Тогда заклеймили позором наставника Владимира Плющева. А что теперь?

Забавно читать умозаключения некоторых мастеров пера, убеждающих, что МЧМ-2018 даже круче Олимпиады. Болельщики в Баффало ногами проголосовали за самый интересный хоккейный турнир. Кстати, примерно такой же наплыв публики наблюдался на МЧМ-1988 и 2001, проводимых в Москве и немножко в Подольске. Ладно, 2001-й, когда в сборную России Пётр Воробьёв пригласил немало 17-18-летних юнцов во главе с Ковальчуком, которому запрещал улыбаться. Разумеется, всё закончилось провалом (поражением в четвертьфинале). В седом 1988-м на Малой арене в Лужниках не было ни одного аншлага. Даже на культовом противостоянии СССР – Канада. Сделаем скику на то, что тот матч проводился 1 января! Легко догадаться, в каком состоянии пребывали болельщики и не только. Могильный, Фёдоров и Ко уступили 2:3. Золотые медали уплыли к Флери и его команде, а Могильный месяц спустя отправился на Олимпиаду в Калгари и вернулся с золотой медалью. С канадцами он поквитался в Анекоридже-1989, оформив в решающем матче с ними хет-трик. Наши разгромили родоначальников хоккея 7:2.

Впрочем, вернемся в день сегодняшний. В Баффало мы получили то, что заслуживали. Не больше, но и не меньше. Шансы на победу над американцами априори равнялись нулю. Пусть Брагин и утверждает, что при счете 2:2 забивать должны были его парни, а не звездно-полосатые.

После поражения никто из тренерского штаба не набрался мужества или просто не захотел поделиться мнением с телезрителями «Матч ТВ», мучавшимися глубокой ночью у голубых экранов. Резюме сделал (непонятно, на каких правах) Андрей Николишин, завив, что у нашей сборной не проглядывалась командная игра.

Брагину как пить дать вменят в вину полное фиаско спецбригад. Отсюда растут ноги у поражения на старте от чехов (4:5). Да и в матче с американцами на российское большинство без слез нельзя было смотреть.

Впрочем, мы уступили еще с почетным счетом (2:4), пропустив четвертую шайбу в пустые ворота. Пройдет немного времени, и болельщики с трудом вспомнят (если вспомнят вообще), кто в этой сшибке был ишак, а кто падишах. Так ловко мы умеем наводить тень на плетень, делать хорошую мину при плохой игре - как в проигранном канадцам финале МЧМ-2015 (4:5). Брагин тогда убеждал, что его питомцы едва не нагнали хозяев. Макдэвид, Доми и Ко же были уверены, что всё закончилось при счете 5:1, канадцы просто бросили играть и сохранили преимущество.

Такой вот минорной вышла увертюра олимпийского турнира в Пхёнчхане, куда из сборной Брагина сто процентов не будет ни одного плохонького кандидата.

Интересно, какие оргвыводы сделает ФХР? Сохранит ли Брагин пост? Или тренерский штаб молодежной сборной ждет усиление?

Я же глубоко убежден, что этот новогодний турнир молодежи получил такую популярность только благодаря сшибке наших с канадцами. Раньше мы фанатели суперсерии против клубов НХЛ, а молодежка шла вторым, а то и третьим планом. Но нынче сильнейшей лиге мира матчи с российскими командами нужны, как в финской бане лыжи. Эту освободившуюся в начале 1990-х нишу и заняли молодежные чемпионаты мира.

На этот раз «Матч ТВ» вел репортажи из московской студии, отправив в Баффало лишь спецкора Марию Басс. Надо было видеть, с каким напрягом, граничащим с раздражением, отвечал на ее вопросы в перерывах матча со шведами наставник олимпийской сборной Олег Браташ, помогавший Брагину.

К слову, о птичках. Американцы уже объявили состав команды для Пхенечхана. Оставив две вакансии для двух вратарей. Мы пока в раздумьях. Посему пора возвращаться к нашим «баранам». Сегодня после новогодних выходных возобновляется чемпионат КХЛ. Посмотрим, в какой форме пребывают наши потенциальные олимпийцы - Дацюк, Ковальчук, Гусев, Шипачев, Капризов… Даже думать страшно, что ждет российский хоккей, КХЛ, ФХР в случае осечки в Пхенчхане…