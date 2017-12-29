Молодежная сборная России в труднейшем матче победила Швейцарию – 5:2. И не смотрите на счет, все было не так однозначно.

После поражения от чехов (4:5) главный тренер сборной России Валерий Брагин кардинально перетасовал состав. Вообще все пятерки поменял. Нужно было найти правильное взаимопонимание, химию. Тем более где экспериментировать, как не в матче со Швейцарией – не фаворитом МЧМ и очень молодой командой, где выступают сразу пять ребят 2000 года рождения? У нас такой был только один – 17-летний Андрей Свечников.

Сборная России имела преимущество, но создавала мало остроты в атаке. В первом периоде наши забили однажды, когда защитник Владислав Семин нанес дальний бросок, и шайба влетела в сетку швейцарских ворот.

Наконец-то россияне реализовали большинство, и порадовало, что игрок обороны активно помогал нападению. Но уже на девятой секунде после перерыва швейцарцы сравняли счет, когда гол забил Марко Миранда.

Второй период прошел в атаках сборной России. Преимущество по броскам было колоссальным: 16-3. Однако голов все не было.

И вот на 39-й минуте Клим Костин пошел на пятачок, где ему повезло с отскоком. Но швейцарцы снова забивают почти сразу после перерыва! Ягер сыграл не хуже молодого Ягра, на скорости прорвав оборону, оттеснив защитника – и это 2:2.

Такой счет держался до 52-й минуты. Казалось, что овертайма не избежать. И вот прекрасный гол забивает Артур Каюмов, когда получает шайбу и резким точным броском поднимает ее под перекладину.

Швейцарцы раскрылись, и остальное было делом техники. Четвертый гол забил Георгий Иванов.

Пятую шайбу в пустые ворота положил Виталий Абрамов.

Какие выводы? Казалось, что победа над швейцарцами получится куда более легкой. Но именно в таких тяжелых матчах рождается команда, вырабатывается ее характер. И у сборной России уже видны лидеры – Семин, Костин, Свечников, Каюмов, Сухачев. Вот они понравились. Остальным надо к ним подтягиваться.

В пятницу, 29 декабря, сборная России сыграет с белорусами, и в этом матче может обеспечить себе выход в плей-офф.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Сухачев

Алтыбармакян – Мальцев – Полодян, Кныжов – Макеев

Манукян – Рубцов – Каюмов, Зайцев – Минулин

Соколов – Шолохов – Абрамов, Саморуков – Елизаров

Костин – Иванов – Свечников, Семин – Шепелев

Россия – Швейцария – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: 1:0 Семин 2 (Соколов, 10.21, б.), 1:1 Миранда 1 (Курашев, Майяр, 20.09), 2:1 Костин 1 (Свечников, Семин, 38.16), 2:2 Ягер 1 (Хайм, Сигрист, 42.10), 3:2 Каюмов 2 (Костин, 51.02), 4:2 Иванов 1 (Свечников, 58.18), 5:2 Абрамов 1 (58.31, п.в.).

Вратари: Сухачев – Вютрих.

Штраф: 6 – 8. Броски: 37 – 13.