Радулова грязно швырнули на борт, а Кучеров забил супергол «Коламбусу» (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. «ТАМПА» ЖЖЕТ
Если хотите посмотреть хороший новогодний хоккей, включайте матч «Тампы» и изучите, как она в гостях разобралась с «Коламбусом» (5:0). Героями там стали все наши из «Лайтнинг» - Кучеров, Василевский, Сергачев, Наместников.
Посмотрите все видео. Поначалу вратарь Андрей Василевский крутился, как белка в колесе. Потом Никита Кучеров выстрелил будто из лазера. Лучший бомбардир и теперь единолично лучший снайпер «Тампы», забивший уже 25 голов. А две передачи 19-летнего защитника Михаила Сергачева, который сейчас мог бы выступать за сборную России на молодежном чемпионате мира и зажигал бы там не хуже Расмуса Далина?
В общем, «Тампа» заслуженно идет первой в лиге, хотя на пятки наступает «Вегас», который крупно победил «Торонто» (6:3) и одержал седьмую победу подряд. Тут эксперты в Северной Америке на полном серьезе говорят, что надо менять условия драфта расширения, потому что якобы «Голден Найтс» хапнули слишком много и собрали суперсостав. Окститесь! Все предрекали этому «Вегасу» в лучшем случае невыход в плей-офф. То, что происходит с командой из Лас-Вегаса сейчас – одна из главных хоккейных сенсаций XXI века.
2. ГОЛ МАЛКИНА
Что-то «пингвины» никак не взлетят. Теперь вот проиграли в гостях не самому сильному «Детройту» (1:4). «Питтсбург» отстает от зоны wild card на три очка, и кубковое похмелье слишком затянулось. Да еще и травмы навалились, как всегда бывает с «Пенс» в регулярном чемпионате.
Евгений Малкин реализовал большинство в середине второго периода. Он очень здорово бросил с острого угла с одного колена. Вратарь «Ред Уингз» Джимми Ховард поймал шайбу в ловушку, но сделал это уже за ленточкой. Судьи изучили момент и засчитали гол.
А в целом Малкин получил «-3» за полезность, и этот матч тоже не может занести себе в актив.
A couple of looks at Radulov vs AAC boards 2/2#SJSvsDAL #DallasStars #GoStars #StarsGIFs pic.twitter.com/9aIB00jqaQ— ⭐️RoxStar⭐️ (@RoxStar) 1 января 2018 г.
Еще была игра, когда «Даллас» в штате Техас разгромил «Сан-Хосе». Александр Радулов отметился голевой передачей, а в одном из моментов защитник Джастин Браун очень грубо толкнул россиянина на борт. Радулов так вмазался в стенку, что в итоге получил травму верхней части тела. Хотя ожидается, что Александр сыграет во вторник с «Коламбусом». То есть его сломали, но не сильно. Надломили.
3. ДРАФТ-2018
И о молодежном чемпионате мира. Матч Россия – Швеция (3:4 бул.) показал, почему защитник Расмус Далин будет выбран под первым номером на драфте новичков-2018, и двух мнений тут нет.
Мало того, что Далин нанес восемь бросков в створ ворот при полезности «+1», а иногда демонстрировал умопомрачительный дриблинг. Он еще отпахал на льду 28:07 минуты игрового времени, 39 смен. Это больше, чем у любого игрока в составе обеих команд.
Rasmus. Dahlin. Is. Flat. Out. FILTHY.— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 1 января 2018 г.
WHAT IS THIS MADNESS? THIS KID'S MOVES ARE UNREAL! pic.twitter.com/lKBpjxlQWf
Уже сейчас Далин – готовый взрослый игрок, который будет блистать и на Олимпиаде в Пхенчхане. Это новый Никлас Лидстрем и Эрик Карлссон в одном флаконе. Вокруг такого хоккеиста можно строить команду НХЛ. Причем на рынке ты можешь найти достаточно острых и ярких форвардов. Но хорошие защитники – дефицит. А защитники такого класса – просто уникумы.
Андрей Свечников? Он на драфте-2018 станет вторым, что тоже хорошо.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (5:0)
2** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)
Сделал сухарь (21 сэйв) в матче с «Коламбусом» (5:0)
3*** – Михаил СЕРГАЧЕВ (Тампа-Бэй)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Коламбусом» (5:0)
Общий зачет по сезону*:
41 – Кучеров
40 – Овечкин
34 – Радулов
31 – Бобровский
30 – Тарасенко
27 – Малкин, Панарин
25 – Василевский
23 – Кузнецов
21 – Бучневич
17 – Анисимов
16 – Сергачев
13 – Варламов
12 – Зайцев, Проворов, Куликов
10 – Худобин, Якупов
9 – Наместников, Дадонов, Задоров
6 – Орлов
5 – Слепышев, Антипин, Голдобин
4 – Емелин, Бурмистров
3 – Шипачев, Миронов
2 – Кулемин
1 – Барбашев
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Коламбус – Тампа-Бэй – 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)
Джонсон (СЕРГАЧЕВ), Джонсон (СЕРГАЧЕВ), КУЧЕРОВ (НАМЕСТНИКОВ), Конахер, Стэмкос (КУЧЕРОВ)
К: Панарин (0+0; -1, 0, 3, 15.16)
ТБ: Кучеров (1+1; +1, 0, 6, 18.11)
Наместников (0+1; +1, 0, 1, 17.24)
Сергачев (0+2; +3, 2, 1, 17.57)
в Василевский (21-21; 100%, 60.00)
Колорадо – Айлендерс – 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)
Немет, Нието, Содерберг, Ландеског, Ландеског, Джонсон – Бэйли
К: Якупов (0+0; 0, 0, 1, 13.14)
Задоров (0+0; +1, 0, 2, 19.28)
Миронов (0+0; -1, 2, 0, 12.22)
Эдмонтон – Виннипег – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Дано, Уилер, Коннор, Литтл, Перро
Э: Слепышев (0+0; -1, 0, 0, 11.57)
В: Куликов (0+0; 0, 0, 3, 18.10)
Детройт – Питтсбург – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Нюквист, Ларкин, Нильсен, Нюквист – МАЛКИН
П: Малкин (1+0; -3, 2, 2, 20.12)
Даллас – Сан-Хосе – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Клингберг (РАДУЛОВ), Питлик, Джонс, Сегин, Шор, Питлик
Д: Радулов (0+1; +1, 0, 0, 9.16)
Вегас – Торонто – 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)
Бельмар, Карлссон, Хаула, Карлссон, Маршессо, Карлссон – Марло, Мэттьюз, Мэттьюз
Анахайм – Аризона – 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
Ракелл, Ракелл, Фаулер, Силфверберг, Верметт – Перлини, Келлер
Калгари – Чикаго – 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)
Ткачук, Ткачук, Монахэн, Джиордано – Остерли, Тэйвз, Саад
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 56 (25+31) очков, Бэйли Айлендерс – 50 (12+38), Таварес Айлендерс – 49 (21+28), Стэмкос Тампа-Бэй – 49 (17+32)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 41 (24+17), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 38 (16+22), МАЛКИН Питтсбург – 36 (14+22), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 33 (15+18), РАДУЛОВ Даллас – 32 (14+18), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 25 (8+17).