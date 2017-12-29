КОНТРАКТ ДНЯ

РАЗИН ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С «АДМИРАЛОМ» НА 2,5 ГОДА

Как и предполагал в начале этой недели «Советский спорт» известный специалист Андрей Разин подписал контракт с «Адмиралом». При этом стоит отметить, что договор с известным специалистом подписан до конца сезона 2019/20.

То есть совместные планы у нового руководства дальневосточного клуба и Разина весьма долгосрочные. И это обнадеживает. Поскольку нынешний сезон «морякам» уже точно не спасти. А вот начать уже сейчас строить команду на будущее – логичный шаг.

- На пост главного тренера мы пригласили молодого, амбициозного, но уже достаточно опытного и известного тренера Андрея Разина, - заявил новый президент «Адмирала» Заирбек Юсупов. - Разговаривали со многими хоккейными специалистами, выслушали разные мнения. Андрей Владимирович прилетел во Владивосток, где мы пообщались лично. В итоге мсделали ему предложение, а он решил его принять.

До этого Разин работал в КХЛ в «Автомобилисте» и «Югре». А нынешний сезон начал в роли консультанта в словацком «Попраде».

«Советский спорт» желает яркому и самобытному тренеру успехов в нашей элитной лиге.

НАКАЗАНИЕ ДНЯ

КАРЛССОНА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ

В «подарок» к Новому году голкиперу «Барыса» Хенрик Карлссон получили дополнительные каникулы в виде двухматчевой дисквалификации. Вратаря наказали за эпизод на 45-й минуте матча «Барыса» с «Ак Барсом» в Астане. Хозяева в нем уступили со счетом 2:5.

А нервы у Карлссона сдали, когда в ворота казахстанцев влетела шестая шайба. За мгновение до гола Хенрика едва не сбили с ног. И когда арбитр махнул рукой в сторону ворот, фиксируя их взятие, голкипер поехал к судье разбираться.

Строго говоря, он никого не оскорблял, а вместо этого сделал резкое движение головой ударив своей маской по шлему рефери. Так сказать, дал тому по лбу. И сразу вслед за этим был изгнан с площадки.

Интересно, что гол в итоге тоже не засчитали. Но и наказание Карлссону в итоге увеличили.

Вот и ищи у судей правды!

ДЕБЮТ ДНЯ

МОЗЕС ВЕРНУЛСЯ В «ЙОКЕРИТ»

Нападающий Стив Мозес вернулся в «Йокерит» и провел свой первый матч в нынешнем сезоне в КХЛ. По словам главного тренера финской команды Юкки Ялонена ничего выдающегося американец не показал и вообще игра у всей его тройки не задалась.

Однако другие звенья «шутов» в поединке против «Витязя» в Подольске были на высоте, забивая и в равных составах, и в большинстве, и даже в меньшинстве. Итоговый счет – 4:1 в пользу гостей, которых «витязи» дома не смогли обыграть пока ни разу.

На радостях Мозес дал после этой победы очень смелые обещания, заявив, что его команда превзойдет в плей-офф и СКА, и ЦСКА.

- Главное для нас - выйти на пик формы к Кубку Гагарина, - сказал Стив. - Уверен, что СКА и ЦСКА можно пройти в плей-офф, мы можем выйти в финал от Запада.

Что ж, побольше бы таких громких заявлений, после которых чемпионат КХЛ перестает быть томным. Остается только напомнить, что Мозес начал свою карьеру в КХЛ в 2014-м году именно в «Йокерите». И весьма удачно! Набрал 64 (41+23) очка. Но вот потом перешел в СКА, где его на протяжении двух лет преследовали травмы.

СДЕЛКА ДНЯ

«СПАРТАК» И «АМУР» ПОДЕЛИЛИ ОЧКИ В ХАБАРОВСКЕ

Москвичи и дальневосточники находятся на пограничном месте в своих конференциях. Поэтому турнирные баллы, добытые обоими клубами в Хабаровске, где хозяева победили в овертайме 2:1, оказались им как нельзя, кстати.

Теперь и «Спартак», и «Амур» обеспечили себе место в зоне плей-офф, как минимум, до конца 2017 года и могут с хорошим настроением уйти на короткие новогодние каникулы. От того, как сыграют их ближайшие соперники в пятницу, их турнирное положение уже не зависит.

При этом ни о какой договоренности речь не может идти в принципе. Ведь до 53-й минуте на табло горели нули. Затем Владислав Ушенин завершил точным броском под перекладину очень красивую комбинацию хозяев.

Но не прошло и двух минут, как сильный дальний щелчок удался спартаковцу Бену Максвеллу. Ну а овертайм «3 на 3» порадовал дуэлью на пятачке форварда «Амура» Томаша Зогорны с голкипером «Спартака» Никитой Беспаловым, которая завершилась в пользу хабаровчанина.

- В овертайме потеряли на мгновение концентрацию, - признал главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев. - Тем не менее, благодарен ребятам. У нас была тяжёлая поездка, но они смогли сыграть строго по заданию, самоотверженно. Вратарь Никита Беспалов, у которого сегодня день рождения, здорово подчищал те моменты, которые создавал соперник.