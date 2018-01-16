Защитник московского «Динамо» Яков Рылов – о победе над «Куньлунем», своем голе в стиле заправского форварда и предстоящей битве со «Спартаком».

Турнирная ситуация в Западной конференции продолжает накаляться. Во вторник КХЛ возобновила регулярный чемпионат после короткой паузы на Матч звезд. И на границе зоны плей-офф вновь вспыхнули жаркие бои. «Спартак» уступил СКА – 1:4. «Северсталь» довольствовалась одним очком, проиграв по буллитам «Торпедо» – 3:4. А динамовцы разнесли в Москве потерявший турнирную мотивацию «Куньлунь» – 5:2.

Одну из самых красивых шайб в этом матче забил защитник бело-голубых Яков Рылов, отпраздновавший накануне свое 33-летие. После победы с ним побеседовал корреспондент «Советского спорта».

– Спасибо за поздравление с днем рождения, но сейчас главное – победа, – ответил Рылов. – Мы взяли три очка, надо это делать в каждой игре.

– Сегодня судьбу матча взяли в руки динамовские защитники, забросившие четыре шайбы. Как так вышло?

– Хоккей – вообще-то командный вид спорта. Сегодня защитники забили, а завтра нападающие будут на острие атак. Мы все вместе бьемся за победу.

– И все же обычно защитники штампуют голы мощными бросками от синей линии. А вы полезли на ворота, финтом убрали в сторону голкипера и еще одного соперника. Может вас пора в нападение переводить?

– Мне перед матчем сказали: «Вспомни молодость!». Вот, наверное, так и вышло. На самом деле мы просто удачно разыграли выход «3 в 2». Я видел, что вратарь сместился в сторону. Оставалось только завести шайбу в пустые ворота. Забью ли так в следующей игре? Дай Бог!

– А раньше, в молодости, вам такие красивые голы удавалось уже забивать?

– Раньше и не такие бывали!

– Как вчера отпраздновали день рождения? Чувствуется, что после него с хорошим настроем вышли на матч.

– Я отметил его в кругу семьи, вместе с женой и ребенком. Для меня это самое главное. Не исключаю, что это действительно повлияло на мою игру. Для меня это очень важно. А отмечал просто – тортик и салатики покушал.

– На арене во время матча вас тоже поздравили.

– Очень приятно было. Спасибо, что не забывают.

– 33 года часто называют возрастом Христа. На сколько вы себя сейчас ощущаете?

– Не буду говорить, что на восемнадцать, но… Явно не на 33 (смеется)!

– За турнирной таблицей следите?

– Если честно, не смотрел. Но знаю, что ситуация очень напряженная. поэтому нам сейчас надо не таблицы изучать, а свою игру показывать в каждом матче. Чтобы очки к нам приходили. А таблицу посмотрю по окончании регулярного чемпионата.

– Следующий матч – со «Спартаком». Сколько очков там будет разыгрываться?

– Нам на собрании команды только что сказали, что двенадцать. Так оно и есть. Будет битва. И они, и мы предельно мотивированы. Будет игра «от ножа».

– Сделали выводы из предыдущих встреч. Ведь «Динамо» в этом сезоне уже дважды встречалось со «Спартаком» и уступило в очень упорной борьбе – 0:2, 1:2 (по буллитам).

– Конечно, мы помним, что дважды уступили в принципиальном дерби. И уже за одно это должны реабилитироваться перед болельщиками. Работа над ошибками уже сделана. А завтра еще раз скорректируем игру. И с этим планом в четверг пойдем в бой!

P.S. Сейчас «Динамо» имеет равное количество очков со «Спартаком» – 75. Однако красно-белые стоят в турнирной таблице выше, поскольку у них больше побед в основное время. Кроме того, «Спартак» провел на одну встречу меньше, чем «Динамо».