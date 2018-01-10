В перерывах Матча звезд Женской хоккейной лиги состоялись конкурсы мастерства. Точнее, их было два. Во втором перерыве девушки исполняли буллиты на красоту. Как шутили журналисты, если бы какая-нибудь девчонка во время своей попытки осталась в купальнике, в таком виде нанеся бросок, это и соцсети бы взорвало, и такая спортсменка сразу получила бы гран-при. Но мы увидели техничные броски, попытки забросить шайбу в падении или с разворота вокруг своей оси. Это было технично, но немного по-мужски.

А в первом перерыве состоялся забег на скорость, и его выиграла Александра Вафина, показав время 12,761 секунды. Очаровательная Вафина могла бы и в конкурсе красоты победить.

Если не все внимательно следят за женским хоккеем, то расскажу, что Саша родилась в Алма-Ате, и ее мама Любовь – тоже хоккеистка, они вместе выступали за «Факел» с 2005 года. Причем Вафина-старшая выступала на Олимпиаде-2002 за сборную Казахстана.

А вот дочка играла в студенческой лиге США за университет Миннесоты, где также училась. Еще выступала за «Калгари» из женской Канадской хоккейной лиги, причем стала вторым бомбардиром команды. Участвовала в двух Олимпиадах, завоевала две бронзы чемпионатов мира. В общем, Александра – Александр Овечкин по меркам женского хоккея, не меньше.

- Саша, что самое важное, когда бежишь на скорость? Какой должна быть тактика?

- Главное – это начальный старт, ударные шаги, а еще правильно войти в поворот. Это ключевые моменты, - отчеканила Вафина.

- Дистанцию мы узнали перед самим матчем. Думали, что побежим целый круг, и это облегчит задачу. На вираже ты можешь развить хорошую скорость… У нас не было плотной подготовки. Но мы каждый раз на тренировках бегаем, это не впервой.

- У вас среди мужчин есть идеал скоростного хоккеиста? Дилан Ларкин? Павел Буре? Коннор Макдэвид?

- Этот хоккеист играет в Хабаровске за «Амур». Олег Ли. На мой взгляд, он – самый быстрый в КХЛ. Посмотрите его игру, убедитесь сами, - засмеялась Александра.

- Вижу, вас что-то связывает...

- Да, он – мой молодой человек. Но и не только поэтому! У него высокая скорость, Олег мне подсказывает во многих моментах.

- Быстро он с вами познакомился?

- Эти личные вопросы хочу оставить за кадром… Да, Олег выступал за Мытищи. Но мы познакомились не в Москве.

- Матч против Запада у девчонок получился серьезным.

- У нас никаких шуточек, как у мастеров КХЛ. Все-таки мы второй раз в жизни такой матч проводим. Хочется и победу, и красивую игру. Есть спортивный азарт, и в легкую сыграть не получится.

- Россиянки на молодежном чемпионате мира впервые обыграли Канаду. Это прорыв?

- Да, конечно. Обыграть Канаду приятно на любом турнире. Это ведь мировая держава в хоккее. Мы сделали шаг вперед.

С североамериканками трудно, потому что у них высокая конкуренция, много девчонок идет в хоккей. Поэтому уровень вырастает. И они часто играют с мальчишками, что помогает им развить скорость, силу. Но я верю, что мы дотянемся до их уровня.

- Людмила Белякова ездила в женскую НХЛ. Для вас это лучшая лига мира?

- Она существует совсем недавно, только лишь развивается. В будущем – да, это лучшая лига мира для девчонок. Но пока я считаю, что студенческая лига США – самая топовая и сильная. А потом уже идет женская НХЛ, которая комплектуется за счет девушек из университетов.

- Артемий Панарин давал интервью «Советскому спорту» и поздравил женский хоккей с победой над канадками, призвав уделять девушкам больше внимания – чтобы и зарплаты у них были, и соцобеспечение как у мужиков. Правда, что девушкам платят по 30 тысяч рублей в месяц?

- Раскрывать зарплаты я не могу, конечно. Но Артемий во-многом прав, и спасибо ему большое, что заметил – да, девчонкам нужна поддержка. Мы отдаем все эмоции и силы, всю душу вкладываем в хоккей. Это наше любимое дело. Хочется видеть отдачу. Женский хоккей пока не очень популярен. Нам есть, куда расти.

- Женская сборная России оказалась в подвешенном состоянии. Вы нервничаете из-за того, пустят ли нашу команду в Пхенчхан?

- Есть нервозность и неопределенность. Но наше дело – готовиться, а там – как решит комиссия МОК. От нас тут ничего не зависит.