- Другие тренеры отказались от «Матча звезд», а вы сюда решительно прилетели, - сказал я Назарову.

- Надел свою любимую рубашку, фартовые штаны. Отличный праздник мегамасштаба! Еще раз повторюсь, мы все работаем в КХЛ. Мы работаем на КХЛ. Такое событие нельзя никому пропускать. А ведь есть те, кого не пригласили! Например, Андрей Шаянов, - Назаров громадной ручищей показал на казахстанского тренера. – Его никто не приглашал. Он просто сам пришел. Порадоваться вместе с нами. Я думаю, может, его поставить на лавку? А почему нет? Он ведь такой же член нашего общества.

- С вами на лавке уже будет стоять Мария Басс.

- Я уже увиделся со своим вторым тренером. В субботу проведем совещание. Я расскажу, что она будет делать. Большинство, защита – за это полностью отвечает Мария. Я просто буду стоять и смотреть. Весь результат будет лежать на ее плечах.

- А потом?

- Спросим результат с Марии, - хохотнул Назаров.

- Игрок вашей сборной Сергей Мозякин на этот раз доедет до олимпийских ворот?

- Безусловно, Сергей – хороший игрок. Мегаталант. Если тренерский штаб сборной России решит, то он не помешает.

- Что вы скажете об олимпийском составе Канады?

- Мы только что обсуждали с главным судьей Алексеем Анисимовым составы Канады и Австралии. Всех обсудили. Но мне важнее состав «Нефтехимика».

...А потом Назаров вышел на сцену и отжег, отвечая на вопрос Александра Гуськова, куда он идет в свободное время в Нижнекамске: «Никуда не иду. Мы бухаем в раздевалке».

Кстати, когда Назаров выбирал себе комментатора, который будет приставлен к сборной его дивизиона на все выходные, то сначала объявил Гуськова… как Викторию Лопыреву.

Может, Вику тоже в тренерский штаб включить? Пусть тоже ответит за результат.