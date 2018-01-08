1. ЗНАРОК, БИЛЯЛЕТДИНОВ И ВЕСТЕРЛУНД ОТКАЗАЛИСЬ ОТ УЧАСТИЯ В МАТЧЕ ЗВЕЗД КХЛ

Уже три тренера ведущих клубов нашей лиги отказались принять участие в Матче звезд КХЛ. Причем, фигуры все очень знаковые.

Олег Знарок – главный тренер СКА, лидера чемпионата, а также сборной России.

Зинэтула Билялетдинов – главный тренер «Ак Барса», на сегодняшний день лидирующего на Востоке. Один из самых авторитетных наставников в нашем хоккее.

Эркка Вестерлунд возглавляет «Салават Юлаев». Уфимцы выступают в этом сезоне неровно. И отчасти поэтому к этой известной в мировом хоккее фигуре приковано внимание всей лиги.

Все три тренера дружно заявили, что не смогут принять участие в МВЗ по семейным обстоятельствам. Но тут, лично я могу понять только Знарка. Главному тренеру сборной предстоит в феврале ответственная, нервная и кропотливая работа на ОИ-2018. Тут уж действительно шоу в Астане накануне Игр выглядит несколько нелепо.

Кстати, в НХЛ в последние олимпийские годы Матч Звезд не проводился. Конечно, при условии, что игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде. Так было в 2014, 2010 и 2006 годах. За океаном давно поняли, что в олимпийском сезоне времени на подобное действо просто нет.

Этот опыт и КХЛ неплохо бы взять на вооружение. Сами посудите, ну какой смысл привлекать дополнительный интерес к лиге ярким хоккейным праздником, если сразу вслед за этим в чемпионате последует пауза длиной в месяц? И, мало того, в ней внимание болельщиков будет полностью переключено на совсем другие, куда более масштабные соревнования. Получается, что устраивать масштабный Матч Звезд в январе перед Олимпиадой, да еще и за границей – просто бессмысленно!

Что касается Билялетдинова и Вестерлунда, то их отказ выглядит сейчас просто открытым нежеланием участвовать в МВЗ. Потому что в феврале оба тренера будут избавлены от матчей и перелетов. Времени пообщаться с семьями у них также будет достаточно.

Надо сказать, что и сами клубы здорово подкузьмили лиге. Ведь недавно отправленные в отставку Скабелка и Корешков, ранее уже были приглашены на МВЗ. Им срочно потребовались замены. И вот теперь сборной Востока будет руководить мало известный Мамбеталиев, который провел в КХЛ пока всего один матч! Только потому, что он сейчас возглавляет хозяина праздника – «Барыс». Согласитесь, это тоже очередной нонсенс, превращающий один из главных хоккейных праздников года в сляпанное наскоро второсортное шоу.

2. СКА И ЦСКА ЗАСТОЛБИЛИ ЛИДЕРСТВО

Оба армейских суперклуба синхронно застолбили себе первые места в дивизионах Всеволода Боброва и Анатолия Тарасова. А, значит, обеспечили себе хозяйские позиции и в первых раундах Кубка Гагарина. Их преимущество над остальными клубами КХЛ весьма наглядное – на Западе больше никто не достиг рубежа даже в 90 очков. А у СКА их уже 120, у ЦСКА – 112. И теперь они разыграют между собой победу в регулярном чемпионате страны. Остальные клубы будут скромно наблюдать за этой заочной битвой двух олигархов из «предбанника». Впрочем, это судьба всех «бедных родственников», выступающих в турнире по принципу «главное не победа, а участие».

В начале января с плей-офф начали прощаться и аутсайдеры. Первыми белые флаги взметнулись на Востоке – от своих претензий на участие в Кубке Гагарина отказались сперва «Югра», а вслед за ней и «Лада». Напомним, что в связи с сокращением КХЛ именно эти два клуба сейчас рискуют покинуть элитный дивизион.

3. «АВАНГАРД» И «БАРЫС» СМЕНИЛИ ТРЕНЕРОВ

Дед Мороз оказался весьма неприветливым для главных тренеров «Авангарда» и «Барыса». Вместо подарка под елкой Андрей Скабелка и Евгений Корешков получили отставки соответственно в Омске и Астане.

За преемниками дело не стало. «Ястребы» пригласили к себе в наставники Германа Титова, в прошлом руководившего «Кузней» и «Спартаком», а с октября 2016 года сидевшего без работы. После отставки Скабелки «Авангард» в трех матчах забрасывал по четыре шайбы. Но победу одержал только в двух встречах – над «Куньлунем» и «Амуром», уступив «Адмиралу».

Казахстанский клуб сделал ставку на местного специалиста Галыма Мамбеталиева, который долгое время тренировал «Снежных барсов» в МХЛ, а в 2017 году вошел в тренерский штаб «Барыса». Под его руководством «Барыс» провел только один матч, уступив «Югре».

4. «СПАРТАК» УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД МОСКВЫ

В Новогодние каникулы красно-белые получили право провести несколько домашних матчей в Парке легенд и доказали, что в Москве тоже можно собирать аншлаги!

Главное –чтоб матч проходил в выходной, не было пробок ну и команда выступала более-менее успешно. Первыми соперниками «Спартака» после Нового года стали гранды с Востока – «Салават Юлаев» и «Ак Барс». И уже в битве с уфимцами в «ВТБ Ледовом дворце» был зафиксирован новый рекорд сезона – посмотреть на этот матч пришло 11300 зрителей. Эти цифры уже с некоторой натяжкой можно считать аншлагом. Кстати, на встрече с казанцами зрителей было ненамного меньше – 10804.

Красно-белые в этом сезоне своих фанатов не подводят. После трудного старта команда Вадима Епанчинцева выровнялась и сейчас находится в зоне плей-офф, куда «гладиаторы» последний раз пробивались в 2011 году.

5. «СИБИРЬ» ВЕРНУЛАСЬ В ЗОНУ ПЛЕЙ-ОФФ

Новосибирский клуб в декабре поменял главного тренера и, судя по всему, не промахнулся! «Сибирь» возглавил Владимир Юрзинов-младший. Павел Зубов остался в его штабе помощником, отвечающим за защитников. И обновленная таким образом команда выдала серию из пяти побед, что позволило сибирякам вернуться в лидирующую восьмерку Востока.

Единственное, что пока явно не удается Юрзинову – брать очки в матчах со своими бывшими командами. Во встречах с «Салаватом» и «Куньлунем» новосибирцы очков не набрали.