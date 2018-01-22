ТРИУМФ ДНЯ

НАЗАРОВ ПОКАЗЫВАЕТ ХАРАКТЕР

В Нижнекамске хозяева вновь порадовали своих болельщиков характером и великолепной интригой матча.

Встреча с «Йокеритом» для «Нефтехимика» началась кошмарно. Уже на седьмой минуте гости вели в счете 2:0. И главный тренер татарстанской команды Андрей Назаров поменял в воротах Илью Ежова на Андрея Макарова.

Наверное, спичи тренера на лавке и речь в раздевалке во время перерыва были под стать этим форс-мажорным обстоятельствам. Потому что больше «Нефтехимик» не пропускал. А планомерно отыгрывал шайбу за шайбой и в итоге вырвал победу на характере – 3:2!

Награда последовала мгновенно – в воскресенье нижнекамцы стали второй командой на Востоке (вслед за «Ак Барсом»), обеспечившей себе участие в Кубке Гагарина.

– Зрители сегодня заслужили такое шоу, – заявил после матча Назаров, который, видимо, никак не расстанется с впечатлениями от Матч звезд КХЛ. – Интересная игра. Обе команды старались показать свой лучший хоккей. Мы первый период начали немного робко. Потом ребята поймали игру, что-то стало получаться. В концовочке счастье нам улыбнулось. Мы приняли это счастье и взяли три очка. Нас уже можно поздравить с выходом в плей-офф? Если так, то поздравляю болельщиков. Но на этом мы не останавливаемся. Задачи иметь домашнюю поляну на плей-офф с нас никто не снимал. Значит, нужно остаться в четвёрке, поэтому будем биться в каждом матче.

ПРИЕМ ДНЯ

«СИБИРЬ» ЗАМОРОЗИЛА «АВТОМОБИЛИСТ»

Новосибирцы под управлением Владимира Юрзинова словно обрели на финише второе дыхание и творят чудеса! В воскресенье они уверенно обыграли одного из лидеров Востока – «Автомобилист», буквально заморозив своего противника в чересчур холодном дворце. Благодаря такому «теплому» приемчику «Сибирь» одержала уже девятую победу в последних десяти встречах! Такой мощный спурт на в январе позволил сибирякам укрепить свои позиции в зоне плей-офф.

Уральцам новосибирцы забросили две шайбы в самом начале встречи, а потом грамотно оборонялись. При том, что Юрзинов не боится менять голкиперов. Но и Алексей Красиков, и Александр Салак отметились «сухарями» в последних матчах.

– К сожалению, в первой же смене выпал Егор Миловзоров. Пришлось ломать все звенья, – объяснил поражение главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов. – Но всё равно должны были играть лучше. Какая-то самоуспокоенность мешает. Хоккеистам, наверное, в таком холодном дворце играть хорошо. Свежо, легче дышится, не задыхаются. В Екатеринбурге дворец тоже не самый тёплый, но у нас хотя бы можно на лавке в пиджаке стоять. Холодновато в Новосибирске.

СНАЙПЕР ДНЯ

ДОУС ПОЗДНО «ПРОСНУЛСЯ»

Король хет-триков из «Барыса» Найджел Доус наконец-то прервал свою безголевую серию, которая длилась с 5 декабря. В домашнем матче с «Ладой» канадец сделал дубль и это позволило казахстанцем вырвать победу 4:3.

Доус сперва набрал пару очков в большинстве в связке со своим земляком Кевином Даллмэном. А под занавес, за три минуты до конца третьего периода забросил еще и решающую шайбу.

– Первое звено довело матч до победы, – признал и.о. главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев. – Его игроки были свежее, больше находились на льду и сделали своё дело.

Похоже, что легионерский кризис «Барыса» остался в прошлом. Однако нынешний сезон уже не спасти – в воскресенье клуб официально лишился шансов на плей-офф из-за победы «Сибири», занимающей сейчас восьмую строчку в таблице Востока.

ГЕРОЙ ДНЯ

ТКАЧЕВ ТАЩИТ «САЛАВАТ»

Уфимцы, одержав победу над «Слованом» - 5:3, вновь поменялись местами с «Авангардом», скакнув с седьмого места на второе. Писать об этом уже надоедает. Но надо. Иначе КХЛ так и не изменит совершенно неоправданного в нынешних условиях правила, когда победитель дивизиона автоматически занимает второе место в конференции, независимо от набранных очков.

В неожиданно нервном матче со словаками отлично проявил себя один из новичков «Салавата» Владимир Ткачев, в конце декабря переехавший в Уфу из «Адмирала».

Отдадим должное профессиональной хватке генменеджера «Салавата» Леонида Вайсфельда. Когда во Владивостоке начались проблемы, он среагировал мгновенно, и усилил состав «юлаевцев» сразу несколькими известными игроками.

И вот теперь Ткачев стал важной составляющей для еще одного забивного звена уфимцев. Сегодня на его счету и дубль, и решающая шайба. А «Салават» укрепившийся перед дедлайном, вновь можно смело считать одним из лидеров Востока. Не только по месту в таблице, но и по игре!

Кстати, в этом матче ворота хозяев также защищал бывший игрок «Адмирала» Иван Налимов, переехавший в Уфу вместе с Ткачевым.

– Тяжёлый матч выдался, – заявил вратарь после окончания встречи. – В первом периоде вкатывались, а потом взяли инициативу в свои руки. Контролировали ход игры, вели в счёте, но в каких-то ситуациях пропустили голы, и в концовке было напряжённо. Слава Богу, что взяли три очка, они сейчас нам нужны, поэтому всё остальное можно убрать в сторону. Лично я чувствую себя в Уфе комфортно. Хорошо, что у нас в команде есть три хороших вратаря. Мы можем чередоваться и показывать свою лучшую игру.

СЮРПРИЗ ДНЯ

БЕЛОВ В КАЗАНИ ОГОРЧИЛ УЧИТЕЛЯ

«Ак Барс» неожиданно уступил дома «Витязю» – 0:2. Конечно, ни для одного из соперников матч не имел особого значения. Казанцы сохранили первое место на Востоке, а подольчане давно уже готовятся к следующему сезону, потеряв шансы на плей-офф.

И все же удивительно, что Валерий Белов со своей довольно скромной командой одолел могучих «барсов» своего учителя – Зинэтулы Билялетдинова.

Удивительно были забиты и голы в этом матче. Об шайбы «Витязь» забросил в большинстве с интервалом в 36 секунд. Но одна шайба влетела в ворота «Ак Барса» за 30 секунд до конца второго периода, когда гости реализовали преимущество «5 на 3». А вторая – через 6 секунд после начала последней трети матча, когда «витязи» использовали большинство «5 на 4».

– Не смогли пробить оборону и вратаря, – резюмировал встречу Билялетдинов. – В большинстве не получается у нас. Есть, над чем работать. Значит, будем работать.