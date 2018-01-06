В стартовом матче на МЧМ-2018 сборная России одолела Канаду (3:2), после чего наши девушки прокомментировали эту историческую победу.

В стартовом поединке молодежного чемпионата мира среди женщин россиянки впервые в истории обыграли сборную Канады – 3:2. Конечно, сам по себе один матч еще ни о чем не говорит и канадки вполне могут стать победительницами турнира. Однако для нашей команды это событие историческое. И что особенно ценно – произошло оно в подмосковном Дмитрове, на глазах наших болельщиков. Думаю, что теперь интерес к женскому чемпионату мира резко возрастет!

Вот, что после этой победы говорили наши девчонки и их тренер.

– Летом мы играли товарищеские матчи против канадок, изучили их сильные и слабые стороны, целенаправленно разбирали их, – назвал одну из причин успеха россиянок главный тренер нашей сборной Евгений Бобарико. – Знали, что в обороне они допускают ошибки, именно их мы сегодня и использовали. Девчонки сыграли правильно и забили красивые голы.

– Это наша первая победа над североамериканской командой, – отмечает нападающий сборной Оксана Братищева. – Болельщики вели нас вперед, во многом благодаря им мы и выиграли. Эмоции зашкаливали, мы были одной командой. После игры были слёзы, но это слезы радости. Всё в наших руках, от игры к игре постараемся прибавлять.

После пропущенного гола не было никакой растерянности, никто не испугался. Наоборот, нас это подбодрило, все завелись. Понимали, что при такой поддержке трибун не имеем права проигрывать.

Возможно повторить этот результат и в плей-офф. И мы это сделаем. Цель одна – занять первое место, будем идти к ней.

– Мы просто выполнили установку тренера, сделали всё четко, как он сказал, были единым коллективом, – считает форвард Мария Александрова. – Благодаря этому всё и получилось. Вдвойне приятно, что удалось впервые обыграть североамериканскую команду. Непередаваемые ощущения от переполненных трибун. Спасибо болельщикам за такую суперкрутую поддержку. Для нас было это очень важно.

– Эмоционально было непросто перебороть себя и перестроиться на более быстрый хоккей, – признает защитник Алина Орлова. – Но мы превзошли канадок не только в скорости, еще и в характере. Если бы у нас его не было, победить не удалось. Показали, что можем обыгрывать североамериканок.

Один из ключевых моментов – конец третьего периода, когда силы были уже на исходе. Выдержали его за счет характера, понимали, что надо не допустить ошибку, сыграть строго в обороне. В такие переломные моменты главное – не раскисать, верить в себя и свои силы. Сейчас стараемся гасить эмоции после победы. Порадовались и хватит. Надо настраиваться на следующий матч.

Сегодня наши девушки выйдут на лед против сборной США. Начало матча в 15.30

Стоит отметить, что все встречи на старте турнира оказались весьма упорными. Сборная США только в овертайме сломила сопротивление шведок – 2:1. В группе «В» чешки обыграли швейцарок – 3:2, а финки взяли верх над немками – 4:1.