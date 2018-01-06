О выступлении сборной России

Четвертьфинал для сборной России – не потолок. Основная причина не самого удачного выступления – поражение от команды Чехии в первом матче группового этапа. Победив чехов мы бы получили в соперники по четвертьфиналу сборную Финляндии, которую нам было по силам обыграть, а дальше, зная способности Валерия Брагина, могло произойти все, что угодно.

Мне не нравится, когда говорят, что сборная России этого созыва была слабой. Это неправильно. Многое на этом турнире зависело от нюансов и обстоятельств, вне зависимости от которых, наши парни бились и выглядели достойно. Они - молодцы! Я не могу сказать, что кто-то из них провалился. Наоборот, нужно выделить тех, кто провел турнир здорово.

Что касается работы тренерского штаба, то я в ней тоже серьезных недостатков не вижу. Состав на турнир они выбирали, исходя из своих требований. Все разговоры о тренерских ошибках начались из-за того, что мы вылетели в четвертьфинале. Прошла бы сборная дальше, и ни у кого бы и не возникло мыслей критиковать штаб Брагина.

О ставке на игроков, выступающих в Северной Америке

Не совсем правильно говорить, что тренерским штабом была сделана ставка на игроков, выступающих в Северной Америке. Так складываются обстоятельства, что каждый год все больше ребят уезжает играть за океан. Вполне логично, что количество игроков оттуда в сборной со временем будет только увеличиваться.

У всех разная ситуация. Тот же Клим Костин говорил, что в «Динамо» ему не давали играть, поэтому он решил уехать. Это, пожалуй, самый яркий пример.

О проблемах 98-го года

То, что ребята 98-го года рождения не смогли сыграть на юниорском чемпионате мира, безусловно, проблема. Об этом говорил в том числе Валерий Брагин. В таком возрасте любой крупный турнир (ЮЧМ, Мемориал Глинки) дает значительный опыт. Это уже когда ребятам по 25-30 лет, все подровнялись, нет особой разницы – играл кто-то на ЮЧМ или нет. А так, можно говорить, что на МЧМ-2018 нашим ребятам где-то не хватило опыта.

При этом наш 98-й год по юниорам был отдельным проектом. Ту команду тренировал Виталий Прохоров, они играли в чемпионате МХЛ и готовились целенаправленно к ЮЧМ. Ребята постоянно находились вместе, росли, развивались, можно сказать, что это была настоящая семья. Логично, что в таких условиях многие игроки показывали свой максимум, вытаскивая из себя все.

Но потом произошла эта ситуация с мельдонием, из-за чего проект свернули, а ребята пропустили ЮЧМ и разъехались по своим клубам, где каждый уже пошел своей дорогой. Кто-то смог закрепиться, стал лидером и в итоге дошел до молодежной сборной, а кому-то в клубе доверяли чуть меньше, они потеряли время, сбавили обороты, кто-то уехал за океан.

А ведь в таком возрасте (17-20) лет один-два сезона играют, порой, решающее значение в карьере хоккеиста. В 17 ты можешь быть в порядке, а в 20 уже выстрелят совсем другие – те, кого в 17 никто не считал даже кандидатом в сборную. Именно этим я могу объяснить то, что из той команды Прохорова до молодежки дошло всего семь человек.

Что делать, если Брагин решит уйти

Если Валерий Брагин все же решит уйти из молодежной сборной, то первая кандидатура ему на замену, которая приходит в голову, это Олег Браташ, который долгое время работал в его штабе. Второй вариант – это Сергей Голубович, тренировавший юниорскую сборную. Ему хорошо знакомы ребята 99-2000 годов рождения, которые в следующем году должны составить основу молодежной команды.

Это самые очевидные варианты, которые сразу приходят на ум. Если копнуть глубже, то хорошие тренеры у нас есть. Взять того же Дмитрия Красоткина, который уже третий сезон делает очень хорошую команду в Ярославле и брал Кубок Харламова.

О победе сборной Канады

Глядя на состав полуфиналов было понятно, кто в этом квартете будет четвертой командой. Канадцы прошли дальше, победив чехов, можно сказать, что им в этом плане повезло. Ну а финал – это совершенно отдельная история. Зачастую получается так, что фавориты в решающих играх проваливаются, потому что на первый план выходят эмоции, удача и т.д. Анализировать эти матчи достаточно тяжело. Но ничто не умаляет заслуг сборной Канады – они красавцы, вернули Баффало должок семилетней давности.

Шведы большую часть матча смотрелись интереснее и переигрывали соперника, но канадцев оставил в игре вратарь Картер Харт. Впрочем, третий период прошел под диктовку команды Дюшарма. Сборная Канады проявила характер, стоило им усилить давление на шведов, как те начали ошибаться и нарушать правила. В меньшинстве они держались здорово, но где-то подустали физически, а канадцы додавили, забив победный гол в позиционном нападении – защитник Тимминс отдал отличную передачу, Стинбергену оставалось только подставить клюшку.

О победе шведов над американцами

Я не могу сказать, что выход шведов в финал стал какой-то неожиданностью. Против сборной США они сыграли образцово. Успешно сдерживали натиск хозяев, не без помощи вратаря, конечно, но, самое главное, что они очень опасно контратаковали и постоянно держали соперника в напряжении. Американцы не реализовали кучу моментов, задергались, пропустили в меньшинстве, потеряли голову, побежали отыгрываться и получили два гола, играя в большинстве, что решило исход матча.

А так, Швеция и США – примерно равные по силам команды. У американцев были проблемы с составом по ходу турнира, они заканчивали чемпионат, играя в 11 нападающих. Это не создавало американцам трудностей, пока они не попали на сильного соперника.

Все хвалили команду США за их нападение, но в полуфинале они не могли ничего забить 52 минуты. Это ключевой фактор поражения. Те две шайбы, которые они забросили в концовке, показали видимость борьбы. То же самое было в матче России и Чехии, где мы забили две в самом конце. Вроде по счету борьба была, а по факту - в игре все было ясно заранее.

О выступлении сборной Чехии

Чехи показали хороший результат, но я не могу сказать, что эта команда удивила. Вот если бы взяли медали, тогда удивили бы. Нужно понимать, что речь идет не о первой сборной, в которой разброс по возрасту от 18 до 35. Здесь же многое зависит от поколения.

В этой сборной Чехии здорово себя показали Мартин Нечас и Филипп Задина, которые забивали очень много. Парни - просто красавцы. В четвертьфинале они обыграли сильную сборную Финляндии, которая на протяжении всего матча атаковала вроде бы побольше, но все равно не покидало ощущение, что чехи свое забьют.

У финнов позиционная атака длится полторы минуты, за которые они наносят четыре броска, но из них всего более-менее один опасный, а у чехов ответная атака длится всего 15 секунд, но при этом она очень острая.

Можно сказать, что Финляндии где-то не повезло, но у Чехии подобралась очень классная команда и при этом довольно молодая. Если в следующем сезоне никто из этих парней не заиграет в НХЛ, то чехи вновь будут очень сильны на МЧМ.