Россию спас гол-шедевр от Каюмова. Но как тяжело было со швейцарцами! (видео)
Молодежная сборная России в труднейшем матче победила Швейцарию – 5:2. И не смотрите на счет, все было не так однозначно.
После поражения от чехов (4:5) главный тренер сборной России Валерий Брагин кардинально перетасовал состав. Вообще все пятерки поменял. Нужно было найти правильное взаимопонимание, химию. Тем более где экспериментировать, как не в матче со Швейцарией – не фаворитом МЧМ и очень молодой командой, где выступают сразу пять ребят 2000 года рождения? У нас такой был только один – 17-летний Андрей Свечников.
Сборная России имела преимущество, но создавала мало остроты в атаке. В первом периоде наши забили однажды, когда защитник Владислав Семин нанес дальний бросок, и шайба влетела в сетку швейцарских ворот.
1:0 - Владислав Семин⚡️#RUSSUI #U20 pic.twitter.com/RZmbWiTcD6— Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2017 г.
Наконец-то россияне реализовали большинство, и порадовало, что игрок обороны активно помогал нападению. Но уже на девятой секунде после перерыва швейцарцы сравняли счет, когда гол забил Марко Миранда.
Второй период прошел в атаках сборной России. Преимущество по броскам было колоссальным: 16-3. Однако голов все не было.
2:1 -Клим Костин⚡️#RUSSUI #U20 pic.twitter.com/iTtUWPfF97— Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2017 г.
И вот на 39-й минуте Клим Костин пошел на пятачок, где ему повезло с отскоком. Но швейцарцы снова забивают почти сразу после перерыва! Ягер сыграл не хуже молодого Ягра, на скорости прорвав оборону, оттеснив защитника – и это 2:2.
Такой счет держался до 52-й минуты. Казалось, что овертайма не избежать. И вот прекрасный гол забивает Артур Каюмов, когда получает шайбу и резким точным броском поднимает ее под перекладину.
3:2 - Артур Каюмов 🏒#RUSSUI #U20 pic.twitter.com/nbbsEnGdKo— Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2017 г.
Швейцарцы раскрылись, и остальное было делом техники. Четвертый гол забил Георгий Иванов.
4:2 - Андрей Свечников ⚡️#RUSSUI #U20 pic.twitter.com/szidIGY9zB— Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2017 г.
Пятую шайбу в пустые ворота положил Виталий Абрамов.
5:2 - Виталий Абрамов 💥 pic.twitter.com/im0F0TyD1H— Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2017 г.
Какие выводы? Казалось, что победа над швейцарцами получится куда более легкой. Но именно в таких тяжелых матчах рождается команда, вырабатывается ее характер. И у сборной России уже видны лидеры – Семин, Костин, Свечников, Каюмов, Сухачев. Вот они понравились. Остальным надо к ним подтягиваться.
В пятницу, 29 декабря, сборная России сыграет с белорусами, и в этом матче может обеспечить себе выход в плей-офф.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
Вратари: Сухачев
Алтыбармакян – Мальцев – Полодян, Кныжов – Макеев
Манукян – Рубцов – Каюмов, Зайцев – Минулин
Соколов – Шолохов – Абрамов, Саморуков – Елизаров
Костин – Иванов – Свечников, Семин – Шепелев
Россия – Швейцария – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: 1:0 Семин 2 (Соколов, 10.21, б.), 1:1 Миранда 1 (Курашев, Майяр, 20.09), 2:1 Костин 1 (Свечников, Семин, 38.16), 2:2 Ягер 1 (Хайм, Сигрист, 42.10), 3:2 Каюмов 2 (Костин, 51.02), 4:2 Иванов 1 (Свечников, 58.18), 5:2 Абрамов 1 (58.31, п.в.).
Вратари: Сухачев – Вютрих.
Штраф: 6 – 8. Броски: 37 – 13.