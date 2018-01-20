ПРЕЗЕНТ ДНЯ

МОСКВИЧИ СДЕЛАЛИ СКА ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГУЛЯРКИ

ЦСКА потерпел на выезде второе поражение кряду, уступив сперва «Нефтехимику» - 0:1, а затем «Салавату Юлаеву» – 1:2. И это позволило СКА досрочно оформить победу в регулярном чемпионате КХЛ, в которой, впрочем, и месяц назад мало кто сомневался.

Мой коллега Владислав Домрачев уже совершенно справедливо покритиковал московских армейцев за низкую результативность в этом матче. Но я не стану его в этой критике поддерживать. Поскольку еще неделю назад указывал на то, что ЦСКА полностью утратил турнирную мотивацию, обеспечив себе победу в дивизионе и второе место в Западной конференции.

Да, можно было теоретически гнаться за СКА. Но какой смысл? Питерцы открыто заявили, что не собираются в этом году отдавать победу в регулярном чемпионате. И подтвердили слова делом, громя соперников в последних матчах.

Еще после матча в Москве я прямо спросил Игоря Никитина – чем он собирается мотивировать свою команду в оставшихся встречах регулярного чемпионата? И главный тренер ЦСКА не придумал ничего лучше, чем фразу о том, что для его ребят «хоккей – любимая игра и это уже достаточный стимул».

Что сказано, то сказано. Ну а мы люди взрослые и понимаем, что стимулы в профессиональном спорте совсем другие. Мое личное мнение – ЦСКА на финише регулярки и ЦСКА на старте плей-офф будут совершенно разными командами.

Кто прав – узнаем в марте. Ну а пока…

– Для нас это хороший урок и шаг, – заявил в Уфе Никитин. – Не думаю, что мы на месте. Поражения бывают полезнее, чем победы.

ОБЛОМ ДНЯ

«АВАНГАРД» РИСКУЕТ НЕ ПОПАСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ

Вышеупомянутая победа «Салавата» над ЦСКА наделал куда больше переполоху в Восточной конференции.

Там свершилось то, о чем я ни раз уже предупреждал в своих обзорах – уфимцы скаканули с седьмого места сразу на второе, заняв первое место в дивизионе Чернышева. Хотя при этом уступают сразу четырем командам идущим следом.

А на седьмое место, соответственно, рухнули омичи. И «Авангард» находится в опасной зоне, рискуя вообще не попасть в плей-офф. Поскольку «Амур», занимающий девятую строчку в таблице обходит его по потерянным очкам. А идущая на восьмом месте «Сибирь» с возглавившим ее Владимиром Юрзиновым тоже способна пободаться за участие в Кубке Гагарина.

Ждем сюрпризов и дальше! Такие прыжки команд со второго места на седьмое и обратно, будут, скорее всего, происходить ежедневно из-за совершенно несправедливого, на мой взгляд, правила.

– Это большая и важная победа для нас, – прокомментировал «вертикальный взлет» своей команды главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд. – Мы сыграли много игр, как в плей-офф. Сегодня мы играли очень хорошо, как команда.

ПОБЕДА ДНЯ

ХК СОЧИ ПРОПИСАЛСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ

Накануне место в Кубке Гагарина застолбило «Торпедо», а в пятницу путевку в финальную пульку получил и ХК «Сочи». Черноморцы добились успеха собственными руками, одержав победу на характере над «Йокеритом» – 2:1.

Количество вакантных мест в зоне плей-офф на Западе тает буквально на глазах. Сейчас свободными остались всего две последних позиции. Напомню, что за право сразиться в первом раунде со СКА или ЦСКА претендуют «Спартак», «Северсталь» и «Динамо».

Ну а для сочинцев рваться вверх больше особенного стимула и нет. Шестое место выводит их в плей-офф на финский клуб, который они как раз и обыграли в пятницу. Весьма дальновидная победа!

– Рады победе над сильным соперником, – подчеркнул главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов. – У нас есть ребята, кто почувствовал, что такое вкус игры плей-офф. Мы рады, что проявили характер. По сути, это уже был матч плей-офф.