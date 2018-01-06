Фантастика! Ущипните меня, это ли не сон? Молодежная сборная России (до 18 лет) на женском чемпионате мира победила саму Канаду!

Итак, что произошло. Для тех, кто упустил главное во время новогодних праздников. Вчера в Баффало завершился молодежный чемпионат мира (мужчины до 20 лет), где в финале Канада обыграла сборную Швеции (3:1). Россия под управлением Валерия Брагина заняла пятое место.

А уже сегодня в Дмитрове стартовал молодежный чемпионат мира среди женщин, где также выступает Россия.

Формула турнира такова. Россиянки играют в группе А вместе с Канадой, США и Швецией. Это так называемая пулька сильнейших. Две лучшие команды группы напрямую выходят в полуфинал. Остальные две команды из группы А сыграют с двумя сильнейшими сборными из группы В, где выступают Чехия, Швейцария, Финляндия, Германия. Ну а две худшие команды группы В сыграют между собой за выживание в элите турнира.

Все понимали, что среди сильнейших первые два места займут Канада и США. Семь раз россиянки играли с «кленовыми листьями» - проиграли все семь раз. Даже когда меня спрашивали об этом матче, я давал прогноз навскидку, что будет крупная победа сборной Канады. В иное просто не верилось!

…Соотношение бросков: 36-14 в пользу канадок. В третьем периоде у них подавляющее преимущество (15-4). Но счет-то, счет!

На седьмой минуте забивает Мария Александрова. На 33-й минуте большинство реализует Дарья Белоглазова. Что же происходит?!

В третьем периоде свое большинство реализуют «кленовые листья» - отличается Сара Филлер. Но через шесть минут Оксана Братищева забрасывает третью шайбу в канадские ворота. Это при том, что наши девчонки никогда больше двух голов за матч Канаде не забивали.

Счет становится 3:2, но больше не меняется. Россиянки выстояли! Наш вратарь Диана Фахрутдинова признана лучшим игроком встречи в составе нашей сборной.

Завтра в 15:30 наши девушки сыграют со сборной США.

9 января в 19:30 – матч против Швеции. Есть реальный шанс выйти в полуфинал напрямую, чего с Россией не случалось никогда.

Как раньше выступали наши девчонки?

2017 (Чехия) – победили чешек в четвертьфинале, но в полуфинале попали под США (0:6), а в матче за бронзу обыграли шведок (2:0). От канадок тогда мы получили 2:4.

2016 (Канада) – победили финок в четвертьфинале, в 1/2 угодили под Канаду (0:4), в матче за бронзу уступили шведкам (1:2).

2015 (США) – выиграли у Финляндии в четвертьфинале, получили 1:3 с Канадой в полуфинале, вырвали бронзу у Чехии (5:1).

Все как в Дне Сурка, но теперь есть шанс вырваться из замкнутого круга. В полуфинале может попасться более легкий соперник, и реально пробиться в финал. Бронзовые медали в истории у наших девушек уже были. Серебро – пока нет.

P.S.А еще поразило, что трансляцию матча Россия – Канада в YouTube одновременно смотрели 17 698 человек. Кто сказал, что женский молодежный хоккей никому не интересен?!