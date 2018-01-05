– Ваш клиент Клим Костин был признан самым ценным игроком в составе сборной России. В пяти матчах он набрал 8 (5+3) очков при полезности «+7», хотя в среднем получал 15:36 минуты за встречу. Но это не так мало на фоне Андрея Свечникова (0+5, +5), имевшего только 11:07 минуты за матч. Оба выходили в четвертом звене. Как на игру Костина отреагировали в «Сент-Луисе», который выбирал его на драфте?

– На каждом матче сборной России на молодежном чемпионате мира находилась вся верхушка «Сент-Луиса». Через 20 минут после того, как россияне проиграли в четвертьфинале, мне позвонил директор «Блюз» по развитию игроков и попросил, чтобы Клим сразу же вылетал в Калифорнию. Мы разговариваем, а Костин сейчас в самолете – и уже в пятницу сыграет в основе своего клуба АХЛ.

– Понятно, что дебют Клима в НХЛ не за горами. Он провел 26 матчей за «Сан-Антонио» и набрал 11 (2+9) очков. А почему сейчас в НХЛ не поднимают?

– Клим пропустил половину прошлого сезона из-за тяжелой травмы плеча. Восстанавливался после операции, которую сделали в Германии, жил у меня дома в Мичигане. Позже хорошо показал себя в лагере новичков «Сент-Луиса» - клуб взял Костина в первом раунде драфта. Но было понятно, и об этом говорилось с руководством «Блюз», что Климу надо возмужать и провести время в АХЛ.

– Форвард Андрей Алтыбармакян забил потрясающий гол в четвертьфинале с США. На последнем драфте под №70 его выбрал «Чикаго». Что в нем разглядел один из самых крутых клубов НХЛ?

– «Блэкхокс» увидели перспективного и очень талантливого форварда, у которого есть большие шансы стать звездой и играть в основном составе «Чикаго» в будущем. Руководство клуба серьезно на него рассчитывает.

Я разговаривал с верхушкой «Блэкхокс». Они были приятно удивлены и оценили Андрея как одного из ведущих проспектов их клуба. А гол в ворота США их восхитил. Вообще этого форварда вели на протяжении всего прошлого сезона до драфта. Взяли его не просто так.

– Контракт у Алтыбармакяна со СКА истекает в 2018 году. Ваши действия?

– Сейчас не буду это комментировать.

– Тогда опровергните байку, что этот форвард ездит на «Ладе» четырнадцатой модели.

– Зачем? Так и есть, именно такая модель машины. Алтыбармакян из простой семьи, хороший хоккеист и приятный приземленный человек. Трудяга, много пашет на тренировках. Ничто ему не дается просто так. И мне обидно, когда кто-то в прессе называет Андрея блатным. Это невероятная ерунда.

– Алексей Полодян может быть выбран на драфте НХЛ?

– Многие команды, включая тот же самый «Чикаго», проявили к нему интерес, я со всеми вел переговоры. Очень положительные отчеты скаутов о Полодяне.

Ведь зачем бригады из клубов НХЛ приезжают на молодежный чемпионат мира? По двум причинам – посмотреть своих проспектов на будущее и оценить недрафтованных ребят. Искали пропущенные неотполированные бриллианты. Поэтому Полодян вызывал такой интерес. И на МЧМ он набрал 4 (3+1) очка в пяти матчах, забивал важные голы. Поверьте, этот перспективный форвард уже в цене. Он на карандаше у многих скаутов.

– Напоследок спрошу о ЦСКА. Генменеджер «Миннесоты» Чак Флэтчер прилетел в Москву, чтобы поговорить с Кириллом Капризовым и Андреем Светлаковым. Это вызвало тревогу у армейцев, и президент ЦСКА Игорь Есмантович выразил надежду, что Капризов полностью отработает свой контракт. Есть ли повод для беспокойства?

– Никакого. Капризов и Светлаков имеют контракты с ЦСКА до 2020 года. Никто не собирается их разрывать. Флэтчер специально прилетал в Москву, чтобы получше познакомиться с хоккеистами, которых «Миннесота» выбрала на драфте новичков. Обычный визит вежливости, не делайте из этого большую историю.