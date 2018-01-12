На молодежном чемпионате мира-2018 в Дмитрове наши девушки в пятницу проиграли шведкам (1:2). И теперь будут биться за «бронзу» с канадками.

Для специалистов и даже просто болельщиков, регулярно следящих за женским хоккеем, этот полуфинал уже заранее стал настоящей сенсацией!

КАНАДКИ ТОЖЕ В ФИНАЛ НЕ ПОПАЛИ

Ведь впервые в истории в нем сражались две европейские сборные. А канадки, долгое время доминировавшие в этом виде спорта, были вынуждены пробиваться в полуфинал через матч с чешками, которых победили не без труда 3:1.

В итоге кленовая сборная попала в полуфинале на лидеров – сборную США. И уступила ей по буллитам 3:4. Американки заслужили аплодисменты, поскольку в третьем периоде отыгрались с 1:3. А затем еще дважды поразили ворота в буллитной перестрелке. Канадки ответили только одним точным броском. И, расстроенные, отправились готовиться к поединку за «бронзу».

Как же так вышло?

Ларчик открывался просто. На групповом этапе и россиянки, и шведки преподнесли сюрпризы в матчах против североамериканских команд. Наши сенсационно обыграли Канаду – 3:2. Но удивила и женская «Тре Крунур», уступившая команде США только в овертайме.

Из-за этого вышло так, что вторую прямую путевку в полуфинал (первую завоевали американки, пока ни разу не уступившие на этом турнире) россиянки и шведки оспаривали в очной ставке, завершая групповой турнир.

В итоге, как вы знаете, победили шведки – 2:0. Но это вовсе не было провалом. Скандинавки просто взяли у нас реванш за поражение в «бронзовом» матче на МЧМ-2017. Который год назад закончился с тем же счетом, но уже в пользу россиянок.

ОЧЕРЕДЬ ЗА БИЛЕТАМИ – 500 ЧЕЛОВЕК

Наша команда из-за неудачи не дрогнула. Спокойно разобралась в четвертьфинале с финками – 2:0. И вот в полуфинале вновь вышла на шведок.

Главный тренер сборной России Евгений Бобарико после первого матча плей-офф покритиковал свою команду за низкую игровую дисциплину.

- Из минусов еще бы отметил игровую дисциплину: практически период играли в меньшинстве, - заявил Бобарико. - Разберем все эти моменты на собрании. Девчонкам неоднократно говорилось о том, что нельзя нарушать правила, нужно всегда работать ногами. Ведь через удаления соперник перехватывает инициативу. У нас есть задумки по поводу игры в неравных составах, соберем по звеньям спецбригады большинства-меньшинства, по ходу турнира их образовалось две.

…Что поразило на молодежном чемпионате в Дмитрове – постоянные аншлаги на трибунах. Да что аншлаги! Это слово в данном случае говорит крайне мало. Надо видеть людей, которые сидели на ступенях в проходах. Или очередь за билетами, растянувшуюся перед матчем человек на пятьсот!

Дворец в Дмитрове на 2500 зрителей оказался явно маловат, чтобы вместить всех желающих. И это удивительно! Потому что наблюдая за чемпионатами мира среди девушек за океаном или в Европе, я часто отмечал, что операторы стараются, чтоб трибуны в кадр пореже попадали. Пустота на них режет глаз! А у нас – аншлаги. Пожалуй, женские чемпионаты мира в России стоит проводить почаще.

«БРОСАТЬ НАДО ЧАЩЕ»

С дисциплиной у наших поначалу в полуфинале все было в порядке. В первом периоде соперницы обменялись удалениями. Но реализовать лишнего, вопреки чаяньям нашего тренерского штаба не удалось.

Но вот то, что матч будет нервным стало ясно почти сразу, когда наш голкипер Диана Фархутдинова уже в середине стартовой двадцатиминутке вынуждена была с блеском выиграть дуэль у форварда шведок, чтобы не позволить соперницам выйти вперед.

И этот опасный момент был не единственным. Броски по воротам Фахрутдиновой продолжались. В том числе и с убойных позиций. Россиянки начали встречу несколько робко.

- Бросать надо чаще, и все будет в порядке, - призывала своих подруг из комментаторской кабинки бронзовый призер МЧМ-2015 Анна Шохина, прилетевшая на турнир с Матча звезд и готовящаяся выступить за Россию на ОИ-2018.

Наверное, этого же требовали и тренеры. Потому что к концовке периода наши выровняли игру, отодвинули шведок, демонстрировавших прекрасное катание, к воротам. И имели реальную возможность оформить гол «в раздевалку».

В начале второго периода команды обменялись удалениями. И, надо признать, что шведки в большинстве были куда опаснее. Фахрутдинова выдала потрясающий сэйв, в очередной раз спасая команду от броска в упор.

У россиянок большинство пока выглядело «сыроватым». Не хватало точности в пасах. Отличной техникой порадовала Мария Александрова. Но ее классный пас из-за ворот (причем не в большинстве, а в меньшинстве), который по идее должен был завершится убойным броском с ходу, ушел в никуда.

МАРКОВА СРАВНИВАЕТ СЧЕТ!

Ну а потом случился гол, который назревал. Скандинавки получили очередное большинство. Удаление схлопотал самый молодой игрок нашей команды – Вита Понятовская, которой 8 января исполнилось всего 15 лет! Но вот, человек уже бьется за честь страны.

При игре в зоне ошибся еще один наш защитник – Оксана Братищева. Россиянка позволила шведке обыграть себя «один в один» и без помех нанести бросок. Фахрутдиновой в этот момент перекрыли обзор. И против дальнего, но точного броска она оказалась бессильной.

- Надо лезть на ворота, - призывал нашу команду уже главный тренер взрослой женской сборной России Алексей Чистяков. – Создавать моменты…

И наши действительно добавили в натиске. Мастерства в завершении атак, увы, недоставало. Но россиянки были очень близки к тому, чтобы занести шайбу в ворота по-мужски, с мясом!

Россиянки с начала третьего периода все силы бросили вперед, постоянно заставляя соперниц фолить. И на 49-й минуте наше большинство все же сработало. Счет сравняла Илона Маркова!

ПАРАДОКС НА ФИНИШЕ ТУРНИРА

Но… Сразу после гола россиянок захлестнули эмоции. Наши еще жестче полезли на ворота и сами схлопотали штраф. В итоге шведки вернули себе преимущество в одну шайбу уже через полторы минуты.

Наши в ответ еще больше взвинтили темп. И… нерв матча сразу начал накаляться. На 54-й минуте в штрафном боксе оказалось сразу три представительницы сборной Швеции. Но реализовать преимущество «5 на 3» не удалось…

Наши бились до конца, но уступили. И, как ни парадоксально это звучит, впереди их ждет битва за медаль с Канадой. Кто бы перед началом турнира мог предположить, что эти две команды встретятся в последний день чемпионата, и что медаль, которую они будут оспаривать, окажется «бронзовой».

Видимо, время перемен в женском хоккее все же настало. Поболеем за наших девчонок завтра. Россиянкам не удалось взять реванш у шведок на МЧМ. Надеемся, что и канадки, которых мы обыграли в группе, его не добьются.