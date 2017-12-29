Одни белорусы победили СКА. Другие белорусы проиграли сборной России (видео)
Молодежная сборная России обыграли белорусов (5:2). И этот матч был похож на игру со швейцарцами (5:2) только по счету, а не сценарию.
Это был вечер российско-белорусской дружбы. Начался он с того, что «Авангард» внезапно отправил в отставку белорусского специалиста Андрея Скабелку, при котором омский клуб потерпел четыре поражения в пятиматчевой домашней серии.
1:0 - Алексей Полодян 💥#BLRRUS #U20 pic.twitter.com/ZeMf5Ovgaj— Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
Но главное – это слова в заявлении «Авангарда». Они звучат обидно и больно (для Скабелки): «Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф».
2:0 - Герман Рубцов 💪#BLRRUS #U20 pic.twitter.com/iVOsMlcGhZ— Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
Кто может заменить Скабелку? Герман Титов недавно возглавил «Омских Ястребов» из МХЛ. И вот ему выдали приставку «и.о.», пока рулить будет он.
Вечер перетек в матч в Минске, в котором местное «Динамо» эффектно разобралось с лидером чемпионата – СКА. Белорусский клуб забросил шесть шайб, на любой вкус и цвет.
И наконец, на закуску – групповой матч на молодежном чемпионате мира: Белоруссия против России.
3:0 - Клим Костин 💪#BLRRUS #U20 pic.twitter.com/UwvavZSz0Y— Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
Встреча со швейцарцами (5:2) прошла на тройку с плюсом, но главный тренер Валерий Брагин видимо остался доволен качеством игры. Поэтому оставил все пятерки без изменений, и даже вратарь Владислав Сухачев проводил второй матч за два дня, что вообще увидишь нечасто.
4:1 - Артур Каюмов⚡️#BLRRUS #U20 pic.twitter.com/pbGErCzMgy— Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
Описывать каждый гол нет никакого смысла. Скажем только, что Россия после двух периодов вела 3:0, но у соперника здорово сыграл Сергей Пищук, набравший 2 (1+1) очка. Впрочем, в составе россиян мы выделим Клима Костина, который оформил дубль (и оба раза ему ассистировал Андрей Свечников). Формально эта пятерка – четвертая в сборной России, а по качеству хоккея – первая.
Вообще очки набрали три пятерки – кроме третьей, где выходили Соколов – Шолохов – Абрамов, Саморуков – Елизаров. Но тот же Шолохов зато отлично играл на вбрасываниях (71%), а все звено в сумме нанесло девять бросков. Просто шайба не зашла, такое бывает.
Гол в исполнении Клима Костина 💪#BLRRUS #U20 pic.twitter.com/c5RdVYF5Dj— Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
Белорусский вратарь Андрей Грищенко имел много работы, сделав 35 сэйвов. Плохо, что сборная России не реализовала большинство. Это наша реальная проблема. В остальном – команда обеспечила себе выход в плей-офф. Остался еще один матч в группе: 31 декабря в 20.00 по времени Баффало, против шведов. После хоккея парни почти в полночь приедут в отель, где их ждет новогодний ужин в столовой – и крепкий сон.
Главное произойдет 2 января, в четвертьфинале. Ну а матч с белорусами мы назовем плотной и хорошей тренировкой. Как ни крути, сомнений в результате не было ни у кого.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
Вратари: Сухачев
Алтыбармакян – Мальцев – Полодян
Кныжов – Макеев
Манукян – Рубцов – Каюмов
Зайцев – Минулин
Соколов – Шолохов – Абрамов
Саморуков – Елизаров
Костин – Иванов – Свечников
Семин – Шепелев
Белоруссия – Россия – 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Голы: 0:1 Полодян 2 (Алтыбармакян, Мальцев, 10.14), 0:2 Рубцов 1 (Каюмов, 12.44), 0:3 Костин 2 (Свечников, 12.44), 1:3 Дерябин 1 (Пищук, 42.03), 1:4 Каюмов 3 (Рубцов, Манукян, 44.21), 1:5 Костин 3 (Свечников, Иванов, 48.12), 2:5 Пищук 1 (Мартынов, 50.43).
Вратари: Грищенко – Сухачев
Броски: 19-40
Штраф: 6-10