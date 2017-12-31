Овечкин сделал хет-трик по передачам и пошел на рекорд Ягра (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ТРИ ОЧКА ОВЕЧКИНА
Широко разлетелась новость о том, что Александр Овечкин вышел на шестое место среди европейцев по количеству матче в НХЛ, в которых игрок набирал минимум три очка. Овечкин провел 96 таких игр, впереди него – Петер Форсберг (105), Теему Селянне (126), Петер Штястны (138), Стэн Микита (147), Яри Курри (164) и Яромир Ягр (195).
Ну не знаю – лично мне эта статистика говорит о том, что карьера у Овечкина складывается стабильно в регулярных чемпионатах. И я снова удивляюсь тому, под каким углом смотрят на статистику в Северной Америке, и как там глубоко копают.
И конечно, Александра Великого мы поздравляем. Он сделал ассистентский хет-трик в матче с «Нью-Джерси» (5:2). И в данном случае герой – не только Ови, а вся его пятерка. Потому что все три передачи Овечкина были вторыми, и он был соучастником атак, а не наконечником копья.
Самое ценное в этой истории – «Вашингтон» вышел на первое место в Столичном дивизионе. Команда набирает обороты ко второй половине сезона. Но нам интереснее всего плей-офф.
2. ГОЛ ГОЛДОБИНА
О других героях дня. Владимир Тарасенко отметился голевой передачей в победном матче с «Каролиной» (3:2). Но вообще у Володи в последних семи матчах – только один гол. И я знаю, он сам как прирожденный снайпер недоволен этой тенденцией. При том, что в этих семи играх Тарасенко нанес 23 броска, но шайба в ворота не идет хоть тресни.
А вот у Николая Голдобина зашла, и это его второй гол в сезоне. Причем атака началась от самого вратаря Маркстрема, и Коля все сделал потрясающе. Вошел в зону, расправился с защитниками, изящно переиграл голкипера. Третьей, а не второй звездой дня мы ставим Голдобина только потому, что его команда в итоге проиграла.
Я заметил, что с отъездом Бурмистрова стабильное место в составе получил Голдобин. Не уверен, что они были прямыми конкурентами за одну позицию в основе. Но таланта у Голдобина много, и давайте ждать, что он сможет раскрыться. Сейчас самое время.
3. НХЛ И ЕВРОПА
Я в декабре спрашивал у президента ИИХФ Рене Фазеля, не начал ли он переговоры с НХЛ об участии в Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Фазель мысленно перекрестился и сказал, что дайте сначала Пхенчхан пережить: «Это для нас большой вызов».
На днях вице-президент НХЛ Билл Бэйли сказал то же самое: переговоры с ИИХФ пока не идут, и спешить им некуда. Думаю, неизвестность в этом вопросе будет до 2021 года, потому что НХЛ такие дела решает в последний момент.
Но вот Фазель поделился интересной информацией, что договаривается с НХЛ по какому-то новому турниру для сборных, который будет проходить в годы между Олимпиадами, и чтобы там играли лучшие против лучших. А вот на Олимпиаде будут выступать хоккеисты до 23 лет.
Делаю два вывода: Фазель имеет зуб на МОК, и его достала эта история последних лет, когда МОК то НХЛ продинамил, провалив с ними переговоры, то Россию отстранил. Получайте за это молодежь до 23 лет и возитесь с ними на Олимпиадах.
Во-вторых, Европа и НХЛ должны дружить, плотнее сотрудничать. Вспомните клубные серии – это были не матчи, а конфетки. Так что Фазель идет в правильном направлении, что снова подчеркивает его прогрессивность как руководителя.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)
Набрал 3 (0+3) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:2)
2** – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Каролиной» (3:2)
3*** – Николай ГОЛДОБИН (Ванкувер)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4)
Общий зачет по сезону*:
40 – Овечкин
38 – Кучеров
34 – Радулов
31 – Бобровский
30 – Тарасенко
27 – Малкин, Панарин
23 – Кузнецов, Василевский
21 – Бучневич
17 – Анисимов
15 – Сергачев
13 – Варламов
12 – Зайцев, Проворов, Куликов
10 – Худобин, Якупов
9 – Наместников, Дадонов, Задоров
6 – Орлов
5 – Слепышев, Антипин, Голдобин
4 – Емелин, Бурмистров
3 – Шипачев, Миронов
2 – Кулемин
1 – Барбашев
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Вашингтон – Нью-Джерси – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Уилсон, Джус (ОВЕЧКИН), Карлсон (ОВЕЧКИН), Нисканен (ОВЕЧКИН), Бэкстрем – Мур, Зэйджак
В: Овечкин (0+3; +1, 0, 6, 20.00)
Кузнецов (0+0; +1, 0, 1, 14.05)
Орлов (0+0; +1, 0, 1, 21.27)
Сент-Луис – Каролина – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Бродзяк, Берглунд, Апшелл (ТАРАСЕНКО) – Райан, Уоллмарк
СЛ: Тарасенко (0+1; +1, 0, 3, 20.17)
Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 14.50)
Ванкувер – Лос-Анджелес – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Стечер, ГОЛДОБИН, Дауд – Тоффоли, Габорик, Клиффорд, Даути
В: Голдобин (1+0; 0, 0, 1, 9.51)
Нэшвилл – Миннесота – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Хартнелл, Суббан, Арвидссон
Н: Емелин (0+0; 0, 0, 5, 17.08)
Флорида – Монреаль – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Брикли, Трочек
Ф: Дадонов (0+0; 0, 0, 2, 13.32)
Оттава – Бостон – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Спунер, Эчари, Спунер, Крейчи, Бержерон
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 54 (24+30) очка, Таварес Айлендерс – 49 (21+28), Бэйли Айлендерс – 49 (11+38), Стэмкос Тампа-Бэй – 48 (16+32), ЖируФиладельфия – 46 (13+33), Ворачек Филадельфия – 46 (8+38), Макдэвид Эдмонтон – 45 (14+31), Уилер Виннипег – 44 (10+34)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 41 (24+17), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 38 (16+22), МАЛКИН Питтсбург – 35 (13+22), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 32 (15+17), РАДУЛОВ Даллас – 31 (14+17), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 23 (8+15).