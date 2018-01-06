1. ГЛАВНЫЕ ЛУЗЕРЫ

Шведы готовят очень качественных хоккеистов. Они на групповом этапе последний раз уступали аж в 2006 году, когда проиграли американцам в овертайме – 44 победы подряд. У них есть гениальный Расмус Далин, признанный лучшим защитником турнира. Но «Тре Крунур» – главный лузер таких турниров. У них лишь два золота в истории (1981 и 2012 годы).

2. КАНАДА – ШВЕЦИЯ – 6:0

Швеция так и не смогла одержать свою первую в истории победу в финале молодежного чемпионата мира над Канадой. Напомним, что «Тре Крунур» пять раз – 1993, 1994, 1996, 2008, 2009 – встречалась в решающем матче с «кленовыми листьями» и потерпела пять поражений. Теперь еще одна дата встала в этот ряд – 2018.

3. КАНАДА – РОССИЯ – 17:16

Для сравнения, Канада завоевала 17-е золото в истории молодежных чемпионатов мира – и первое с 2015 года, когда турнир прошел в Торонто и Монреале. А вот сборные СССР, СНГ и России выиграли 13 золотых медалей. И если учесть три неофициальных МЧМ (1974-1976), в которых также принимали участие канадцы – то все 16.

4. РОЯЛЬ В КУСТАХ

Решающий гол у сборной Канады забил форвард Тайлер Стинберген, у которого получился меткий кистевой бросок почти от синей линии. Причем этот нападающий почти не играл! Первый период – 0:32 минуты на льду, второй – 2:45, третий – 3:59. В сумме – 7:16. Всего 12 смен в финале. За весь турнир – пять бросков. Но один из них стал золотым.

5. ВОВРЕМЯ РОДИЛСЯ

Еще интересно, что день рождения у Тайлера – в это воскресенье. Он появился на свет 7 января 1998 года. Произойди это чуть позже, и Стинберген не смог бы принять участие в турнире для игроков до 20 лет.

6. ПРОВАЛ ПО ЗРИТЕЛЯМ

На финале собралось 17 544 болельщика, стадион Key Bank Center был заполнен под завязку. Общая посещаемость молодежного чемпионата мира составила 211 210 зрителей, которые посетили 30 матчей в Баффало (в среднем – 7040 за игру). Но учтите игру под открытым небом (29 декабря) между Канадой и США, которая прошла на арене New Era Field и собрала 44 592 болельщика. В целом посещаемость турнира была провальной. На игре за бронзу, в которой участвовали хозяева-американцы, было только 7122 зрителя.

7. ОДИН КАНАДЕЦ

По версии директората МЧМ лучшим вратарем признан Филип Густавссон (Швеция), лучший защитник – Расмус Далин (Швеция), лучший форвард – Кейси Миттельштадт (США). Самый ценный хоккеист МЧМ-2018 – он же, Миттельштадт. В символическую сборную турнира вошли, кроме трех названных игроков, нападающие Филип Задина (Чехия), Киффер Беллоуз (США). Ну и защитник Кейл Макар (Канада) – да, из состава чемпионов отметили лишь одного игрока.

8. ЗЛОСТЬ ДАЛИНА

Когда канадцы забросили третью шайбу в уже пустые ворота «Тре Крунур», вундеркинд шведской обороны и фаворит будущего драфта, 17-летний защитник Расмус Далин с расстройства врезал клюшкой по заградительному стеклу, за которым прыгали от радости канадские болельщики. Огорчился парнишка!

9. ХИТРЫЙ ФАНАТ

После финала один из игроков сборной Швеции бросил свою серебряную медаль за борт – одному из болельщиков. Мужик был в свитере сборной США. Но снял его – под ним оказался еще один свитер сборной США. А под ним – желтый свитер «Тре Крунур» с правильными синими коронами.

Ну, фанат нацепил на себя медаль и начал радоваться, будто сам ее заслужил.

...Интересно, а под свитером сборной Швеции у него что-то еще было?

10. РОССИЯ – С КАНАДОЙ

После финала стало понятно, кто к кому попал в группу на МЧМ-2019, который пройдет в Ванкувере и Виктории (Канада). Так вот, сборная России оказалась в группе А вместе с Канадой, Чехией, Швейцарией и Данией. Группа В – Швеция, США, Финляндия, Словакия, Казахстан. То есть встреча россиян с американцами в четвертьфинале МЧМ снова очень вероятна.