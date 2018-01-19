… Динамовцы после матча, чего уж там, были злы! Страсти после нервного матча со льда перекочевали в раздевалку. Игроки переговорили между собой. И после этой «внутренней кухни» общаться с прессой хотелось далеко не всем.

ВОРОБЬЕВ: У «ДИНАМО» ВСЕГДА БЫЛ ХАРАКТЕР

– Был принципиальный матч, и мы сами виноваты в том, что его проиграли, – отрубил форвард Игорь Игнатушкин. – Допустили ошибки, из-за которых «Спартак» и забил. И все же хорошо, что рук мы не опустили и сражались до конца. Верили, что можем сравнять счет. Не хватило удачи. Но жизнь на этом не останавливается. У нас впереди еще три игры. И все еще можно исправить. Отступать некуда. Будем биться.

– Что все же случилось с «Динамо» в начале третьего периода, когда вы пропустили сразу два гола?

– Сначала пропустили в меньшинстве. А вот четвертый гол нелепый получился. Затем на эмоциях побежали вперед. И опять удалились! Еще фол дали за «рыбку» какую-то непонятную… И 2:5! Потом уже на лавке с тренерами поговорили. Что нельзя так. Ну и вы видели, вся команда до последнего сражалась.

– Будете болеть за «Спартак», когда красно-белые встретятся с «Северсталью»?

– Будем следить за параллельными матчами, но не болеть. Нам свои встречи надо выигрывать. Следующую игру – с «Адмиралом» – кровь из носа надо брать.

– Ярость, которая у вас была сейчас в концовке, на следующую игру перенесете?

– Вот мы как раз об этом между собой и говорили. «Адмирал» тоже не подарок. Там ребятам надо новые контракты подписывать.

– Самоотдача была сумасшедшая, поэтому к ребятам у меня претензий нет, – поддержал своих игроков главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. – Начали неплохо, но ненужные ошибки нас подвели. Потом очухались, добавили. Но времени уже не хватило.

– Наверное вы согласитесь, что матч был проигран за полторы минуты в начале третьего периода. Что тогда случилось?

– Прекрасно понимали, что надо выстоять в большинстве и продолжать работу. В перерыве говорили именно об этом. Но недоработки привели к двум быстрым голам. То шайбу из зоны не выбросили, то вратарю на подборах не помогли…Концентрации не хватило.

– Два удаления Зайцева привели к голам. Особенно обидно получить две минуты за «нырок»…

– Я не хочу его осуждать. Молодой, горячий парень. Он, наоборот, старался команде помочь. До этого и на нем удаления были.

– Еременко не молодой, но тоже ошибался.

– Тут я не согласен! Команда сегодня вратарю не помогла. После отскока шайбы надо выручать было Сашу. Промахи вратаря просто больше видны. Но начинается опасная комбинация зачастую с ошибки нападающего в зоне атаки. Поэтому все виноваты. А к Еременко у меня претензий нет. У нас всегда был и есть характер. В следующих матчах будем биться до конца.

ХОХЛАЧЕВ: С ЧЕРЕПОМ БУДЕТ БИТВА

– Прочитали в СМИ, что это матч за 15 очков, поэтому готовились очень серьезно, – рассказал главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев. – Проигрывали, догоняли, забили хорошие голы. В концовке вот, правда, не на свою игру свалились, но, к счастью, устояли. Это нам большой урок на будущее. Но победу заслужили. Двигались гораздо лучше, чем в Питере.

– Мы знали, что «Динамо» будет именно так играть, – неожиданно заявил лучший бомбардир «Спартака» Александр Хохлачев. – Как-только они повели в счете, начали действовать от обороны. Очень жестко и плотно. Поначалу нам тяжело приходилось.

– Как вам удалось переломить матч в начале третьего периода?

– Собрались, большинство пошло. Просто хорошо сыграли.

– Как сейчас оцените турнирную таблицу. Плей-офф близко?

– Близко, но расслабляться нельзя. Сейчас будет еще с Черепом очень важная игра. Там побеждать обязательно надо. Все бьются и хотят в плей-офф попасть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«БАРЫС» РАЗОРВАЛ КОНРАКТ С ВЕЕМ

Казахстанский клуб расстался со своим лучшим бомбардиром – канадцем Линденом Веем.

«Барыс» здорово удивил своим решением. Ведь Вей на сегодняшний день – лучший бомбардир КХЛ среди легионеров. По набранным очкам он уступает только Илье Ковальчуку и Никите Гусеву.

Однако, можно понять и клуб из «Астаны». Имея в составе столь великолепных форвардов, «Барыс» скатился в аутсайдеры и не претендует на плей-офф. По нашей информации причина этому – конфликт между ведущими игроками с тренером и руководством клуба.

– У легионеров большое игровое время, все большинство, а они бросают по воротам два раза за матч, – возмущался и. о. главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев. – Пусть лучше играют молодые ребята.

Этот сезон Вей закончит в Швейцарии, затем он собирается вернуться в КХЛ.