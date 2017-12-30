Молодежная сборная России без особого труда разобралась с демотивированными белорусами (5:2) и сохраняет шанс побороться за первое место.

Как это непросто – встречаться двум этнически близким обломкам империи! Белорусские болельщики, чья вера в команду возрастала от периода к периоду (близость ларька с алкоголем к нашей трибуне, возможно, имела к этому некоторое отношение), открыли для себя этот факт, когда начали гнать своих вперед криками «Шай-бу! Шай-бу!».

- Э, погоди! – встрепенулся один из белорусов. – А откуда они поймут, что это мы им?

Белорусы быстро сориентировались, передвинули звения в составе своего репертуара и перешли на «Нас не сломить!», что, вероятно, отличало их ребят от российских в чуть большей степени.

- Вы, парни, действительно из Белоруссии? – спросил сидевший рядом местный.

- ДА! – рявкнул белорус в красной лыжной шапочке и поднялся с места. – ПИВА ХОЧЕШЬ?

- Нет, спасибо, я в порядке, - стереотипно по-американски ответил местный.

Белорус обескураженно развел руками, выглядя человеком, полностью разочаровавшимся в братьях по разуму.

Белорусские игроки, впрочем, не выглядели людьми, чье желание победить совпадало с возможностями фанатов пить за их здоровье. Свой главный матч (со Швейцарией) они уже проиграли, и теперь спокойно ждут серию за выживание против датчан. Два гола в ворота россиян, пусть даже если один из них был жуткой «бабочкой» на совести вратаря – уже нормальное свершение. Так что, вопрос того же фаната в шапочке под конец игры («Ну, блин, за кого я тут глотку рву?!») был скорее риторическим. То ли дело – вопросы к тренеру сборной России на предмет того, удовлетворен ли он прогрессом команды.

БРАГИН: «ПОСЛЕ СЧЕТА 3:0 ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО»

Главный тренер российской сборной Валерий Брагин отметил, что его команда победила без особых проблем.

- Контролировали игру, и после счета 3:0 особенных проблем не было. Допускали удаления, поиграли даже в формате «три на пять» и большой отрезок – «четыре на пять», но это все хорошая практика. У белорусов был день отдыха, а у нас - меньше суток между матчами, поэтому в целом игрой довольны.

- Эта игра в меньшинстве сегодня добавит уверенности Сухачеву?

- Первый гол немного обострил игру. Может, он решил, что скучно? Но повторю, для команды этот отрезок был полезен. И хорошо, что у нас был запас в три шайбы. Можно сказать, работали на будущее.

- Каким будет расписание завтра?

- Будем работать в обычном режиме. Днем проведем тренировку, разберем игру соперника, будем готовиться.

- Можно сказать, что первый гол в ворота нашей сборной - несчастный случай.

- Конечно. Можно понять и Сухачева - особой работы до этого момента у него не было. Но тем не менее, пропускать такие голы он не имеет права.

- Свечников мало играет.

- Вчера он выглядел хорошо физически. Одна из наших задач - чтобы лучшие в плане физики игроки играли большие отрезки времени.

- Была опасность, что команда не настроится на белорусов?

- Вчера сразу после игры со Швейцарией и сегодня на собрании сказали ребятам, что правильно настроиться - самый важный момент.

- Что-то огорчило сегодня?

- Ничего. Результат нормальный, двигаемся дальше.

- Чем опасны шведы?

- Шведы - это совсем другой уровень хоккея. Нам нужно очень серьезно готовиться, разобрать их игру.

- Прогресс в игре команды виден?

- В плане тактики - конечно. Но когда игроки начинают какую-то отсебятину - тогда сразу появляются проблемы.

- У Саморукова были проблемы с плечом, Шолохов получил удар...

- Какие-то повреждения, ушибы, есть практически у всех. Но там ничего серьезного. Физически у команды еще есть запас.

- Назовете вратаря на игру против шведов?

- Будем думать.

- У Бердина нет шансов сыграть?

- Я думаю, что пока будем выбирать из пары Сухачев и Мельничук.

КОСТИН: «В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ НЕМНОГО ЗАНЕРВНИЧАЛИ»

Нападающий российской молодежки Клим Костин отметил, что у команды были некоторые трудности в третьем периоде.

— Сегодня начали спокойнее. Забили, но в третьем периоде пропустили и немного занервничали — пошли удаления. Хорошо, что смогли еще забросить и уже спокойно довели встречу до победы. Дисциплина? Все хотят побольше забить. У каждого нормального хоккеиста есть желание отличиться, внести вклад в общую победу.

— Следующий соперник — Швеция. Как будете готовиться?

— Сегодня отдохнем, завтра плодотворно потренируемся, разберем ошибки за две предыдущие игры и на шведов выйдем уже полными сил.

СВЕЧНИКОВ: «МАЛО ИГРАЮ? Я ОБ ЭТОМ НЕ ДУМАЮ»

Форвард Андрей Свечников заявил, что не думает о том, сколько игрового времени он получает.

— Мы сегодня выполнили тренерскую установку, забили и реализовали моменты. Это самое главное. Мало играю? Я об этом не думаю. Надо выходить на то время, которое тебе дают, собираться и показывать все, что можешь.

— Ты самый молодой игрок сборной.

— Если честно, то я об этом вообще не думаю.

— Ты уже играл на двух юниорских чемпионатах мира. Есть желание на третий поехать в Челябинск?

— Если мой клуб вылетит из плей-офф и меня отпустят, то, конечно, поеду.

— Какие ощущения от чемпионата мира?

— Ощущения самые лучшие. Но самое главное — выигрывать.

РУБЦОВ: «СЕГОДНЯ НАША ТРОЙКА СНОВА НЕ РЕАЛИЗОВАЛА МНОГО МОМЕНТОВ»

Еще один форвард Герман Рубцов сказал, что команда прогрессирует, но при этом посетовал на недостаточную реализацию моментов.

— Игра на прошлом молодежном чемпионате мира безусловно добавляет уверенности. Прогресс? Он есть: мы начинаем сыгрываться, лучше понимать друг друга. Но сегодня наша тройка снова не реализовала много моментов. Правильный хоккей Валерия Брагина? Не буду выдавать его секретов.

— О чем просит тренер, когда кричит на вас?

— Валерий Николаевич особо не кричит, только если по делу. Просит больше бросать, больше закрывать вратаря, играть по тактике, которую нам объясняет тренерский штаб.

— Есть резерв сил у сборной?

— Задачи экономить силы у нас не было. Настраиваемся на всех соперников, выходим и бьемся. Мы достаточно долго готовились — ребята были две недели в Новогорске, потом здесь неделю, поэтому силы есть.

Проигрыш американцев словакам? МЧМ — это турнир, где все команды сильны, а игры непредсказуемы. Надо настраиваться на всех.