На Западе за плей-офф в кость бьются «Спартак» и «Динамо». Возможно, сегодня именно их очная ставка и определит участника Кубка Гагарина.

Спартаковцы накануне с треском уступили в Санкт-Петербурге (1:4) и были слишком расстроены, чтобы рассуждать о будущем матче. А вот динамовцы не скрывали, что в очередном дерби ставки резки возросли!

– На собрании команды после победы над «Куньлунем» (5:2 – Прим. Ред.) тренеры сразу нам заявили, что матч со «Спартаком» будет за двенадцать очков, – рассказал защитник бело-голубых Яков Рылов. – Так оно и есть. В четверг нас ждет настоящая битва. И соперники, и мы предельно мотивированы. Будет игра «от ножа».

– Сделали выводы из предыдущих встреч? Ведь «Динамо» в этом сезоне уже дважды встречалось со «Спартаком» и оба раза уступило в очень упорной борьбе – 0:2 и 1:2 (по буллитам).

– Конечно, мы помним, что уступили в принципиальном дерби. И уже за одно это должны реабилитироваться перед болельщиками. Работа над ошибками сделана, не сомневайтесь. Но конкретно перед матчем тренеры еще раз скорректируют игру. Вот с этим планом и пойдем в бой!

– «Куньлуню» вы забили гол в стиле Александра Мальцева, как утверждают болельщики. Сумеете повторить такой шедевр в битве со «Спартаком»?

– Сейчас главное – не красивые голы, а победа любой ценой. Сегодня защитники забили, а завтра нападающие будут на острие атак. Мы все вместе бьемся за победу. А что касается того гола… На самом деле мы просто удачно разыграли выход «3 в 2». Я видел, что вратарь сместился в сторону. Оставалось только завести шайбу в пустые ворота. Забью ли так в следующей игре? Дай Бог!

– За турнирной таблицей следите?

– Если честно, не смотрю. Но знаю, что ситуация очень напряженная. Поэтому нам сейчас надо не таблицы изучать, а свою лучшую игру показывать в каждом матче и набирать очки. А таблицу посмотрю по окончании регулярного чемпионата.

…Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев поднял ставки грядущего дерби с красно-белыми еще выше.

– Со «Спартаком» будет матч за 15 очков, – заявил он. – Уже через несколько минут после победы над «Куньлунем», где мы взяли очень важные три балла, начал думать об этой встрече.

– Победный состав менять не будете?

– Буду! Мне не все игроки в матче против китайского клуба понравились. Почему защитники в основном забивали? Вот надеюсь, что со «Спартаком» уже нападающие себя проявят.

– Вы рады, что судьба попадания вашей команды в плей-офф, решится именно в двух битвах со «Спартаком»?

– Да, я доволен. Потому что все зависит от нас. Нужно выходить и побеждать. Другого пути нет.

– Не опасались, что СКА «подарит» спартаковцам три очка?

– Нет. Питерцы – серьезный клуб, который решает свои задачи. Витолиньш же заявил недавно, что они будут бороться за победу в «регулярке». Да и не о СКА нам сейчас надо думать. А о том, как все свои очки собрать!