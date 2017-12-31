1. ТРИ ОЧКА ОВЕЧКИНА

Широко разлетелась новость о том, что Александр Овечкин вышел на шестое место среди европейцев по количеству матче в НХЛ, в которых игрок набирал минимум три очка. Овечкин провел 96 таких игр, впереди него – Петер Форсберг (105), Теему Селянне (126), Петер Штястны (138), Стэн Микита (147), Яри Курри (164) и Яромир Ягр (195).

Ну не знаю – лично мне эта статистика говорит о том, что карьера у Овечкина складывается стабильно в регулярных чемпионатах. И я снова удивляюсь тому, под каким углом смотрят на статистику в Северной Америке, и как там глубоко копают.

И конечно, Александра Великого мы поздравляем. Он сделал ассистентский хет-трик в матче с «Нью-Джерси» (5:2). И в данном случае герой – не только Ови, а вся его пятерка. Потому что все три передачи Овечкина были вторыми, и он был соучастником атак, а не наконечником копья.

Самое ценное в этой истории – «Вашингтон» вышел на первое место в Столичном дивизионе. Команда набирает обороты ко второй половине сезона. Но нам интереснее всего плей-офф.

2. ГОЛ ГОЛДОБИНА

О других героях дня. Владимир Тарасенко отметился голевой передачей в победном матче с «Каролиной» (3:2). Но вообще у Володи в последних семи матчах – только один гол. И я знаю, он сам как прирожденный снайпер недоволен этой тенденцией. При том, что в этих семи играх Тарасенко нанес 23 броска, но шайба в ворота не идет хоть тресни.

А вот у Николая Голдобина зашла, и это его второй гол в сезоне. Причем атака началась от самого вратаря Маркстрема, и Коля все сделал потрясающе. Вошел в зону, расправился с защитниками, изящно переиграл голкипера. Третьей, а не второй звездой дня мы ставим Голдобина только потому, что его команда в итоге проиграла.

Я заметил, что с отъездом Бурмистрова стабильное место в составе получил Голдобин. Не уверен, что они были прямыми конкурентами за одну позицию в основе. Но таланта у Голдобина много, и давайте ждать, что он сможет раскрыться. Сейчас самое время.

3. НХЛ И ЕВРОПА

Я в декабре спрашивал у президента ИИХФ Рене Фазеля, не начал ли он переговоры с НХЛ об участии в Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Фазель мысленно перекрестился и сказал, что дайте сначала Пхенчхан пережить: «Это для нас большой вызов».

На днях вице-президент НХЛ Билл Бэйли сказал то же самое: переговоры с ИИХФ пока не идут, и спешить им некуда. Думаю, неизвестность в этом вопросе будет до 2021 года, потому что НХЛ такие дела решает в последний момент.

Но вот Фазель поделился интересной информацией, что договаривается с НХЛ по какому-то новому турниру для сборных, который будет проходить в годы между Олимпиадами, и чтобы там играли лучшие против лучших. А вот на Олимпиаде будут выступать хоккеисты до 23 лет.

Делаю два вывода: Фазель имеет зуб на МОК, и его достала эта история последних лет, когда МОК то НХЛ продинамил, провалив с ними переговоры, то Россию отстранил. Получайте за это молодежь до 23 лет и возитесь с ними на Олимпиадах.

Во-вторых, Европа и НХЛ должны дружить, плотнее сотрудничать. Вспомните клубные серии – это были не матчи, а конфетки. Так что Фазель идет в правильном направлении, что снова подчеркивает его прогрессивность как руководителя.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 3 (0+3) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:2)

2** – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Каролиной» (3:2)

3*** – Николай ГОЛДОБИН (Ванкувер)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4)

Общий зачет по сезону*:

40 – Овечкин

38 – Кучеров

34 – Радулов

31 – Бобровский

30 – Тарасенко

27 – Малкин, Панарин

23 – Кузнецов, Василевский

21 – Бучневич

17 – Анисимов

15 – Сергачев

13 – Варламов

12 – Зайцев, Проворов, Куликов

10 – Худобин, Якупов

9 – Наместников, Дадонов, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Нью-Джерси – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Уилсон, Джус (ОВЕЧКИН), Карлсон (ОВЕЧКИН), Нисканен (ОВЕЧКИН), Бэкстрем – Мур, Зэйджак

В: Овечкин (0+3; +1, 0, 6, 20.00)

Кузнецов (0+0; +1, 0, 1, 14.05)

Орлов (0+0; +1, 0, 1, 21.27)

Сент-Луис – Каролина – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Бродзяк, Берглунд, Апшелл (ТАРАСЕНКО) – Райан, Уоллмарк

СЛ: Тарасенко (0+1; +1, 0, 3, 20.17)

Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 14.50)

Ванкувер – Лос-Анджелес – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Стечер, ГОЛДОБИН, Дауд – Тоффоли, Габорик, Клиффорд, Даути

В: Голдобин (1+0; 0, 0, 1, 9.51)

Нэшвилл – Миннесота – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Хартнелл, Суббан, Арвидссон

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 5, 17.08)

Флорида – Монреаль – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Брикли, Трочек

Ф: Дадонов (0+0; 0, 0, 2, 13.32)

Оттава – Бостон – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Спунер, Эчари, Спунер, Крейчи, Бержерон

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 54 (24+30) очка, Таварес Айлендерс – 49 (21+28), Бэйли Айлендерс – 49 (11+38), Стэмкос Тампа-Бэй – 48 (16+32), ЖируФиладельфия – 46 (13+33), Ворачек Филадельфия – 46 (8+38), Макдэвид Эдмонтон – 45 (14+31), Уилер Виннипег – 44 (10+34)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 41 (24+17), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 38 (16+22), МАЛКИН Питтсбург – 35 (13+22), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 32 (15+17), РАДУЛОВ Даллас – 31 (14+17), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 23 (8+15).