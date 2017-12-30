1. ДУБЛЬ РАДУЛОВА

Александр Радулов стал первой звездой матча с «Сент-Луисом», сделав дубль. Сначала Саша при счете 2:2 отличился в большинстве на 58-й минуте, и этот гол стал победным. Бросок был со средней дистанции, и голкипер пропустил шайбу в ближний угол. Можно его поругать, но вообще Радулов все исполнил на загляденье.

Второй гол – там уже дело техники, Радулов отправил шайбу в пустые ворота. Но надо было выиграть забег у соперников и удачно подловить отскок, так что и там Александр проявил свое мастерство.

Порадовало, что Радулов заработал «+3» за полезность и нанес пять бросков. И вот что о Саше пишут североамериканские обозреватели: «Радулов быстро стал одним из моих любимых игроков «Далласа». А может, вообще самый любимый на все времена. Одна из его важных фишек – то, как празднует каждый забитый гол. Весело смотреть его фокусы! Хоккею нужно больше таких ребят, как он. Смотреть за Радуловым – истинное удовольствие».

Так и мы говорили, когда Александр играл в КХЛ. Цените то, что имеете. Потом он уедет в штат Техас, а вы будете скучать.

2. ДВА ОЧКА ЗАДОРОВА

«Русский Крис Пронгер» провел очень хороший матч против «Торонто» (4:3 ОТ). Никита Задоров стал третьей звездой встречи. И не только отдал две голевые передачи, заработав полезность «+1», но и сделал пять блоков.

И пусть игроки «Мэйпл Лифс» скажут спасибо, что Задоров никому не навалял. Он ведь и подраться может.

Кстати, в последних шести матчах Задоров набрал 5 (0+5) очков. Человек делает на площадке все: хиты, блоки… Жаль только, что Никита редко бросает по воротам. Вот этот момент ему стоит подтянуть. А в остальном он прогрессирует, как и Зайцев, Проворов, Сергачев. Вот готовая четверка для сборной России.

Кстати, фанаты «Колорадо» сейчас шутят: «Проворов обеспечил два гола, а Комфер забросил победную шайбу. Спасибо тебе, «Баффало»! Вспомним, кто нам отдал этих игроков».

3. «ТАМПА» ПРОИГРАЛА

Можно сказать, что «Тампа» потерпела неожиданное домашнее поражение от «Филадельфии». А можно заметить, что нельзя выигрывать всегда. В конце концов, «Лайтнинг» и так идут на первом месте в лиге. У них все в шоколаде. Жаль, конечно, что прервана домашняя победная серия из восьми матчей. Но всему хорошему однажды приходит конец.

Никита Кучеров – как всегда красавец, набрал еще 2 (0+2) очка и сохранил лидерство в споре лучших бомбардиров лиги. А вот в гонке снайперов интересная история. Мы знали, что Кучеров спорит с Александром Овечкиным, у них по 24 гола. Но тут форвард «Айлендерс» Андерс Ли сделал дубль в игре с «Виннипегом», и у него тоже теперь 24 гола. Вот это закрутка! Представляете, если Ли так выскочит из засады и возьмет «Морис Ришар Трофи»? Мы все помним, как это однажды сделал Джонатан Чичу. Вот будет такая же история о неизвестном герое.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Сделал дубль (2+0) в матче с «Сент-Луисом» (4:2)

2** – Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Торонто» (4:3 ОТ)

3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Филадельфией» (3:5)

Общий зачет по сезону*:

38 – Кучеров

37 – Овечкин

34 – Радулов

31 – Бобровский

28 – Тарасенко

27 – Малкин, Панарин

23 – Кузнецов, Василевский

21 – Бучневич

17 – Анисимов

15 – Сергачев

13 – Варламов

12 – Зайцев, Проворов, Куликов

10 – Худобин, Якупов

9 – Наместников, Дадонов, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин

4 – Голдобин, Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Филадельфия – 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Стэмкос (КУЧЕРОВ), Пойнт (КУЧЕРОВ), Джонсон – Симмондс, Гостисбир, Кутюрье, Мэннинг, Филппула

ТБ: Кучеров (0+2; -1, 2, 5, 20.27)

Наместников (0+0; 0, 0, 1, 17.59)

Сергачев (0+0; 0, 0, 3, 15.53)

в Василевский (4-4; 100%, 8.09)

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 2, 24.05)

Даллас – Сент-Луис – 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Янмарк, Бенн, РАДУЛОВ, РАДУЛОВ – ТАРАСЕНКО, Томпсон

Д: Радулов (2+0; +3, 0, 5, 18.13)

СЛ: Тарасенко (1+0; 0, 0, 5, 18.39)

Барбашев (0+0; +1, 0, 0, 15.20)

Оттава – Коламбус – 5:4 (0:0, 3:3, 2:1)

Брассар, Пол, Дюшен, Стоун, Райан – Милано, Андерсон (ПАНАРИН), Милано, Веренски

К: Панарин (0+1; -1, 2, 1, 23.32)

в Бобровский (28-23; 82,1%, 58.20)

Колорадо – Торонто – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Маккиннон, Рантанен (ЗАДОРОВ), Керфут (ЗАДОРОВ), Комфер – Мартин, Полак, ван Римсдайк

К: Задоров (0+2; +1, 0, 0, 23.25)

в Варламов (34-31; 91,2%, 63.25)

Каролина – Питтсбург – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Райан, Ахо – Дюмолин

П: Малкин (0+0; -1, 0, 2, 19.42)

Детройт – Рейнджерс – 3:2 бул. (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Атанасиу, Зеттерберг, Нильсен (п.бул.) – Деарне, Леттиери

Р: Бучневич (0+0; +1, 0, 3, 16.22)

Виннипег – Айлендерс – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Маттиас, Уилер, Коннор, Лоури – Ли, Ли

В: Куликов (0+0; -1, 0, 0, 19.58)

Миннесота – Нэшвилл – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Гранлунд, Гранлунд, Думба, Гранлунд – Суббан (ЕМЕЛИН), Террис

Н: Емелин (0+1; +1, 0, 0, 21.24)

Нью-Джерси – Баффало – 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Вуд, Юханссон, Мур – Юсефсон, Айкел, Айкел, Ристолайнен

Анахайм – Калгари – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Фаулер, Ракелл – Ферланд

Эдмонтон – Чикаго – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Пулюярви, Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль – Хартман, Дебринкат, Остерли, П.Кейн

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 54 (24+30) очка, Таварес Айлендерс – 49 (21+28), БэйлиАйлендерс – 49 (11+38), Стэмкос Тампа-Бэй – 48 (16+32), Жиру Филадельфия – 46 (13+33), Ворачек Филадельфия – 46 (8+38), Макдэвид Эдмонтон – 45 (14+31), Уилер Виннипег – 44 (10+34)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), ОВЕЧКИН Вашингтон – 38 (24+14), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 37 (16+21), МАЛКИН Питтсбург – 35 (13+22), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВТампа-Бэй – 32 (15+17), РАДУЛОВ Даллас – 31 (14+17), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 23 (8+15).