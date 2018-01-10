Знаменитый форвард Алексей Ковалев по прозвищу АК-27 дает интервью очень редко, но это всегда становится ярким событием. Вот и сейчас…

Как рассказывают монреальские медиа, Алексей Ковалев принял участие в благотворительном матче ветеранов.

На одном из катков города собрались известные персонажи – тафгай Жорж Ларак, Роман Хамрлик, Мэтью Дарше, которые в разные годы выступали за «Канадиенс»… И вот в составе внезапно появился Ковалев. Для многих стало сюрпризом.

Форвард, которого пресса уважительно называла Артистом, умеет делать шоу. Это именно то, чего Ковалеву не хватает в современной НХЛ.

«Я больше не смотрю хоккей, – заявил АК-27. – Включаю его по телевизору, только когда мои дети хотят посмотреть какой-нибудь матч. При этом я сам играю, тренирую своих сыновей. Могу зацепить нарезку каких-то голевых моментов. Но сама игра изменилась так сильно, что там уже нечего смотреть. Много работы на льду, усердное катание, броски. Мало творчества. Это скучно. Мне не нравится то направление, в котором развивается хоккей».

Ковалев работал спортивным директором швейцарского клуба второго дивизиона «Висп», но несколько месяцев назад вернулся в американский штат Коннектикут, где его дом. Форварду уже 44 года, но он в отличной форме, как утверждают очевидцы. Алексей доказал это в прошлом сезоне, когда «Виспу» не хватало игроков для заявки на матч. Тогда Ковалев вернулся в игру. И что же? Набрал 10 очков в 11 играх.

Теперь АК-27 готовит к большому хоккею своих детей – Ивана и Никиту. Но говорит, что готов к вызову – в «Монреале» или в другом клубе.

«Было бы здорово вернуться в «Канадиенс», – говорит Ковалев. – Наймите меня! Не обязательно в качестве игрока, я могу работать над развитием хоккеистов, помогать команде в любой роли. Летом я обращался в некоторые клубы, нужна ли им моя помощь. Но ответ не получил. А я бы хотел, чтобы мне предложили работу».

Ковалев прекрасно помнит, как набрал 84 очка в регулярном чемпионате за «Монреаль» и забил свой знаменитый гол, обведя пятерых соперников в матче с «Рейнджерс». Хотя также памятен момент из плей-офф-2004, когда в серии с «Бостоном» его ударили клюшкой по руке, Алексей прекратил играть, и соперник забросил важную шайбу.

Прошло уже больше 10 лет, но Ковалева по-прежнему узнают в Мекке хоккея, фотографируются с ним, берут автографы.

«Что мне не нравится в нынешнем «Монреале», он уже не так конкурентоспособен, - говорит Алексей. – Команда стала другой, хотя имеет богатую историю. Лично мне трудно видеть «Канадиенс» в таком состоянии, когда они даже не входят в плей-офф. Этот клуб должен быть одним из лучших в лиге».

Почему так происходит? Алексей считает, что по двум причинам. Во-первых, «Монреаль» не уделяет достаточного внимания развитию, а думает о краткосрочной перспективе – выстрелить именно в этом сезоне. Во-вторых, команда отдает приоритет франкоязычным игрокам и наставникам.

«Я не был удивлен, что на пост главного тренера назначен Клод Жюльен. У меня остались только хорошие воспоминания от работы с ним (с марта 2004-го по январь 2006-го). Поначалу возникали проблемы, он не понимал мой стиль. Но мы много беседовали, разбирали ситуации. Мне нравятся тренеры, которые много общаются с игроками. Это всегда было сильной стороной Клода, – говорит Ковалев.

– Тем не менее, еще в ту пору, когда играл я, в «Монреале» была ставка на франкофонов. Не знаю, почему выбран именно такой вектор. Понимаю, что нужно сохранять свою культуру, это здорово. Но если говорить о хоккее, то главная цель – привезти Кубок Стэнли в Монреаль. И без разницы, кто это сделают – американцы, канадцы, русские или шведы. Вам просто нужны люди, с которыми вы победите. Например, Андрей Марков. Почему его не подписали? Он и сейчас хорош, легко бы помог «Монреалю».