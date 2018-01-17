– Саша каждый год устраивает такие благотворительные акции, делает подарки детям, – рассказывает его мама Татьяна Овечкина. – Мой сын вспоминает себя в таком возрасте, когда в спортивную школу приезжал кто-то из игроков НХЛ или из команды мастеров, как давали уроки или дарили атрибутику. Какая радость это была для ребят.

Под опекой Саши находится много детских домов. Я рада, что у него такое доброе сердце, и он так правильно относится к жизни.

– Когда к вам подходят малыши, они спрашивают вас о сыне?

– Как ни странно, да. хотя они совсем маленькие. Интересуются, как там Саша, как он забивает. Болеют за него, разбираются в делах «Вашингтона». У них есть хороший пример перед глазами. Они знают, куда расти и на кого равняться.

– Вас часто можно увидеть на матчах «Кэпиталз», когда камера выхватывает вас крупным планом.

– Я очень переживаю за то, чтобы у Саши не было травм. Пока все обходится, – мама стучит по фанерному трафарету Александра Овечкина, который организаторы заботливо поставили рядом. – И волнуюсь за то, чтобы команда победила, чтобы сын себя проявил. Все как у обычных родителей.

– Этот сезон Александр начал лихо: три гола в первом матче, аж четыре – во втором. Почему он так заряжен?

– Я ему всегда говорю: «Саша, забудь, что ты – лучший снайпер, что набираешь больше всех очков в команде. Теперь тебе предстоит сезон, в котором снова нужно доказать, что ты – лучший».

И так происходит на протяжении всех лет. Но это хорошо, воспитывает характер, силу, волю к победе.

– Это мероприятие в том числе проводится под эгидой Putin Team. Как Александру пришла в голову идея создать такое движение?

– Саша, как и вся наша страна, очень уважает и по-доброму относится к нашему президенту. То, что он стал инициатором этого движения – очень здорово. Это огромная честь и большая ответственность. Сын сделал такой шаг для всей России, для всего мира. И это дорогого стоит.

Для этого нужно быть таким человеком, который ничего не боится в жизни. Да, он – лидер не только на площадке, но и в жизни. Другие должны брать пример с Саши. В том смысле, что надо тоже заниматься социальными проектами, даже если ты – действующий спортсмен.

Надо брать пример и с нашего президента, который очень спортивный человек. Всем я желаю тоже побольше двигаться.

– Разве вашему сыну мало давления на площадке? Он и так попадает под огонь критики после Олимпиад, неудач «Вашингтона» в плей-офф. А теперь еще Овечкина критикуют Навальный и другие политики.

– На это не надо обращать внимание. На чужой роток не накинешь платок. Говорили, говорят и будут говорить. К этому надо привыкать. Двигаться вперед и делать свою работу на площадке и в жизни, тогда все будет хорошо.

– Вы можете представить, что Саша однажды построит карьеру в политике? Уже лет в 50, после хоккея.

– Не знаю. Это его жизнь, пусть сам решает.

– Побить рекорд Уэйна Гретцки по голам – стимул для вашего сына?

– Да, для Саши это большой стимул. Он всегда мечтал играть в НХЛ. И не просто играть, а быть первым. Пока у него это получается. Не хватает одного – никак не выходит завоевать Кубок Стэнли. Но к сожалению, это зависит не только от него, а от команды. Саша – лишь ее частица. При этом он – капитан, ведет ребят за собой.

Не всегда все получается. Но будем верить, что однажды получится.

– Когда вы приезжаете в Америку, то как и раньше готовите борщ на всех игроков «Вашингтона»? Насколько сыну нужна домашняя кухня?

– Вы знаете, что Саша уже женился, у него есть семья. Жена, которая прекрасно готовит, следит за домом и бытом. И все в шоколаде.

Я теперь редко езжу в Вашингтон. Это непросто, годы берут свое, длительные перелеты сказываются на здоровье. Но не волнуйтесь за сына, у него все хорошо.

– Вы – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу. Вам понравился фильм «Движение вверх»?

– Неплохой фильм, – только это и сказала Татьяна Овечкина.