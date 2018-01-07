1. ВЗЛЕТ РАДУЛОВА

Я могу понять, почему «Даллас» так медленно стартовал. Состав прилично изменили, нужно привыкнуть к новому тренеру Кену Хичкоку, да и новичок Александр Радулов с первого же дня в основу не впишется. Необходимо время, чтобы притереться.

И я могу понять, почему «Даллас» и Радулов сейчас так жмут на газ. Команда сильная, уже пробилась в зону плей-офф, где пока получает «уайлд-кард», но вообще может войти и в тройку команд Тихоокеанского дивизиона.

И главное для нас – разыгрался Александр Радулов. В последних пяти матчах он набрал 9 (4+5) очков при полезности «+5». С чем это связано? Хичкок прекратил эксперименты, и теперь выпускает такую тройку: Джейми Бенн – Тайлер Сегин – Александр Радулов. То есть все яйца в одной корзине. Изредка Радулов появляется в двух других звеньях, но это значит только то, что его не ограничивают с игровым временем и выпускают в первой спецбригаде, где также есть защитник Джон Клингберг и форвард Бретт Ритчи. Похоже на то, как тигра выпустили из клетки, и он разбушевался.

После двух периодов «Даллас» рвал молодой и талантливый «Эдмонтон» со счетом 4:0. Три шайбы организовал Радулов, который и открыл счет. Кто там говорил, что у Саши скрытый конфликт с Сегином, и они как-то косо друг на друга смотрят? Полная чушь! Посмотрите, как Тайлер снабдил Радулова передачей, и тот вогнал шайбу в сетку. Красота!

2. ПОКЕР БЕРЖЕРОНА

Не стоит никому представлять Патриса Бержерона – великолепного центрфорварда, члена «Тройного золотого клуба», дважды олимпийского чемпиона, игрока из лучшей в истории молодежной сборной Канады образца МЧМ-2005.

Главный форвард оборонительного плана в НХЛ, и этот приз «Фрэнк Селки Трофи» он получал четыре раза. А теперь в матче с «Каролиной» (7:1) Бержи пошел в атаку и впервые в карьере сделал покер. Очень круто!

А еще ведь Бержерон отдал передачу, то есть у него пять очков – и это с лидером «Бостона» случилось второй раз в карьере. Да еще одноклубник Брэд Маршан впервые отдал четыре голевых паса за матч. Не игра с «Каролиной», а праздник!

Вообще «Брюинз» на подъеме, уже ворвались в десятку лучших команд лиги. Набрали ход ко второй половине чемпионата. На пик формы вышел вратарь Туукка Раск (10 побед в 12 матчах). Финн играет три матча, а на четвертый обычно выходит Антон Худобин. И выглядит очень хорошо. Это один из самых надежных бэкапов в НХЛ. Да, игровой практики ему не хватает, но это выбор Худобина. Думаю, он и дальше был бы рад оставаться в такой роли. Он нужен команде, команда нужна ему.

3. ПОРАЖЕНИЕ «ТАМПЫ»

Совсем не вышел у «Тампы» этот выезд в Оттаву. Три богатыря – Никита Кучеров, Владислав Наместников, Михаил Сергачев – получили сразу «-8» за полезность. Причем Сергачев схватил «-4». Верим, что яркий молодой защитник на этом не зациклится. Такие матчи бывают, их нужно побыстрее выкинуть из головы. Тем более с таким же показателем завершил встречу его партнер – защитник Антон Строльман. Но посмотрите на шведа, он ведь не вешается с тоски.

Вообще кошмаром это не назовешь, после двух периодов держался счет 3:3. Никита Кучеров отдал передачу на Слэйтера Куккука. Гол, при котором надо делать три раза «ку», получился весьма славным.

Да и пас Сергачева на Янни Гурда вышел своевременным. Другое дело, что лидер чемпионата не имеет права так проваливать третий период. Так что тренер Джон Купер сделал команде заслуженный втык.

«Наша команда что, уже подумала, что попала в плей-офф? Но с такой рабочей этикой мы далеко не уедем! – воскликнул коуч. – Никто еще не выигрывал Кубок Стэнли в регулярном чемпионате. Нашего голкипера просто бросили на растерзание, и мне его жаль».

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Эдмонтоном» (5:1)

2** – Антон ХУДОБИН (Бостон)

Сделал 27 сэйвов в матче с «Каролиной» (7:1)

3*** – Иван БАРБАШЕВ (Сент-Луис)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Филадельфией» (3:6)

Общий зачет по сезону*:

43 – Овечкин

41 – Кучеров

39 – Радулов

31 – Малкин, Бобровский

30 – Тарасенко

28 – Василевский

27 – Панарин

23 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Проворов

13 – Варламов, Куликов

12 – Худобин, Зайцев

11 – Дадонов

10 – Якупов

9 – Наместников, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Оттава – Тампа-Бэй – 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Дзингел, Дюшен, З.Смит, Стоун, Пажо, Дзингел – Хедман, Куккук (КУЧЕРОВ), Гурд (СЕРГАЧЕВ)

ТБ: Кучеров (0+1; -2, 2, 2, 18.28)

Наместников (0+0; -2, 0, 4, 16.36)

Сергачев (0+1; -4, 2, 3, 15.59)

в Василевский (33-27; 81,8%, 57.49)

Филадельфия – Сент-Луис – 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Лотон, Жиру (ПРОВОРОВ), Уил, Кутюрье, Симмондс, Кутюрье – БАРБАШЕВ (ТАРАСЕНКО), Штястны (ТАРАСЕНКО, БАРБАШЕВ), Парейко

Ф: Проворов (0+1; +2, 0, 3, 24.31)

СЛ: Тарасенко (0+2; +2, 2, 2, 20.11)

Барбашев (1+1; +1, 0, 3, 12.55)

Даллас – Эдмонтон – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

РАДУЛОВ, Бенн (РАДУЛОВ), Сегин (РАДУЛОВ), Янмарк, Клингберг – Драйзайтль

Д: Радулов (1+2; +3, 0, 5, 15.29)

Э: Слепышев (0+0; -2, 0, 2, 10.36)

Колорадо – Миннесота – 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

Бурк, Немет, Содерберг, Рантанен, Содерберг (ЯКУПОВ), Маккиннон, Джост – Э.Стаал, Э.Стаал

К: Якупов (0+1; 0, 0, 3, 10.27)

Задоров (0+0; 0, 4, 1, 21.08)

Бостон – Каролина – 7:1 (5:1, 2:0, 0:0)

Бержерон, Нэш, Пастрняк, Дебраск, Бержерон, Бержерон, Бержерон – Д.Стаал

Б: в Худобин (28-27; 96,4%, 59.57)

Аризона – Рейнджерс – 1:2 бул. (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Дюклер – Веси, Зибанежад (п.бул.)

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 0, 15.33)

Лос-Анджелес – Нэшвилл – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Кемпе, Льюис, Тоффоли – Йоси, Хартнелл (ЕМЕЛИН), Уотсон, Уотсон

Н: Емелин (0+1; 0, 0, 0, 15.10)

Торонто – Ванкувер – 3:2 бул. (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Мэттьюз, Бозак, Бозак (п.бул.) – Бесер, Ганье

В: Голдобин (0+0; 0, 0, 2, 11.33)

Калгари – Анахайм – 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Ферланд, Джиордано, Хэмилтон – Силфверберг, Гецлаф

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 58 (26+32) очков, Маккиннон Колорадо – 52 (18+34), Жиру Филадельфия – 51 (14+37), Таварес Айлендерс – 50 (22+28), Стэмкос Тампа-Бэй – 50 (17+33), Бэйли Айлендерс – 50 (12+38)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 43 (26+17), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 41 (17+24), МАЛКИН Питтсбург – 39 (15+24), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), РАДУЛОВ Даллас – 38 (16+22), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 33 (15+18), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).