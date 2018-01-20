Спроси искушенного болельщика: «В каком клубе КХЛ на корпоративе подрались хоккеисты?», с первой попытки получишь правильный ответ. Скандалы давно стали фирменным стилем омского «Авангарда». То тренера снимут перед решающим матчем плей-офф, то новый год отметят так, что узнает вся страна. В этом сезоне «веселье» продолжилось отставкой Скабелки под рождественские каникулы. И, кажется, что Герман Титов согласился на должность машиниста поезда, который в огне. Победив дважды в начале года, «ястребы» оказались в крутом пике, проигрывая одну игру за другой. «Адмирал», «Сибирь», «Магнитка», «Трактор»… И комфортное второе место, на котором омичи преспокойно находились половину чемпионата, уплыло сквозь пальцы.

Накануне матча в Магнитогорске «Авангард» лишился майки лидера дивизиона и провалился аж на седьмую строчку в таблице Востока. Учитывая, что сразу у пяти команд соседнего с чернышевским дивизиона Тарасова очков больше, а «Амур» с «Сибирью» всерьез рубятся за место в кубковой восьмерке, «ястребы» могут пролететь и мимо плей-офф. Такой финал регулярки для Омска будет натуральным фиаско, после которого, можно не сомневаться, головы полетят.

Во многом лакмусовая бумажка – матч в Магнитогорске. Отступать «Авангарду» некуда, главный вопрос: получится ли у игроков забыть о всех дрязгах и наконец стать единым кулаком?

Поначалу, вроде бы, так и есть. Начало матча – целиком и полностью за гостями. На первых минутах омичи проводят несколько неплохих позиционных атак, Кошечкину приходится попотеть. Однако «Авангарду» удается все-таки быстро открыть счет: в дебюте четвертой минуты Илья Михеев оказывается без опеки, подхватывает шайбу и убегает один на один с вратарем «Магнитки». Бьет Михеев мощно и точно – 0:1. Проходит еще пять минут, и Чед Рау докапывает на пятаке, удваивая преимущество «Авангарда». Много работы у судей, причем «сталевары» удаляются чаще гостей. Осала размазывает по борту Семенова, отправляя его в нокдаун. Тимкин окатывает Фурха снегом и тоже садится на две минуты. Омск вполне может дожать и уйти в недосягаемый отрыв. Но вместо этого гости отдают инициативу.

Чибисов с пятака – 1:2. И почти тут же – Эллисон замыкает роскошную диагональ Коваржа. 2:2! И уже «Магнитка» диктует, как будет складываться матч. После перерыва хозяева смотрятся куда опаснее, будто и не было тотального доминирования «Авангарда» в начале матча. Правда, команде Титова все-таки удается опять выйти вперед: Никита Самохвалов вовремя оказывается на подборе и расстреливает уже пустой створ. Шайбу нападающий забирает в музей – это первый гол вчерашнего юниора в КХЛ!

«Магнитка» отвечает шайбой маэстро Мозякина под занавес заключительной трети – 3:3. Повторение сценария омского матча? А вот и нет! Проходит всего 30 секунд, как забытый на пятаке Перселл в упор расстреливает Кошечкина, возвращая лидерство своему клубу – 3:4. На то, чтобы выиграть матч омичам требуется в общей сложности полторы минуты – гол другого легионера, Петерсена окончательно хоронит интригу. Шайба Чудинова в пустые ворота разве что улучшает премиальную часть контракта защитника «ястребов». 6:3 – омичи за 89 секунд от края пропасти возносятся на вершину восточного пика КХЛ.

– Что случилось сегодня? Не знаю. Ошибки… – грустно резюмирует у раздевалки «Магнитки» Мэтт Эллисон. – В плей-офф нужно играть гораздо лучше, надо анализировать ошибки и исправлять их.

– Вы регулярно забиваете, вот и сегодня отличились. Не выбило из колеи даже отсутствие вызова в сборную Канады на Олимпиаду, которое, признаться выглядит странно.

– Я чувствую, что играю неплохо, но это не важно, когда нужно выигрывать игры. Не важно, что я сегодня забил, если мы проиграли. Это по-настоящему расстраивает.

– Обидно, что, сравняв счет, мы через 30 секунд пропустили гол, а потом и еще один, – на пресс-конференции говорит Виктор Козлов. – Почему неудачно провели начало матча? Мы начали неплохо, хорошо провели первый отрезок, могли забить. Но потом стали играть чересчур академично. Хотя просили ребят бросать, лезть на ворота. Но соперник туда не пускал, мы пытались наигрывать красивые комбинации по периметру вместо того, чтобы быть более агрессивными и нацеленными на ворота. Но, опять же, делаем выводы. У нас следующая игра послезавтра. Постараемся сыграть более агрессивно.

– Ваша команда сегодня чуть не отдала преимущества и не потеряла нить игры. По такому сценарию вы проиграли «Сибири», «Трактору». – напоминают из зала Герману Титову.

– Ребята пока не готовы играть все 60 минут в тот хоккей, который я хочу им привить, – поясняет наставник омичей. – Современный, агрессивный хоккей. Большое движение, большая нацеленность на ворота. До меня здесь был другой хоккей, и я хочу его поменять. Но на это нет времени. Плюс – психология. Последние поражения несколько задавили ребят. Нам надо побеждать в каждой игре, но итоговое место в таблице зависит от результата других команд – ранее мы слишком много потеряли очков.