Ответ – потому что составы не резиновые. Обозреватель «Советского спорта» изучает, кто выступит в звездном шоу в Тампе.

Тот редкий день, когда в матчах игрового дня мы не увидели вообще ни одного россиянина. Точнее, они есть, но Никита Сошников, Никита Зайцев, Артем Анисимов не смогли выступить из-за травм разной степени тяжести.

Поэтому обсудим составы дивизионов НХЛ на «Матч звезд», который пройдет в Тампе. Наша любимая игра: «Смотрите, кого прокатили».

Атлантический дивизион. Вратари – Кэри Прайс («Монреаль»), Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ («Тампа-Бэй»). Защитники – Майк Грин («Детройт»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Эрик Карлссон («Оттава»). Форварды – Александр Барков («Флорида»), Джек Айкел («Баффало»), Никита КУЧЕРОВ («Тампа-Бэй»), Брэд Маршан («Бостон»), Остон Мэттьюз («Торонто»), Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»). Главный тренер: Джон Купер («Тампа-Бэй»).

Тут хотелось бы видеть защитника Михаила Сергачева, но с игроками «Тампы» уже перебор. В остальном – все по делу. Российские интересы не ущемлены.

Столичный дивизион. Вратари – Брэйден Холтби («Вашингтон»), Хенрик Лундквист («Рейнджерс»). Защитники – Ноа Хэнифин («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Крис Летанг («Питтсбург»). Форварды – Джон Бэйли («Айлендерс»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Клод Жиру («Филадельфия»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»), Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон»), Джон Таварес («Айлендерс»). Главный тренер: Барри Тротц («Вашингтон»).

Печально, что со звездным матчем прокатили Евгения Кузнецова, Артемия Панарина, а еще в который раз недооценили Евгения Малкина. Лучший бомбардир прошлогоднего плей-офф, сейчас выступает здорово. За что вы так с Джино?

Центральный дивизион. Вратари – Коннор Хеллебак («Виннипег»), Пекка Ринне («Нэшвилл»). Защитники – Джон Клингберг («Даллас»), Алекс Пьетранжело («Сент-Луис»), Пи-Кей Суббан («Нэшвилл»). Форварды – Патрик Кейн («Чикаго»), Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Брэйден Шенн («Сент-Луис»), Тайлер Сегин («Даллас»), Эрик Стаал («Миннесота»), Блэйк Уилер («Виннипег»). Главный тренер: Питер Лавиолетт («Нэшвилл»).

Тут нам будет не хватать Владимира Тарасенко и Александра Радулова, двух ярких персонажей своих клубов. Хотя вот и Джейми Бенна из «Далласа» не взяли, составы ведь не резиновые.

Тихоокеанский дивизион. Вратари – Марк-Андре Флери («Вегас»), Джонатан Куик («Лос-Анджелес»). Защитники – Брент Бернс («Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»). Форварды – Брок Бесер («Ванкувер»), Джонни Годро («Калгари»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Джеймс Нил («Вегас»), Рикард Ракелл («Анахайм»). Главный тренер: Жерар Галлан («Вегас»).

Тут все нормально, хотя Александра Бурмистрова из Ванкувера» стоило бы позвать… Как, он уже уехал в «Ак Барс»? Тогда вопрос снимается.

В целом три представителя России на «Матче звезд» - неплохо. А фаворит в этом мини-турнире – Атлантический дивизион. Удивлюсь, если не он победит в финале. Да и за Кучерова с Василевским поболеем.

И надо сказать вот что. Те, кого не пригласили на матч в Тампу, вряд ли от этого расстроились. Тот же Артемий Панарин лучше несколько дней отдохнет в Майами по соседству, чем будет развлекать публику на звездном шоу. Так что не надо сильно переживать за ребят. Они вот не переживают.

ТАБЛО ДНЯ

Торонто – Оттава – 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Боргман, ван Римсдайк, Райлли – Шабо, Хоффман, Дюмон, Пиатт

Чикаго – Миннесота – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Сибрук – Бродин, Сутер

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 60 (27+33) очков, Маккиннон Колорадо – 52 (18+34), Стэмкос Тампа-Бэй – 52 (17+35), Уилер Виннипег – 52 (14+38), ЖируФиладельфия – 52 (14+38), Таварес Айлендерс – 51 (22+29), Ворачек Филадельфия – 51 (8+43)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 46 (27+19), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 44 (19+25), МАЛКИН Питтсбург – 42 (17+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 40 (13+27), РАДУЛОВ Даллас – 38 (16+22), ПАНАРИН Коламбус – 36 (11+25), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).