вперед, защитники задерживались в своей зоне, из-за чего образовывался очень большой разрыв между линиями, а это всегда проблема. Надеюсь, что уже в сегодняшней встрече со Швейцарией мы сможем ее решить.

О выборе вратарей

Всех в первую очередь интересует вопрос: «Почему на первый матч не поставили Михаила Бердина?». Я это могу объяснить тем, что Владислав Сухачев и Алексей Мельничук играют здесь. Оба защищают ворота своих клубов в ВХЛ, а Мельничук даже успел дебютировать в основе СКА. У них есть постоянная практика, они на виду, поэтому их возможности чуть лучше известны тренерскому штабу.

Опять же, Сухачев все время казался основным вратарем по 98-му году, поэтому попал в заявку на первый матч. Почему в старте вышел Мельничук? На Суперсерии против сборных CHL он проявил себя чуть лучше конкурентов.

Учитывая результат матча с Чехией, я думаю, сегодня есть большие шансы увидеть в заявке Бердина. Вполне можно представить и то, что он начнет игру в стартовом составе. Если у Михаила пойдет, и в матче со швейцарцами он пропустит одну-две шайбы при 25-30 бросках, то вполне может стать первым номером на этом МЧМ. У всех вратарей есть шанс, можно сказать, что сейчас они в одинаковом положении.

О главных проблемах команды

Основная проблема в том, что у сборной нет слаженности в действиях. Защита и атака играли отдельно друг от друга. Про вратарей не могу ничего сказать, хоть и у них были моменты несогласованности с игроками обороны.

При этом мы очень медленно начинали атаки. Я уже давно не видел, чтобы кто-то так медленно играл в развитии атак. Плюс, как я уже говорил, защитники практически не поддерживали нападающих. Мы не видели, чтобы кто-то из игроков обороны приезжал в чужую зону и активно шел к воротам. Это случилось уже только в самом конце, когда нам пришлось отыгрывать три шайбы, Кныжов поехал на пятак мешать вратарю при позиционной атаке. После этого было еще несколько моментов, когда наши защитники сыграли агрессивно в чужой зоне.

Разрыв между линиями, о котором я уже говорил, приводил к тому, что нападающие зачастую не успевали возвращаться и помогать в обороне. Из-за этого мы пропустили четвертую шайбу, когда чехи в контратаке пробили Мельничука лишь с третьего броска. В этой ситуации защитники успели навязать хоть какую-то борьбу чешским нападающим, первые два броска наносились с помехой, но забил-то нам игрок, который накатывался третьим. Где в этот момент были наши игроки атаки? Они просто не успели вернуться. Зачастую нам просто не хватало командной скорости.

Но я уверен, что тренерский штаб укажет ребятам на ошибки. Все сделают, как надо. Там и методисты замечательные работают, и мотиваторы. Да, проиграли первый матч, но все у сборной страны будет хорошо.

О составе троек нападения

По ходу матча с чехами могла закрасться мысль о том, что тройки нападения подобраны неидеально. В атаке получалось далеко не все. Но, опять же, вторая шайба, которую забросил Марсель Шолохов с передачи Клима Костина, получилась очень красивой. Розыгрыш в тот момент удался хороший.

В третьем периоде сочетания немного поменялись, но нельзя сказать, что это сразу дало результат. Когда команды действовали пять на пять, игра была равной. Провал случился в неравных составах. С большинством у молодежной сборной зачастую бывают проблемы, да у основной команды тоже не все здорово в этом отношении, на Кубке мира мы ничего не забили с розыгрыша лишнего.

В первом матче ребятам было тяжело разобраться в большинстве, потому что все звенья играли по кругу. Почему так произошло? Наверное, потому что Валерий Николаевич до сих пор ищет оптимальные сочетания. Сложилось впечатление, что игра с чехами стала продолжением товарищеских матчей, которые мы играли перед стартом МЧМ. Можно сказать, - это была первая проверка команды в боевых условиях.

Никто не сомневается в том, что мы выйдем из группы, а вероятность того, что уже в четвертьфинале мы получим сильного соперника – 75%. Самый главный матч мы сыграем уже на вылет, поэтому, наверное, где-то можем позволить себе проиграть на групповой стадии.

Конечно, по ходу турнира спецбригады большинства и меньшинства у нас появятся. По-другому и быть не может. Скорее всего, уже сегодня мы сможем увидеть какие-то наработки, которые в третьем матче уже будут закреплены.

О лидерах команды

Мне всегда нравился Артур Каюмов. Я за ним давно слежу, наблюдал за его игрой в юниорской сборной, «Локо», команде U-18 у Виталия Прохорова в МХЛ, и везде он показывал свои лидерские качества. Особенно хорошо они проявлялись на площадке – Артур всегда мог потолкаться, взять шайбу, протащить ее, обыграть нескольких соперников, а потом отдать или забить. Думаю, что в нападении в первую очередь стоит рассчитывать на Каюмова.

По первому матчу можно сказать, что и Герман Рубцов сможет стать одним из лидеров атаки. В игре с Чехией он отдал две голевые передачи. У него уже есть опыт выступления на МЧМ - он был в сборной в прошлом году. Сейчас ему выдаются большие авансы, да и сам Рубцов хочет сыграть гораздо лучше, чем это получилось у него на предыдущем турнире. Тогда он совершенно не оправдал ожиданий, даже учитывая, что в какой-то момент получил травму.

В защите, как я уже говорил, может прибавить Саморуков. Кроме него свои лидерские качества проявят Николай Кныжов, Владислав Семин и Егор Зайцев. Это очень боевитые ребята, в ключевой момент они смогут взять игру и ответственность на себя.

О тактике сборной

Я думаю, что тактика нашей команды будет зависеть от конкретного соперника. Молодежка не всегда может диктовать свою игру в таком возрасте. Взять матч Канада – Финляндия – в этой встрече то канадцы играли первым номером, то финны перехватывали инициативу и вели игру. Даже во взрослом хоккее тяжело 60 минут контролировать ход матча. Все равно где-то будет спад. В 19-20 лет, тем более.

Я уверен, что наша сборная сможет играть на этом турнире и первым номером, и вторым. Все будет зависеть от силы конкретного соперника.