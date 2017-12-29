Молодежная сборная России обыграли белорусов (5:2). И этот матч был похож на игру со швейцарцами (5:2) только по счету, а не сценарию.

Это был вечер российско-белорусской дружбы. Начался он с того, что «Авангард» внезапно отправил в отставку белорусского специалиста Андрея Скабелку, при котором омский клуб потерпел четыре поражения в пятиматчевой домашней серии.

Но главное – это слова в заявлении «Авангарда». Они звучат обидно и больно (для Скабелки): «Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф».

Кто может заменить Скабелку? Герман Титов недавно возглавил «Омских Ястребов» из МХЛ. И вот ему выдали приставку «и.о.», пока рулить будет он.

Вечер перетек в матч в Минске, в котором местное «Динамо» эффектно разобралось с лидером чемпионата – СКА. Белорусский клуб забросил шесть шайб, на любой вкус и цвет.

И наконец, на закуску – групповой матч на молодежном чемпионате мира: Белоруссия против России.

Встреча со швейцарцами (5:2) прошла на тройку с плюсом, но главный тренер Валерий Брагин видимо остался доволен качеством игры. Поэтому оставил все пятерки без изменений, и даже вратарь Владислав Сухачев проводил второй матч за два дня, что вообще увидишь нечасто.

Описывать каждый гол нет никакого смысла. Скажем только, что Россия после двух периодов вела 3:0, но у соперника здорово сыграл Сергей Пищук, набравший 2 (1+1) очка. Впрочем, в составе россиян мы выделим Клима Костина, который оформил дубль (и оба раза ему ассистировал Андрей Свечников). Формально эта пятерка – четвертая в сборной России, а по качеству хоккея – первая.

Вообще очки набрали три пятерки – кроме третьей, где выходили Соколов – Шолохов – Абрамов, Саморуков – Елизаров. Но тот же Шолохов зато отлично играл на вбрасываниях (71%), а все звено в сумме нанесло девять бросков. Просто шайба не зашла, такое бывает.

Белорусский вратарь Андрей Грищенко имел много работы, сделав 35 сэйвов. Плохо, что сборная России не реализовала большинство. Это наша реальная проблема. В остальном – команда обеспечила себе выход в плей-офф. Остался еще один матч в группе: 31 декабря в 20.00 по времени Баффало, против шведов. После хоккея парни почти в полночь приедут в отель, где их ждет новогодний ужин в столовой – и крепкий сон.

Главное произойдет 2 января, в четвертьфинале. Ну а матч с белорусами мы назовем плотной и хорошей тренировкой. Как ни крути, сомнений в результате не было ни у кого.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Сухачев

Алтыбармакян – Мальцев – Полодян

Кныжов – Макеев

Манукян – Рубцов – Каюмов

Зайцев – Минулин

Соколов – Шолохов – Абрамов

Саморуков – Елизаров

Костин – Иванов – Свечников

Семин – Шепелев

Белоруссия – Россия – 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Голы: 0:1 Полодян 2 (Алтыбармакян, Мальцев, 10.14), 0:2 Рубцов 1 (Каюмов, 12.44), 0:3 Костин 2 (Свечников, 12.44), 1:3 Дерябин 1 (Пищук, 42.03), 1:4 Каюмов 3 (Рубцов, Манукян, 44.21), 1:5 Костин 3 (Свечников, Иванов, 48.12), 2:5 Пищук 1 (Мартынов, 50.43).

Вратари: Грищенко – Сухачев

Броски: 19-40

Штраф: 6-10