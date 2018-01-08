Зинэутла Билялетдинов, Олег Знарок, Эркка Вестерлунд… Все они ответили «нет» на приглашение в Астану, где в ближайшие выходные соберется весь цвет лиги.

Знарку замену нашли быстро. В лице финна Юкки Ялонена из «Йокерита». Сложнее оказалось с Восточной конференцией. Вместо уволенного из Омска Андрея Скабелки пригласили было Вестерлунда с его нашумевшими «судьями на подкормке у топ-клубов». А после отказа «академика» остановились на эконом-варианте с новым наставником «Барыса» (на правах и.о.) Галымом Мамбеталиевым, сменщиком отправленного в отставку Евгения Корешкова.

Я бы на месте лиги сделал бы благородный жест и пригласил бы на Матч звезд Корешкова. Тем более что «Советский спорт» с легкой руки бойкого обозревателя недавно поставил его на первое место в рейтинге тренеров КХЛ.

К слову, Скабелку за пару недель до отставки рьяно защищал в кругу журналистов президент «Авангарда» Владимир Шалаев. Дело было в Музее хоккея сразу после заседания совета директоров лиги. Омский босс нахваливал тренера и журил его подопечных. Но, как известно, от великого до смешного один шаг. Или поражение-другое.

Впрочем, вернемся к вопросу о причинах самоотвода Знарка и Вестерлунда. Только ли дело в семейных обстоятельствах, против которых не попрешь? Думается, истина зарыта глубже. А именно – в новом формате работы тренеров. На грядущем Матче звезд им будут ассистировать девушки-телеведущие – Наталья Кларк, Дарья Миронова, Мария Басс, Соня Гудим. Первые трое – с канала «Матч ТВ». Гудим – внештатница из Челябинска, привлекающая внимание болельщиков в основном откровенными нарядами.

Профессионалы знают, что такое женщина в мужской хоккейной команде. Одну маститую пресс-атташиху на выезде даже в автобус с игроками стараются не приглашать.

Одно дело, когда со Знарком на лавке стоял его приятель Сергей Гимаев (царство небесное). Но внучка Бобби Кларка (так Наталью в шутку назвал в прямом эфире комментатор «Матч ТВ» и по совместительству скаут сборной России Александр Ткачев) – другой коленкор. Подобного Знарок не потерпел бы и наверняка поэтому предусмотрительно отказался. Не исключено, что и супруга трижды лучшего тренера лиги была категорически против.

Впрочем, Олег Валерьевич отсутствовал и на вечере закрытия сезона, где ему планировалось вручить именно трофей лучшему тренеру. В НХЛ, как верно заметил наставник «Нефтехимика» Андрей Назаров, за подобный игнор оштрафовали бы и даже дисквалифицировали. У нас же спустили на тормозах. А могли бы и лишить приза, как сделали с вратарем Александром Еременко, который должен был получить «Золотой шлем». Но поскольку его на торжестве в Барвихе не было (он улетел с семьей отдыхать), шлем этот вручили другому голкиперу, запасному в своем клубе, пусть и стремительно прогрессирующему.

Соня Гудим будет помогать наставнику ЦСКА и команды дивизиона Тарасова Игорю Никитину. Но почему решили пригласить женщину с Урала? Почему забанили штатницу Евгению Перунову, которая с успехом освоила еще и футбол? Тем более что она в прошлом сезоне попыталась было застать Никитина врасплох вопросом: «А с кем у вас в паре будет выходить тринадцатый нападающий?» Игорь Валерьевич и бровью не повел, ответил достойно и без заминки.

– …Мы уверены, что девушки-телеведущие в роли помощников тренеров запомнятся болельщикам надолго, всем будет интересно наблюдать за работой необычных тренерских дуэтов, – заявил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Затея любопытная, оригинальная, но весьма сомнительная. Интересно, в НХЛ с ее 100-летней историей что-нибудь подобное практиковалось? Думается, интерес к Матчу звезд можно повысить, увеличивая спортивную составляющую действа. Как именно? Мнением на эту тему поделюсь в следующей заметке.