Кто-то написал: при зияющих пустотами трибунах. Сам матч собрал почти аншлаг, это впечатляет. Но как повысить интерес к Матчу звезд?

Сразу оговорюсь: Матч звезд в Астане удался. Поразила не только Арена «Барыс», но и сама столица Казахстана. И, конечно, давно забытый в средней полосе России 30-градусный мороз.

Конкурсы цепляли, хотя хотелось бы побольше визуально доступных для болельщиков. Как, скажите, оценить соревнование на силу броска? А вот буллиты – самое оно. Но и тут трудно чем-то удивить. Первенствовал, как и предполагалось, король хет-триков местный идол Найджел Доус, капитан «Барыса». Достойно соперничал с форвардом сборной Казахстана хоккейный фокусник Никита Гусев. Повезло вратарю сборной России Илье Сорокину, который к звездному уикенду подошел со всей серьезностью. На этот раз его брови не пострадали, как в свое время от горящей клюшки Линуса Умарка.

Программа субботы оказалась чуть затянутой. Оживить ее мог бы новый конкурс – тафгаев.

Почему было б не пригласить условных Дамира Рыспаева и Евгения Артюхина? Недавно лига прервала бессрочную дисквалификацию Рыспаева. Увы, «Барыс» к этому моменту лишился шансов попасть в плей-офф. Поздно мазать руками в последних играх регулярного чемпионата КХЛ. Почему бы не показать товар лицом в Матче звезд?

Да и Артюхин в московском «Динамо» не так часто попадает в состав и бьет копытом, чтобы завоевать тренерское доверие. А когда выходит на лед, моментально находит жертву. И не одно. Втыкается во всех, кто попадается ему на пути.

Думается, поединок Рыспаев vs Артюхин добавил бы зрителей на трибунах. В Асатане своих боготворят. Едав Доус и Ко появляются на льду, зал просыпается. А если они забьют гол – затыкайте уши.

Впервые на Матч звезд пригласили наших ветеранов – олимпийских чемпионов Станислава Петухова, Александра Пашкова, а также участников Суперсерии-72 Юрия Шаталова, Александра Мартынюка и его тезку Волчкова. Прославленные чемпионы остались довольны. Единственное, их слегка выбила из ритма пожарная тревога в три ночи накануне мастер-шоу. Всех попросили покинуть номера гостиницы, где проживали игроки и большая часть гостей. Первый президент КХЛ Александр Медведев это время потратил с пользой – предложил товарищам откупорить бутылку коньяка. Те не возражали.

В воскресенье самым почитаемым героем стал… Геннадий Головкин, звезда бокса. Его постоянно показывали на медиакубе. Он без устали вставал и приветственно махал кепкой, срывая овации трибун.

Эмоций порой не хватало. Все-таки бесконтактный хоккей нынче не в тренде. Да и космические скорости звезды решили приберечь для финиша регулярки, а кое-кто для Пхенчхана.

Я уже рассказывал, что Сорокин не пожелал растрачивать олимпийский тонус, а его друг и конкурент Игорь Шестеркин признался, что для вратарей Матч звезд превращается в каторгу. Мол, полевые игроки могут расслабиться, а голкиперы постоянно в работе, без передышки.

Пресноватый хоккей даже в исполнении топ-мастеров не особенно цепляет. Та же самая картина и в НХЛ. За океаном уже озвучили идею провести вместо звездного уикенда матч или серию в Европе. По примеру Кубка Вызова-1979 или Рандеву-1987. Неужели КХЛ эта идея неинтересна? Думаю, очень интересна. А уж болельщикам и подавно. И с финансовой точки зрения куда привлекательнее, чем самый нарядный Матч звезд.

Напомню, в феврале 1979-го сборная СССР одолела могучую сборную звезд НХЛ 2-1 (2:4, 5:4, 6:0), заставив богатейшую лигу мира перестраиваться.

Да и фестиваль в Квебек-сити ветераны вспоминают с большим удовольствием. На хоккей пришел сам король футбола Пеле, великий баскетболист Чемберлен… Наша команда не подкачала, сыграв серию вничью 1-1 (3:4, 5:3). Самым ценным игроком признали молодого Валерия Каменского.

Скажете, НХЛ неинтересен этот вариант? Так заинтересуйте. Болельщики ногами проголосуют за серию КХЛ vs НХЛ.