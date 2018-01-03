Впервые в истории сборная России под руководством Валерия Брагина осталась без медалей. В четвертьфинале наша команда уступила американцам – действующим чемпионам мира и хозяевам турнира.

Хотя последний фактор никак сборной США не помогал. На арене Key Bank Center собралось мало зрителей (6242). Полностью был перекрыт второй ярус. Почему стадион оказался полупустым, хотя многие ждали аншлага? Высокие цены на билеты, плохая погода (при сильном снегопаде в США чуть ли не объявляют чрезвычайное положение), да и турнир все-таки проходил не в Канаде. Как оказалось, в Америке не сходят с ума по молодежному чемпионату мира.

Первый период остался за американцами. Это было видно и по разнице бросков (19-6), которая возникла из-за удалений россиян. Уже на 56-й секунде Артем Минулин был наказан за зацеп, и мощный силовой форвард Киффер Беллоуз реализовал большинство. Вообще этот игрок выделялся – много бросал, выжимал все из каждого момента, шел тараном на ворота. Сдержать Беллоуза было трудно.

Еще одно удаление Клима Костина, который попал клюшкой в лицо сопернику… Россияне отбились и тут создали гол из ничего, когда центрфорвард третьего звена Марсель Шолохов рванул в атаку и нанес прекрасный бросок неудобной стороной крюка. Вратарь американцев Джозеф Уолл к этому готов не был и пропустил в угол. Ну а Шолохов все исполнил великолепно! Забегая вперед, в третьем периоде Марсель попадет в штангу. Тот гол очень помог бы сборной России, но увы…

Через четыре минуты забил другой лидер американцев – форвард Кайлер Ямамото. И удаления на этом не прекратились, вот уже защитник Владислав Семин в конце первого периода нанес американцу удар в голову, за что получил заслуженные «5+20», то есть его выгнали до конца матча.

И снова отбиваться, тратить силы. Вы заметили? В матчах с серьезными соперниками Россия постоянно отыгрывалась. Не удалось это с чехами, со шведами проиграли по буллитам. Но хоккеисты команды Брагина слишком много удалялись на протяжении всего турнира. И этим сами себе создавали проблемы.

Второй период прошел в равной борьбе (14-13 по броскам), но голов забито не было. Россия дважды играла в большинстве, однако не могла создать ничего путного. Вообще этот компонент стал чуть ли не фатальным для нашей команды. Лишь одна реализованная попытка за весь турнир! Никаких сыгранных спецбригад, слаженных действий. Американцы же реализовывали каждое третье большинство – как вот забил Беллоуз. Конечно, это был мощнейший козырь в их руках.

На четвертой минуте третьего периода отжег Андрей Алтыбармакян, которого вернули в привычное звено – к Михаилу Мальцеву и Алексею Полодяну. Грамотный отбор шайбы, Алтыбармакян летит по левому флангу как ракета, раздевает ведущего защитника хозяев Адама Фокса (восемь бросков за матч) и изящно поражает ворота – 2:2.

Вот здесь бы соперника дожать. И казалось, что кто-то из ребят Брагина забьет тот самый фирменный нелогичный гол в духе Шолохова, который перевернет все. Тем более Россия никогда в истории не проигрывала четвертьфинал американцам.

Но на 53-й минуте сборная США провела простую и эффективную комбинацию, как удар кинжала – защитник Дилан Самберг при входе в зону бросил шайбу в борт, она отлетела на Беллоуза, и тот бросил с ходу, вложив всю душу в щелчок.

Остальное было делом техники. Россияне сняли вратаря, а капитан Джой Андерсон отправил четвертую шайбу в пустую сетку.

Вот и все. Экспресс-итоги турнира. Как правильно сказал Андрей Николишин, который приехал в Баффало в роли скаута, командной игры у России на этом МЧМ не было. Не хватало единого духа, хотя ребята вне льда были дружными. Играли разрозненно. И жутко подвела реализация большинства.

В том году в бронзовой сборной России выстрелили вратарь Илья Самсонов, защитник Михаил Сергачев, форварды Кирилл Капризов и Михаил Воробьев. Были видны лидеры нашей команды.

Теперь мы тоже увидели потенциально сильных хоккеистов, будущих звезд – вратарь Владислав Сухачев, форварды Клим Костин (18 лет), Андрей Свечников (17 лет). Вот эти трое. Остальные могли выстрелить в какие-то моменты. Но монолитной сборной не было. И конечно, Россия могла победить такую сборную США только каким-то шальным образом.

Но американцы сработали четко, сведя риск к минимуму. И победили на классе.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Сухачев

Манукян – Рубцов – Каюмов

Зайцев – Минулин

Соколов – Мальцев – Полодян

Кныжов – Семин

Алтыбармакян – Шолохов – Абрамов

Саморуков – Елизаров

Костин – Иванов – Свечников

Макеев – Шепелев

США – Россия – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: 1:0 Беллоуз 5 (Ткачук, Фокс, 2.18, б.), 1:1 Шолохов 2 (Костин, Елизаров, 10.32), 2:1 Ямамото 2 (Миттельштадт, Самберг, 14:34), 2:2 Алтыбармакян 1 (Саморуков, 43.39), 3:2 Беллоуз 6 (Самберг, 52.31), 4:2 Андерсон 3 (Полинг, Линдгрен, 59.1;6 п.в.).

Вратари: Уолл – Сухачев.

Штраф: 43 – 29. Броски: 8 – 33.