У меня в интернете спросили: «Правда ли, что генменеджер «Миннесоты» Чак Флэтчер прилетал в Москву?»

Я рад, что у нас такие внимательные болельщики, которые смогли рассмотреть и узнать Флэтчера на вчерашнем матче ЦСКА – «Йокерит». Да, это был он. А с ним были и другие представители «Уайлд».

Цель визита – встреча с двумя армейцами, которых «Миннесота» выбрала на драфте: это форварды Кирилл Капризов (№135 на драфте-2015) и Андрей Светлаков (№178 на драфте-2017).

У обоих хоккеистов действуют контракты с ЦСКА до 2020 года. И я сразу успокою руководство армейского клуба и болельщиков: никто не думает уводить Капризова и Светлакова из ЦСКА. Во-первых, это крайне сложно сделать. Во-вторых, это был обычный визит вежливости, чтобы пообщаться с ребятами, их родителями, поговорить о планах.

Капризов (15+21=36 очков в этом сезоне в 38 матчах) нужен в роли форварда первого звена, но в 2020 году. «Миннесоте» не хватает такого игрока вроде Остона Мэттьюза или Коннора Макдэвида – молодого перспективного хоккеиста, который станет лидером и лицом команды.

Светлаков тоже очень интересен (7+10=17 очков в 33 матчах). Будем верить, что Андрей обойдется без травм. Вообще интересно было бы посмотреть на связку «Капризов на краю, Светлаков в центре» в формате НХЛ.

В таком визите Флэтчера нет ничего удивительного. Я еще в начале сентября рассказывал, как руководство «Торонто» - генменеджер Лу Ламорелло, главный тренер Майк Бэбкок – прилетало в Москву специально к защитнику ЦСКА Игорю Ожиганову.

Как мне известно, если Ожиганов решит ехать в НХЛ, то это будет только «Торонто». Без вариантов. Ну а в ЦСКА после этого визита у 25-летнего игрока вдруг резко упало игровое время, он стал нередко оставаться в запасе.

Статистика в этом сезоне ужасная (0+5=5 в 33 матчах), но это лишний раз доказывает, что Ожиганову пора уезжать в НХЛ – контракт с ЦСКА истекает после этого сезона, а в «Торонто» его ждут и понимают, как этого игрока будут развивать. Пример Никиты Зайцева, который за полтора сезона вырос в лучшего универсального защитника «Мэйпл Лифс», короля лиги по блокам - тому яркий пример.