Хоккейный эксперт и комментатор «Матч ТВ» Артем Батрак в интервью «Советскому спорту» - о матче, который начнется сразу после «Голубого огонька» и обещает быть гораздо круче, чем все новогодние передачи.

О задачах на матч с командой Швеции

- Одна из главных задач нашей сборной на матч против команды Швеции – не помогать сопернику: не удаляться в чужой зоне, за нарушение численного состава и выброс шайбы за пределы площадки. Это обязательный минимум. Шведы очень сильны – на этом турнире они уже забросили 16 шайб, но из них шесть – в ворота белорусов, семь – швейцарцам, а тем же чехам – только три. При этом сборная Чехии во втором периоде смогла игру переломить, т. е. со шведами можно играть.

Плюс надо понимать, что у любой сборной Швеции, независимо от возраста, есть одна общая проблема – обратите внимание, сколько матчей за медали их команды проиграли в последние годы. Очень много. Да, они красавцы, умеют здорово играть и хорошо передвигаются на коньках, но, когда соперник начинает их переламывать за счет физического давления, они теряются и не могут добавить по ходу игры. У всех шведов есть определенный предел, который они не могут преодолеть, а мы всегда можем добавить и поддавить соперника.

Сыграет ли Брагин в открытый хоккей?

- Я не думаю, что сборная России будет пытаться играть в открытый хоккей. Это не свойственно командам Брагина. Даже если посмотреть матчи группового этапа, то сугубо в атаку наша команда играла только с Белоруссией и последние минуты встречи с Чехией.

Шведы, финны и канадцы катаются лучше всех в мире. Если пытаться играть с ними в открытый хоккей, то, скорее всего, они выиграют конек. У нас будет очень много проблем, если мы попробуем посоревноваться с ними в атакующей игре, ведь в скорости шведы нас превзойдут. Я уверен, что наш тренерский штаб просто не пойдет на это.

О ситуации с вратарями

- До меня дошла информация, что Михаил Бердин не играл из-за повреждения, которое получил на начальном этапе. Судя по всему, первые два матча он должен был попадать в заявку, но этого не происходило. Не могу сказать, как дальше будет складываться ситуация с голкиперами. Могу лишь предположить, что сегодня ночью вновь выйдет играть Владислав Сухачев – все-таки у него уже две победы на турнире.

О самых важных защитниках

- Артема Минулина в первом матче посадили на скамейку в какой-то момент, но уже во второй игре он исправился и провел на площадке больше всех времени. Мне всегда казалось, что Дмитрий Саморуков – тот человек, который поведет всех за собой, но пока у него далеко не все получается.

А вот Анатолий Елизаров, что в «Салавате» играет крайне аккуратно, что в молодежной сборной даже не думает о том, чтобы идти вперед. Поэтому я думаю, что в игре со шведами основная нагрузка ляжет на него, Минулина и Зайцева. Эти ребята могут сыграть надежно и качественно в собственной зоне.

При этом в команде все готовы играть много. Причина простая – мы вчера отдыхали. Отдых после уверенной победы – это всегда приятно. Мы должны воспользоваться этим преимуществом.

О сдерживающем звене

- Если посмотреть на тройки нападения нашей сборной, то они все достаточно ровные с точки зрения игры на обеих сторонах площадки. Впрочем, на последней тренировке разбили питерское звено Атыбармакян-Мальцев-Полодян. Причина проста и понятна – выигранный матч со Швейцарией Алтыбармакян и Мальцев закончили с показателем полезности «-2», Полодян – с «-1».

Изменения напрашивались и они произошли. Место Алтыбармакяна в тройке Мальцева занял Дмитрий Соколов, а питерский крайний в свою очередь переехал в звено к Марселю Шолохову и Виталию Абрамову.

Что касается звена разрушителей, которое, как правило, есть в командах Брагина, то сейчас ситуация такова, что у нас каждая тройка может сдержать соперника. Да, некоторые могут подвергнуть сомнению оборонительные навыки того же Артема Манукяна из-за его габаритов, но надо понимать, что он крайний нападающий.

Для того, чтобы не ошибиться в собственной зоне, ему достаточно приклеиться к своему защитнику и просто не дать ему бросить. У Манукяна очень хорошее катание, поэтому он сможет успевать за шведскими игроками.

О большинстве

- Будем надеяться на то, что ситуация в большинстве для нас изменится в лучшую сторону. Сейчас у нас всего одна шайба, забитая в большинстве, и это, безусловно, не очень приятно. Но если и со шведами розыгрыш не пойдет, то, мне кажется, надо играть по упрощенной схеме: пас на синюю – бросок – подбор – опять вывод на бросок. При этом всегда должен быть человек, который поедет на пятак и будет создавать помехи вратарю.

О шансах сыграть на ноль

- Наши ребята прекрасно понимают задачу на матч. Они выйдут и будут биться. Но при этом надо понимать, что если шведы получат возможность играть в большинстве, то, скорее всего, их розыгрыш будет убойным. Они совершенно точно создадут много возможностей для взятия ворот. Поверить в то, что нам удастся сегодня сыграть на ноль, сложно. Единственная ситуация, при которой это возможно – наш вратарь должен ловить абсолютно все. Такие матчи бывают у каждого.

О сопернике в четвертьфинале

- Ни о каком выборе соперника на четвертьфинал речи быть не может. Кто бы нам ни попался, этот матч будет крайне тяжелым. В соседней группе Канада уже обеспечила себе первое место и если выбирать между финнами и американцами, то учитывая нашу статистику в матчах с Суоми на стадии четвертьфиналов, лучшим вариантом для нас, наверное, будет команда США. Финны и американцы закроют групповой этап в очной встрече.

Поэтому не стоит сбрасывать со счетов команду Словакии. Свой последний матч они проведут против датчан и в случае победы чисто теоретически смогут забраться высоко.