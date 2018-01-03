На МЧМ-2018 россияне уступили американцам – 2:4 в четвертьфинале. Впервые с 2011 года наша команда вылетела из престижного турнира на столь ранней стадии и осталась без медалей.

Результат удручающий. И по русской традиции надо найти виноватого. Самые популярные варианты при таком грустном раскладе – свалить все на тренера. Или, если речь идет о юниорском или молодежном хоккее, - на бесталанный год.

В данном случае валить на Брагина глупо. Поскольку этот специалист на протяжении нескольких турниров успевал выстроить в нашей сборной крепкую оборону, что в юношеских командах не так то просто. И чуть ли не клещами вытянуть ее в финал, превосходя порой более талантливых, но менее организованных соперников.

Брагин и сейчас остался верен себе. К матчам со шведами и американцами российская «молодежка» уже обрела уверенность в себе и стойкость. И проиграла оба раза «на тоненького». Или, проще говоря, достойно, в равной борьбе.

Так значит, придется валить на «плохой» год рождения? Кивать на лихие 90-е, когда по массовому спорту в нашей стране был нанесен действительно чудовищный удар?

Но на дворе уже давно не 90-е. Нынешние игроки молодежной сборной учились хоккею в XXI веке. Так куда же из нее делись юные таланты?

Может, все дело в том, что родится талантливым игроком просто невозможно? И до того момента, чтоб этот талант стал действительно заметен надо пройти длинный путь из ежедневных упорных тренировок под руководством мудрого педагога?

Недавно я спросил у трехкратного чемпиона мира Алексея Терещенко:

- Как же так? Совсем недавно мы регулярно били канадцев на чемпионатах мира. В 2008-м и 2009-м в финале. В 2010-м и 2011-м – в четвертьфинале. Что сейчас изменилось? Почему кленовая сборная вдруг стала считаться для нас непреодолимым барьером в последние годы?

- Поколение в команде сменилось, - просто ответил Алексей. - Ведь канадцы и тогда были сильные. На ЧМ-2008 против нас в финале вышел состав, который стал костяком и для олимпийской сборной Канады на Зимних играх-2010. Но у нас даже подготовка в школах была другая. Мне кажется все наши проблемы кроются в детском спорте. В том, как работают спортшколы. Мне, например, очень не нравится, что у нас с юных лет идет не обучение, а селекция игроков. Тренеры не воспитывают из детей мастеров. Зачастую бывает, что им привозят из другой области более перспективного мальчишку в команду, а своего выкидывают из хоккея. Это неправильно. Все хотят быть первыми на уже на детских турнирах вместо того, чтоб растить игроков. Поэтому канадцы могут несколько равноценных сборных на любой турнир набрать, а мы – полторы. Да и из этих полутора, многие игроки в юности за океаном играли.

- В вашем детстве все было по-другому?

- Конечно! Александр Николаевич Филиппов с нами, как с родными возился. Оценки в дневниках проверял, за двойку мог к тренировкам не допустить. И это тоже было воспитание! И было нас только в «Динамо» по своему году четыре группы по 30 человек. Да, тренировались на улице порой. И сами лед чистили, и родители помогали. Но нам давали хоккейное образование! А сейчас….

Это понимаете, все равно что привести ребенка в первый класс. Вот он ходит в школу несколько лет. А потом из другого города приглашают в класс более способного подростка, чтоб престиж учебного заведения повысить. А другого выгоняют, чтоб место ему освободить.

- Действительно, если проводить аналогию с общеобразовательной школой какая-то дикость получается.

- Вот именно. А в нашем детском хоккее так и происходит. Или, допустим, переходит тренер из одной клубной школы в другую и, как водится, тащит за собой наиболее сильных игроков. А там уже есть своя команда по этом году. И куда ребят? Их выкидывают. Поэтому у нас и нет выбора игроков, как в Северной Америке.

…Разговор этот состоялся еще в декабре, до начала МЧМ. Но когда наша «молодежка» начала проигрывать матчи с топовыми соперниками на турнире, он тут же всплыл в моей памяти.

Мы действительно отвыкли от понятия «массовый спорт». И в спортшколах растим не мастеров с большой буквы. А маленьких профи, у которых на первом месте – личная карьера. Иначе никак, не выживешь.

Терещенко ведь прав. Многие известные ныне игроки еще в детстве, в подростковом возрасте меняли школу. И не раз! А в юности улетали искать счастья за океаном. Доморощенных талантов уровня Овечкина, Малкина, Кузнецова, стартовавших на взрослом уровне в родном городе – единицы. Да и они давным-давно уже не юниоры.

Мы жертвуем массовостью ради сиюминутного успеха на всех уровнях, с малых лет. А потом с глубокомысленным видом сокрушенно разводим руками – «неудачный год рождения».

Но при чем тут удача? Ведь детский тренер – не рыбак с удочкой на берегу…