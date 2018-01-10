«Я ЗА ГОЛАМИ НЕ ГОНЮСЬ»

– В первую очередь, Артемий, поздравляю вас с Рождеством…

– Спасибо, вас также.

– Отличный матч получился у «Коламбуса». Вы уступали в гостях в Торонто со счетом 0:2, но сумели вытащить игру, забив в овертайме. Что для вашей команды значит такая волевая победа?

– Это очень поможет в будущем. После таких матчей «Коламбус» знает, что даже если уступаешь в счете, в этом нет ничего страшного. Всегда можно отыграться.

Мы рады, что так случилось. Большие два очка для нас.

– Да и вы забили красиво.

– Какой там красиво? Я это называю так – случайно! Все очень быстро произошло. Я и сам не понял, что получилось. Но успел среагировать, выставил клюшку, и в нее попала шайба.

– У вас в последних пяти матчах, до игры с «Торонто», было 18 бросков – и ноль голов. Почему так?

– Сложно мне даются шайбы. Никак не могу выучить по-английски слово «пас», чтобы сказать об этом Пьеру-Люку Дюбуа. Может, вы ему передадите? Тогда буду побольше забивать.

Но это шутка, конечно. Давайте сразу подчеркнем, чтобы люди не подумали, будто Панарин зарвался.

– Будем верить, что после гола в овертайме вас теперь прорвет.

– Дело не в этом. Все зависит от игры. Я в основном занимаю в «Коламбусе» роль отдающего пасы. У нас ребята бегут на ворота, я стараюсь их найти. Поэтому меньше забиваю, больше отдаю передачи.

В принципе за голами не гонюсь. Конечно, иногда очень важно забивать, чтобы не пропадала уверенность. Ну и для команды это необходимо, вопросов нет. Но если мне идут очки за передачи, а «Коламбус» побеждает, то проблемы не вижу. Иногда я рад пасам даже больше, чем голам.

«ДЕВУШКАМ НУЖНО ПОМОГАТЬ»

– Можно с вами обсудить молодежный чемпионат мира, на котором сборная России впервые за восемь лет осталась без медалей?

– Лучше не надо. Я не так много смотрел этот турнир, у нас шли матчи. Отрывками видел, как играла Россия. Целостное впечатление не получил, поэтому с моей стороны было бы неправильно комментировать. А то вдруг что-нибудь лишнего наговорю? Надо полностью видеть матчи, чтобы делать какие-то заявления.

– Многих экспертов это не смущает... Они не смотрят, а говорят. Вы вспоминаете золотую сборную на МЧМ-2011 в Баффало? Кто из парней был не менее талантлив, как Панарин, Кузнецов, Тарасенко, но не смог раскрыться?

– Кто не заиграл из нашей команды? Ох… Может, такие ребята и есть. Блин, по поймите меня. Как я могу их обижать? Давайте лучше обойдем эту тему. Вы просто представьте, как будет обидно пацанам, если я по кому-то пройдусь.

– Виталий Абрамов – проспект «Коламбуса». Очень одаренный форвард, но на этом МЧМ не выстрелил, набрав лишь одно очко в пяти матчах. Что с ним не так?

– Этой темы лучше не касаться по той же причине. Нужно смотреть все игры, чтобы оценивать Абрамова. Но надеюсь, у Виталия будет хорошая карьера в НХЛ.

– А сейчас в Дмитрове проходит молодежный чемпионат мира среди женщин. Недавно Россия впервые в истории победила Канаду.

– Вот об этом я читал. Игру тоже не смотрел, конечно. Но поздравляю девушек. Большие молодцы! Впервые победить канадок – это ценно. Не знаю, что у них после матча творилось в раздевалке. Но очень рад за девчонок. После таких побед приходит уверенность, что женская сборная России тоже вышла на топ-уровень.

Это большая радость. Но важно, чтобы люди оказывали помощь девушкам. У женской сборной должна быть такая же инфраструктура и обеспеченность, как и у мужчин. И пусть болельщики их активнее поддерживают. Это ведь тоже сборная России!

– Вы редко смотрите матчи.

– Это правда. Даже свой хоккей толком не вижу, но изучаю смены, которые провел. Их дают на видеоразборе. А посторонние матчи пропускаю. Мне в свободное время не особо интересен хоккей. Больше люблю разные бои без правил.

«КОНЬ-ОГОНЬ ОТКУДА ВЗЯЛСЯ У СКА?»

– Вам интересна КХЛ?

– В основном, слежу за новостями. И смотрю плей-офф Кубка Гагарина. А регулярный чемпионат не особо получается – разница во времени, да и к своим матчам надо готовиться.

– В будущем сезоне КХЛ сократят на три клуба. Вы бы кого убрали?

– Может, ЦСКА? – смеется Панарин. – Но это тоже шутка. Дружески подкалываю московских армейцев.

Наверное, надо убирать команды, у которых плохая инфраструктура, маленькие старые стадионы, хоккей неинтересен городу, есть задержки зарплат.

Должны быть финансово обеспеченные клубы в КХЛ, где все делается как надо. Да и на зрителях это отражается. Разные аниматоры должны работать на матчах. Вот Конь-Огонь у СКА не на ровном месте взялся. Для этого нужно иметь деньги. А откуда у малообеспеченных клубов они есть на такую анимацию? Да и зрителям с детьми неинтересно идти на такой хоккей.

На самом деле, это глубокий вопрос. И я думаю, без меня разберутся, кого исключать из КХЛ.

– Никита Кучеров и Александр Овечкин – за кого вы болеете в споре лучших снайперов лиги?

– Да как же ответить? Опять неудобно может выйти. Оба – молодцы. Просто я рад за Кучерова. Все-таки Овечкин уже все доказал людям. Он уже шесть раз выигрывал «Морис Ришар Трофи». А я считаю, приз должен завоевать тот, кому он доставит больше положительных эмоций. И мы все знаем этого человека.

«КУЧЕРОВ МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ»

– Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз в недавнем интервью сказал, что Патрик Кейн и Артемий Панарин – его главные талисманы. А кого вы назвали бы своим талисманом?

– Наверное, не «талисман», а «вдохновитель». У меня нет такого одного человека. Все успешные люди могут вдохновить меня. Возникает удовольствие, когда прочитаешь их биографию. Если брать хоккеистов, то сейчас мне очень нравится Кучеров. Еще – Евгений Кузнецов.

Когда смотришь на Никиту, то понимаешь, что можно совершать большие вещи. Вот смотрю за его игрой. Кучеров не делает ничего лишнего. Только то, что необходимо. Не буду глубоко разбирать этого форварда, но в этом сезоне его хоккей вдохновляет. Просто красавец!

– Вам нравится атмосфера в «Коламбусе»?

– Да, у нас молодая команда. Ребята ко мне очень хорошо относятся. И в «Чикаго» все было нормально. Но здесь состав еще моложе, и атмосфера другая – энергичная, все хотят многого достичь. Рабочая обстановка.

Опытный тренер Джон Торторелла правильно держит команду в тонусе. Знает, когда нужно устроить молодым ребятам тренировку, если они хотят выходной. Чтобы не расслаблялись. Мы верим в этого наставника.

– Говорят, Торторелла очень строгий.

– Меня пугали люди: вот, попадешь к Тортсу… Но он – абсолютно хороший мужик. У нас с ним нормальное взаимопонимание. И большое спасибо тренеру за терпение, когда я в начале сезона хоть и на уровне играл, никак не мог забить. Торторелла же сохранял спокойствие, оказывал мне поддержку.

И мне нравится, как он отдает себя работе. С раннего утра приходит во дворец. Собранный, заряженный.

«БУДУ ЕСТЬ СНЕГ СО СГУЩЕНКОЙ»

– С кем-то из новых партнеров не думаете записать хит вроде «Гоп-стоп», как делали с Данканом Китом в «Чикаго»?

– Если повторяться, это не очень интересно. Но обещаю с ребятами сотворить какую-нибудь бомбу.

– Как вам Коламбус?

– Отлично. Уютный город, все создано для хоккея, и чтобы не отвлекало лишнее. Я и в Чикаго ничего особого не делал. Только гулял с собакой и отдыхал. Куда-нибудь сходить на обед, на ужин. Во время сезона вообще город не так важен.

– Как вы провели там Новый год?

– Да у Сереги Бобровского есть неплохая квартира. Вместе съездили за елкой. Потом собрались, чуть посидели без нарушения режима.

– А впереди у «Коламбуса» – пятидневные каникулы (13-17 января). Как вы их проведете?

– Полечу на горнолыжный курорт в Аспен, штат Колорадо. Люблю горы, сугробы. Второй раз уже поеду. Еще там бывал в дебютном сезоне НХЛ. Там очень понравилось. Вообще обожаю активный отдых. Буду там снег есть со сгущенкой, – смеется Панарин.