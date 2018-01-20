После игры с «Амуром» все вопросы игрокам СКА и Знарку были о Кубке континента. Армейцы взяли его благодаря поражению ЦСКА от «Салавата».

Олег Знарок: А как можно относиться к суевериям вокруг Кубка континента?

Главные тренеры хабаровчан и СКА оказались старыми друзьями, об этом Олег Знарок сам рассказал в первую очередь, когда ему дали слово. После выступлений они с Андреем Мартемьяновым ушли в одну сторону, в хозяйскую, причем в дружеских объятиях.

– Нам было тяжело в первом периоде, соперник играл в давление. Нам повезло забить, а когда повели в счете, уже доигрывали.

– Как вы относитесь к суевериям, которые есть вокруг Кубка континента?

– Никак не отношусь. А как можно относиться?

– Но вы готовы их ломать?

– Да и суеверий никаких нет. Суеверия могут быть в личном где-то, а тут...

Мартемьянов, кроме комплиментов СКА, подтвердил, что нынешние петербуржцы вполне похожи на ЦСКА 80-х. Там сам главный тренер «Амура» играл и брал титулы. Знарок, кажется, слегка удивился такой прямоте коллеги. Но потом, когда Мартемьянов уточнил, что в первую очередь имеет в виду самоотдачу и мастерство, Олег Валерьевич обратно расслабился.

Илья Ковальчук: Готовы ли нарушить суеверия? Не говори «гоп»!

Ковальчук в раздевалке был абсолютно спокоен. Ни приближение Олимпиады, ни победа в Кубке континента, ни гол и равенство в гонке с Найджелом Доусом не вызвали у него эмоций.

– Мы шли к победе в регулярке весь сезон - считаю, что заслуженно победили. Теперь нам нужно хорошо подготовиться к матчу с «Динамо». «Амур» здорово играл, жестко. Понятно, что от обороны, но у них было несколько хороших контратак - выручил Шестеркин. Все сыграли здорово.

– Готовы нарушить суеверия КХЛ, связанные с Кубком континента?

– Да не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Важнее всего готовиться к следующей игре. А еще мы готовимся к Олимпиаде.

– Вы догнали Доуса в гонке по результативности. Приятно?

– Главное, что команда побеждает. А кто именно забивает, неважно, – дипломатично ответил Ковальчук, у которого теперь 31 шайба, как и у нападающего "Барыса".

Владислав Гавриков: Буду ли брать в руки Кубок континента? Посмотрим

Гавриков в игре с "Амуром" оформил дубль, но журналистов из двух его шайб больше интересовала первая.

– Победа получилась рабочей, хорошо, правильно играли. «Амур» старался играть активно, мы за счет этого навязывали им свою игру.

– У вас сегодня дубль, и первая шайба – самая курьезная. Вы набрасывали, делали передачу, как так получилось?

– Все, что ни делается, все к лучшему. Самое главное – гол. В любом случае мы убедились, что любой бросок опасен, и я думаю, что большую роль сыграл Вадим Шипачев, который стоял перед воротами. Вратарь ничего не видел, и из-за этого шайба прошла под ним.

– У вас теперь личный снайперский рекорд – пять шайб в сезоне.

– Здорово, – улыбнулся Владислав, не зная, как отреагировать на такую новость.

– Учитесь у Патрика Херсли?

– Нет, до Патрика мне еще очень далеко. Самое главное – победы.

– СКА выиграл Кубок Г... Континента, – чуть не оговорился журналист.

– Угу, ну – улыбнулся и закивал головой защитник, который услышал оговорку.

– Вокруг этой награды негативный ореол. Когда ее привезут, в руки брать будете или воздержитесь, как в НХЛ?

– Посмотрим, – в этот раз сдержанно отреагировал Владислав.

Артем Зуб: Как выходить на лед обладателем Кубка континента? Как всегда

Молодой защитник СКА сразу признался, что матч с "Амуром" был для него не рядовым.

– СКА играл с вашей бывшей командой. Есть какие-то особые эмоции?

– Да, впервые играл против своей бывшей команды. Немного отличалась эта игра, если честно сказать. Рад был видеть всех ребят. Хорошо, что выиграли.

– Вы поучаствовали в голевой атаке. Когда мы увидим ваш гол?

– Как только, так сразу, – обрадовался вере в него журналистов Зуб.

– «Амур» производил впечатление команды, которая борется за плей-офф?

– Да, не знаю, как со стороны. Ребята вышли, были очень настроены, бились. Было видно, что они все заряжены. У них каждый матч сейчас очень важный.

– По сравнению с «Адмиралом» эта дальневосточная команда более упертая?

– Есть такое. «Адмирал» все-таки более расслабленно играл, а «Амуру» нужно цеплять каждую игру.

– Как выходить на лед в ранге обладателя Кубка Континента?

– Как всегда. Выходим, играем только на победу.