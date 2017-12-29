«Авангард» отыгрался с 0:2, но снова проиграл, и Андрей Скабелка после пресс-конференции отправился в отставку.

Назаров разлучает братьев

Хоккейный год в Омске закрывали действительно мощным матчем. «Нефтехимик» в этом сезоне делает все, чтобы руководство КХЛ увидело: необязательно ссылать команду из маленького города в лигу классом ниже. К концу 2017-го нижнекамцы идут на третьем месте в Восточной конференции, где уступают вторую строчку как раз «Авангарду», потому что омичи – первые в своем дивизионе.

По этому сезону вполне можно утверждать, что «Нефтехимик» и «Авангард» – примерно равные по силе команды. Об этом говорит и тот факт, что они недавно обменялись игроками. В Омск приехал Чед Рау, который в прошлом сезоне был лидером «Куньлуня», а игроком «Нефтехимика» стал Деннис Эверберг. Андрей Скабелка, пока был во главе команды, говорил, что швед никак не может адаптироваться в КХЛ, видимо, поэтому и отдал нападающего к конкуренту.

В ноябре «Нефтехимик» пополнил еще один бывший игрок «Авангарда» – защитник Эрик Густафссон, который ушел к Андрею Назарову за игровым временем и получил его: теперь он проводит на площадке в среднем на пять минут больше. В последние несколько дней Назаров сделал еще пару приобретений: жестоко разлучил братьев Неколенко, забрав из «Югры» Илью – того, что постарше. А за день до матча в Омске «Нефтехимик» объявил о подписании Никиты Филатова из «Лады».

«Авангард» тоже усиливался: после страшной ситуации с Лемтюговым Скабелке нужен был нападающий. Нашли Тедди Перселла, который в прошлом сезоне выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес». В декабре «Авангард» совершил еще один неплохой обмен, но не с «Нефтехимиком», а с «Сочи». За одного Никиту Лисова омичи получили Илью Хохлова и Вадима Щеголькова.

Лемтюгов раздает автографы, а Пьянов – свитеры

Лемтюгов, кстати, почти здоров: нападающий уже девять дней самостоятельно тренируется на льду, а перед игрой с «Нефтехимиком» проводит фото- и автограф-сессию в фойе «Арены Омск». Выглядит отлично, будто и не было никакого столкновения и десяти дней комы.

Но до игр в КХЛ Николаю далековато. Генеральный менеджер «ястребов» Виктор Шалаев рассказал, что нападающий вернется ближе к плей-офф, как и Валентин Пьянов. Зато с «Нефтехимиком» за омичей дебютируют Хохлов и Щегольков. За нижнекамцев первый матч проводит Филатов.

«Авангард» последние несколько лет удивляет зрителей новогодней формой. Новый год – новый дизайн. Новогодние свитеры можно было купить на аукционе, и после матча клуб в лице травмированного Валентина Пьянова вручил их болельщикам.

Скабелка – out

«Авангард» вновь проиграл (четвертое поражение в пятиматчевой домашней серии), хоть в этот раз и проявил характер, отыгравшись с 0:2. Но обе шайбы омичей похожи на случайности, а решения Скабелки в овертайме вызывают сомнения. Скорее всего, решение о его отставке руководство «Авангарда» приняло еще после первого периода. Команда, перед которой ставится задача выйти в финал конференции, не должна пропускать две шайбы уже в первом периоде и «лететь» «Югре» 1:5.

Сразу после пресс-конференции в твиттере «ястребов» появилось официальное сообщение об отставке белорусского тренера. Судя по словам Скабелки, который говорил журналистам о новых возможностях в новом году, он и сам на тот момент не знал, что его ждет.