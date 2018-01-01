1. «ТАМПА» ЖЖЕТ

Если хотите посмотреть хороший новогодний хоккей, включайте матч «Тампы» и изучите, как она в гостях разобралась с «Коламбусом» (5:0). Героями там стали все наши из «Лайтнинг» - Кучеров, Василевский, Сергачев, Наместников.

Посмотрите все видео. Поначалу вратарь Андрей Василевский крутился, как белка в колесе. Потом Никита Кучеров выстрелил будто из лазера. Лучший бомбардир и теперь единолично лучший снайпер «Тампы», забивший уже 25 голов. А две передачи 19-летнего защитника Михаила Сергачева, который сейчас мог бы выступать за сборную России на молодежном чемпионате мира и зажигал бы там не хуже Расмуса Далина?

В общем, «Тампа» заслуженно идет первой в лиге, хотя на пятки наступает «Вегас», который крупно победил «Торонто» (6:3) и одержал седьмую победу подряд. Тут эксперты в Северной Америке на полном серьезе говорят, что надо менять условия драфта расширения, потому что якобы «Голден Найтс» хапнули слишком много и собрали суперсостав. Окститесь! Все предрекали этому «Вегасу» в лучшем случае невыход в плей-офф. То, что происходит с командой из Лас-Вегаса сейчас – одна из главных хоккейных сенсаций XXI века.

2. ГОЛ МАЛКИНА

Что-то «пингвины» никак не взлетят. Теперь вот проиграли в гостях не самому сильному «Детройту» (1:4). «Питтсбург» отстает от зоны wild card на три очка, и кубковое похмелье слишком затянулось. Да еще и травмы навалились, как всегда бывает с «Пенс» в регулярном чемпионате.

Евгений Малкин реализовал большинство в середине второго периода. Он очень здорово бросил с острого угла с одного колена. Вратарь «Ред Уингз» Джимми Ховард поймал шайбу в ловушку, но сделал это уже за ленточкой. Судьи изучили момент и засчитали гол.

А в целом Малкин получил «-3» за полезность, и этот матч тоже не может занести себе в актив.

Еще была игра, когда «Даллас» в штате Техас разгромил «Сан-Хосе». Александр Радулов отметился голевой передачей, а в одном из моментов защитник Джастин Браун очень грубо толкнул россиянина на борт. Радулов так вмазался в стенку, что в итоге получил травму верхней части тела. Хотя ожидается, что Александр сыграет во вторник с «Коламбусом». То есть его сломали, но не сильно. Надломили.

3. ДРАФТ-2018

И о молодежном чемпионате мира. Матч Россия – Швеция (3:4 бул.) показал, почему защитник Расмус Далин будет выбран под первым номером на драфте новичков-2018, и двух мнений тут нет.

Мало того, что Далин нанес восемь бросков в створ ворот при полезности «+1», а иногда демонстрировал умопомрачительный дриблинг. Он еще отпахал на льду 28:07 минуты игрового времени, 39 смен. Это больше, чем у любого игрока в составе обеих команд.

Rasmus. Dahlin. Is. Flat. Out. FILTHY.



WHAT IS THIS MADNESS? THIS KID'S MOVES ARE UNREAL! pic.twitter.com/lKBpjxlQWf — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 1 января 2018 г.

Уже сейчас Далин – готовый взрослый игрок, который будет блистать и на Олимпиаде в Пхенчхане. Это новый Никлас Лидстрем и Эрик Карлссон в одном флаконе. Вокруг такого хоккеиста можно строить команду НХЛ. Причем на рынке ты можешь найти достаточно острых и ярких форвардов. Но хорошие защитники – дефицит. А защитники такого класса – просто уникумы.

Андрей Свечников? Он на драфте-2018 станет вторым, что тоже хорошо.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (5:0)

2** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал сухарь (21 сэйв) в матче с «Коламбусом» (5:0)

3*** – Михаил СЕРГАЧЕВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Коламбусом» (5:0)

Общий зачет по сезону*:

41 – Кучеров

40 – Овечкин

34 – Радулов

31 – Бобровский

30 – Тарасенко

27 – Малкин, Панарин

25 – Василевский

23 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев

13 – Варламов

12 – Зайцев, Проворов, Куликов

10 – Худобин, Якупов

9 – Наместников, Дадонов, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Коламбус – Тампа-Бэй – 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)

Джонсон (СЕРГАЧЕВ), Джонсон (СЕРГАЧЕВ), КУЧЕРОВ (НАМЕСТНИКОВ), Конахер, Стэмкос (КУЧЕРОВ)

К: Панарин (0+0; -1, 0, 3, 15.16)

ТБ: Кучеров (1+1; +1, 0, 6, 18.11)

Наместников (0+1; +1, 0, 1, 17.24)

Сергачев (0+2; +3, 2, 1, 17.57)

в Василевский (21-21; 100%, 60.00)

Колорадо – Айлендерс – 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Немет, Нието, Содерберг, Ландеског, Ландеског, Джонсон – Бэйли

К: Якупов (0+0; 0, 0, 1, 13.14)

Задоров (0+0; +1, 0, 2, 19.28)

Миронов (0+0; -1, 2, 0, 12.22)

Эдмонтон – Виннипег – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Дано, Уилер, Коннор, Литтл, Перро

Э: Слепышев (0+0; -1, 0, 0, 11.57)

В: Куликов (0+0; 0, 0, 3, 18.10)

Детройт – Питтсбург – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Нюквист, Ларкин, Нильсен, Нюквист – МАЛКИН

П: Малкин (1+0; -3, 2, 2, 20.12)

Даллас – Сан-Хосе – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Клингберг (РАДУЛОВ), Питлик, Джонс, Сегин, Шор, Питлик

Д: Радулов (0+1; +1, 0, 0, 9.16)

Вегас – Торонто – 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)

Бельмар, Карлссон, Хаула, Карлссон, Маршессо, Карлссон – Марло, Мэттьюз, Мэттьюз

Анахайм – Аризона – 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Ракелл, Ракелл, Фаулер, Силфверберг, Верметт – Перлини, Келлер

Калгари – Чикаго – 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Ткачук, Ткачук, Монахэн, Джиордано – Остерли, Тэйвз, Саад

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 56 (25+31) очков, Бэйли Айлендерс – 50 (12+38), Таварес Айлендерс – 49 (21+28), Стэмкос Тампа-Бэй – 49 (17+32)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 41 (24+17), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 38 (16+22), МАЛКИН Питтсбург – 36 (14+22), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 33 (15+18), РАДУЛОВ Даллас – 32 (14+18), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 25 (8+17).