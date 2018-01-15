Обозреватель «Советского спорта» — о странной ситуации с хоккеем на Дальнем Востоке после смены власти в регионе.

Это уже выглядит, как дурной, начинающий надоедать анекдот. «Адмирал» в третий раз за сезон выгоняет тренера. Понятно, за что уволили Александра Андриевского – команда неудачно стартовала. Ясно, что клуб не устроил и Фредрик Стиллман. Ведь и под его руководством «моряки» прозябали в подвале турнирной таблицы, без шансов на попадание в плей-офф.

А тут еще кадровая революция в руководстве клуба! После которой «Адмирал» покинули пять ведущих игроков, разорвав контракты из-за длительных задержек заработной платы.

Клуб в этой ситуации попытался сохранить лицо, заявив, что в будущем будет добиваться успеха меньшими финансовыми средствами. И, как ни странно, это даже удалось!

Команду в декабре возглавил амбициозный и энергичный Андрей Разин, договор ему предложили сразу длительный – на два с половиной сезона. И в январе «Адмирал» уже выдал серию из трех побед. А всего при Разине набрал 10 очков в пяти матчах. Отличный результат в такой сложной ситуации! Держись за спеца обеими руками и радуйся!

Как бы не так. Теперь руководство попросило уйти уже и Разина. А в чем же причина увольнения? Оказывается, тренер отказался подписать трудовой договор. Потому что в КХЛ это не принято. А новому руководству «Адмирала», видимо, не нравятся финансовые законы нашей лиги.

Чем трудовой договор отличается от профессионального тренерского контракта?

По сути только одним главным пунктом. В случае расторжения контракта, сторона, которая его расторгает, выплачивает другой стороне денежную компенсацию за оставшийся срок. А трудовой договор можно в любой момент разорвать с куда более меньшими финансовыми потерями.

Естественно, что ни один уважающий себя тренер и игрок такой договор в КХЛ не подпишет. А Разин себя уважает. И потому получил от руководства рекомендацию клуб покинуть.

Рассказывая о своем неожиданном уходе из «Адмирала» тренер поднял еще одну важную тему. Оказывается, в ближайшее время дальневосточный клуб планирует полностью отказаться от легионеров.

Дело-то, на первый взгляд, благое – тянуть в команду «мальчишек с нашего двора», воспитанников собственной школы. Но опять же – такие перемены не делаются с бухты-барахты.

Для этого надо сперва создать школу, которая реально может выдавать на гора каждый сезон по несколько игроков для элитной лиги. Такой в 90-е была динамовская СДЮШОР имени Чернышева. Позже своих ребят научились растить в Магнитогорске, Челябинске…

Но на Дальнем Востоке я такой кузницы кадров, увы сейчас не вижу. Зато, уж простите за каламбур, такая кузница в последние годы была в Новокузнецке.

И что в итоге там вышло?

Да, ребята из сибирской школы играют за сборную России, за ведущие клубы КХЛ и НХЛ. Но какой прок от этого «Кузне», как клубу? Ежу понятно, что любого подающего надежды игрока оттуда забирали в 18 лет (а то и раньше). А «Металлург» в итоге исключили из лиги, как безнадежного мальчика для битья.

Если «Адмирал» реально хочет вступить на этот путь, то не надо морочить голову ни игрокам, ни тренерам, ни болельщикам, ни лиге.

Надо сразу уходить в ВХЛ, благо КХЛ все равно собирается сокращаться. Пусть «Адмирал» покинет ее вместо «Лады» или «Югры», которые, как я знаю, по крайней мере хотят оставаться в элитном дивизионе и готовы жить по его правилам.

А если уж новое руководство Приморского края не увлечено хоккеем и ему наплевать на то, что во Владивостоке в последние годы появилось много болельщиков, которые хотят поддерживать сильную команду, можно ограничится вообще командой в МХЛ.

Это по крайней мере будет честно. Потому что все, что творится в «Адмирале» сейчас все равно к этому и приведет в самом недалеком будущем.

Если только КХЛ не организует на Дальнем Востоке свой отдельный филиал в честь поддержки «Куньлуня». Это, кстати, тоже вариант, который сразу решил бы проблему и сокращения лиги, и дорогих и тяжелых турне, и бесполезного (для развития российского хоккея) содержания в лиге зарубежных аутсайдеров.

Пока же ясно одно. С тренером, согласным работать по трудовому договору, и без легионеров в составе «Адмирал» КХЛ не нужен. Просто не потянет ее уровень.