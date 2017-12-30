«Весело смотреть фокусы Радулова». Америка влюбилась в русского форварда (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ДУБЛЬ РАДУЛОВА
Александр Радулов стал первой звездой матча с «Сент-Луисом», сделав дубль. Сначала Саша при счете 2:2 отличился в большинстве на 58-й минуте, и этот гол стал победным. Бросок был со средней дистанции, и голкипер пропустил шайбу в ближний угол. Можно его поругать, но вообще Радулов все исполнил на загляденье.
Второй гол – там уже дело техники, Радулов отправил шайбу в пустые ворота. Но надо было выиграть забег у соперников и удачно подловить отскок, так что и там Александр проявил свое мастерство.
Порадовало, что Радулов заработал «+3» за полезность и нанес пять бросков. И вот что о Саше пишут североамериканские обозреватели: «Радулов быстро стал одним из моих любимых игроков «Далласа». А может, вообще самый любимый на все времена. Одна из его важных фишек – то, как празднует каждый забитый гол. Весело смотреть его фокусы! Хоккею нужно больше таких ребят, как он. Смотреть за Радуловым – истинное удовольствие».
Так и мы говорили, когда Александр играл в КХЛ. Цените то, что имеете. Потом он уедет в штат Техас, а вы будете скучать.
2. ДВА ОЧКА ЗАДОРОВА
«Русский Крис Пронгер» провел очень хороший матч против «Торонто» (4:3 ОТ). Никита Задоров стал третьей звездой встречи. И не только отдал две голевые передачи, заработав полезность «+1», но и сделал пять блоков.
И пусть игроки «Мэйпл Лифс» скажут спасибо, что Задоров никому не навалял. Он ведь и подраться может.
Кстати, в последних шести матчах Задоров набрал 5 (0+5) очков. Человек делает на площадке все: хиты, блоки… Жаль только, что Никита редко бросает по воротам. Вот этот момент ему стоит подтянуть. А в остальном он прогрессирует, как и Зайцев, Проворов, Сергачев. Вот готовая четверка для сборной России.
Кстати, фанаты «Колорадо» сейчас шутят: «Проворов обеспечил два гола, а Комфер забросил победную шайбу. Спасибо тебе, «Баффало»! Вспомним, кто нам отдал этих игроков».
3. «ТАМПА» ПРОИГРАЛА
Можно сказать, что «Тампа» потерпела неожиданное домашнее поражение от «Филадельфии». А можно заметить, что нельзя выигрывать всегда. В конце концов, «Лайтнинг» и так идут на первом месте в лиге. У них все в шоколаде. Жаль, конечно, что прервана домашняя победная серия из восьми матчей. Но всему хорошему однажды приходит конец.
Никита Кучеров – как всегда красавец, набрал еще 2 (0+2) очка и сохранил лидерство в споре лучших бомбардиров лиги. А вот в гонке снайперов интересная история. Мы знали, что Кучеров спорит с Александром Овечкиным, у них по 24 гола. Но тут форвард «Айлендерс» Андерс Ли сделал дубль в игре с «Виннипегом», и у него тоже теперь 24 гола. Вот это закрутка! Представляете, если Ли так выскочит из засады и возьмет «Морис Ришар Трофи»? Мы все помним, как это однажды сделал Джонатан Чичу. Вот будет такая же история о неизвестном герое.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)
Сделал дубль (2+0) в матче с «Сент-Луисом» (4:2)
2** – Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Торонто» (4:3 ОТ)
3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Филадельфией» (3:5)
Общий зачет по сезону*:
38 – Кучеров
37 – Овечкин
34 – Радулов
31 – Бобровский
28 – Тарасенко
27 – Малкин, Панарин
23 – Кузнецов, Василевский
21 – Бучневич
17 – Анисимов
15 – Сергачев
13 – Варламов
12 – Зайцев, Проворов, Куликов
10 – Худобин, Якупов
9 – Наместников, Дадонов, Задоров
6 – Орлов
5 – Слепышев, Антипин
4 – Голдобин, Емелин, Бурмистров
3 – Шипачев, Миронов
2 – Кулемин
1 – Барбашев
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Тампа-Бэй – Филадельфия – 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Стэмкос (КУЧЕРОВ), Пойнт (КУЧЕРОВ), Джонсон – Симмондс, Гостисбир, Кутюрье, Мэннинг, Филппула
ТБ: Кучеров (0+2; -1, 2, 5, 20.27)
Наместников (0+0; 0, 0, 1, 17.59)
Сергачев (0+0; 0, 0, 3, 15.53)
в Василевский (4-4; 100%, 8.09)
Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 2, 24.05)
Даллас – Сент-Луис – 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Янмарк, Бенн, РАДУЛОВ, РАДУЛОВ – ТАРАСЕНКО, Томпсон
Д: Радулов (2+0; +3, 0, 5, 18.13)
СЛ: Тарасенко (1+0; 0, 0, 5, 18.39)
Барбашев (0+0; +1, 0, 0, 15.20)
Оттава – Коламбус – 5:4 (0:0, 3:3, 2:1)
Брассар, Пол, Дюшен, Стоун, Райан – Милано, Андерсон (ПАНАРИН), Милано, Веренски
К: Панарин (0+1; -1, 2, 1, 23.32)
в Бобровский (28-23; 82,1%, 58.20)
Колорадо – Торонто – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Маккиннон, Рантанен (ЗАДОРОВ), Керфут (ЗАДОРОВ), Комфер – Мартин, Полак, ван Римсдайк
К: Задоров (0+2; +1, 0, 0, 23.25)
в Варламов (34-31; 91,2%, 63.25)
Каролина – Питтсбург – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Райан, Ахо – Дюмолин
П: Малкин (0+0; -1, 0, 2, 19.42)
Детройт – Рейнджерс – 3:2 бул. (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Атанасиу, Зеттерберг, Нильсен (п.бул.) – Деарне, Леттиери
Р: Бучневич (0+0; +1, 0, 3, 16.22)
Виннипег – Айлендерс – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Маттиас, Уилер, Коннор, Лоури – Ли, Ли
В: Куликов (0+0; -1, 0, 0, 19.58)
Миннесота – Нэшвилл – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Гранлунд, Гранлунд, Думба, Гранлунд – Суббан (ЕМЕЛИН), Террис
Н: Емелин (0+1; +1, 0, 0, 21.24)
Нью-Джерси – Баффало – 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)
Вуд, Юханссон, Мур – Юсефсон, Айкел, Айкел, Ристолайнен
Анахайм – Калгари – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Фаулер, Ракелл – Ферланд
Эдмонтон – Чикаго – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
Пулюярви, Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль – Хартман, Дебринкат, Остерли, П.Кейн
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 54 (24+30) очка, Таварес Айлендерс – 49 (21+28), БэйлиАйлендерс – 49 (11+38), Стэмкос Тампа-Бэй – 48 (16+32), Жиру Филадельфия – 46 (13+33), Ворачек Филадельфия – 46 (8+38), Макдэвид Эдмонтон – 45 (14+31), Уилер Виннипег – 44 (10+34)…
КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), ОВЕЧКИН Вашингтон – 38 (24+14), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 37 (16+21), МАЛКИН Питтсбург – 35 (13+22), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВТампа-Бэй – 32 (15+17), РАДУЛОВ Даллас – 31 (14+17), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 23 (8+15).