Молодежная сборная России проиграла шведам по буллитам (3:4) и заняла третье место в группе, которое в плей-офф вывело на хозяев – Америку.

Перед матчем со Швецией главный тренер сборной России Валерий Брагин чуть изменил состав: Дмитрий Соколов поднялся во второе звено к питерцам Михаилу Мальцеву и Алексею Полодяну. В третье звено перешел Андрей Алтыбармакян. Ну и защитников Владислава Семина с Никитой Макеевым поменяли местами. Эти ходы себя оправдали уже потому, что Соколов с Полодяном забили по голу.

Сборная «Тре Крунур» не проигрывала на групповых этапах аж 43 матча подряд, причем шесть раз из них победила Россию. Фантастическая победная серия тянется уже 11 лет.

Но у россиян был шанс одолеть шведов. Если сделать это с разницей в две шайбы, то Россия заняла бы первое место в группе – и в четвертьфинале попала на Словакию. Просто победа в основное время позволяла занять вторую позицию – и это четвертьфинал с Финляндией. Все остальное приводило к четвертьфиналу со сборной США. А это хозяева турнира, фактор домашнего судейства, от которого никуда не деться, сумасшедшая поддержка трибун, которая может смутить молодых россиян.

На игру со Швецией толком никто не пришел, но наши игроки наломали дров безо всякого давления. Особенно запомнился второй гол от Тимоти Лильегрена, когда его партнер Тим Содерлунд был брошен перед нашими воротами. Его просто забыли российские хоккеисты, и тренер Олег Браташ жутко ругался на лавке: «Ну как же так можно?»

А этот фестиваль удалений? То шайбу выбросят за борт, то шлагбаум клюшкой поставят на пути соперника. Подножка, задержка, затяжка времени, удар клюшкой, зацеп, снова задержка. Второй период начался с того, что россияне аж 103 секунды играли в двойном меньшинстве. Лютый кошмар. Соотношение бросков: 14-4 в пользу шведов за период. Россия ничего не создавала в атаке, только отбивалась и тратила силы.

Но у нас – симпатичная команда, и нужно отметить характер ребят. Соколов здорово щелкнул под перекладину. Снова отличился Клим Костин – пожалуй, лучший хоккеист сборной России на этом турнире.

А ведь его брать не хотели на этот молодежный чемпионат мира! Полодян был проворным на добивании и перевел матч в овертайм.

В дополнительное время не забили, в серии буллитов отличился Виталий Абрамов, на что Швеция ответила голами Линуса Линдстрема и Оскара Стеена. Их серию не прервали. Зато с основным вратарем определились. Владислав Сухачев сделал 39 сэйвов и играл великолепно. А без первого голкипера в четвертьфинале против США нечего ловить.

В других парах встретятся Канада – Швейцария, Чехия – Финляндия и Швеция – Словакия. За выживание будут биться датчане с белорусами.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Сухачев

Манукян – Рубцов – Каюмов

Зайцев – Минулин

Соколов – Мальцев – Полодян

Кныжов – Семин

Алтыбармакян – Шолохов – Абрамов

Саморуков – Елизаров

Костин – Иванов – Свечников

Макеев – Шепелев

Россия – Швеция – 3:4 бул. (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: 0:1 Андерссон 5 (Лильегрен, Нюландер, 7.18), 1:1 Соколов 1 (Мальцев, Полодян, 15.09), 1:2 Лильегрен 1 (Содерлунд, Линдстрем, 17.32), 2:2 Костин 4 (Иванов, Свечников, 18.18), 2:3 Густафссон 2 (Йонссон Фьяллби, Давидссон, 54.21), 3:3 Полодян 3 (Шепелев, Иванов, 56.15), 3:4 Стеен (65.00, п.бул.).

Вратари: Сухачев – Густавссон.

Штраф: 12 – 8. Броски: 31 – 43.