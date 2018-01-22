По крайней мере, с таким мнением выступают аналитики издания Associated Press. Хоккейные эксперты поразмышляли о том, на чью сторону в таких условиях может склониться чаша весов во время хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Не обошли стороной в своем материале и хоккеистов из России. «Советский спорт» предлагает перевод статьи Associated Press.

В 2010 году Вилли Дежарден тренировал молодежную сборную Канады по хоккею, напичканную будущими звездами НХЛ. В составе играли Тейлор Холл, Джордан Эберле, Брэйден Шенн, Алекс Пьетранжело и вратари Джейк Аллен и Мартин Джонс. Но получилось так, что в овертайме сумасшедшего финала не они, а Джон Карлсон принес золото сборной США.

Также как Канада была самой талантливой командой того чемпионата, Россия имеет схожий статус перед Олимпийскими играми. Но Дежарден не уверен в победе россиян: «В этом турнире победить может каждый».

До свидания, хоккеисты из НХЛ, и здравствуй, непредсказуемость!

Отсутствие игроков из НХЛ впервые с 1994 года, похоже, слегка нарушит мировой хоккейный порядок после того как Канада выиграла три крупных турнира последних лет: чемпионат мира 2016, Олимпиаду в Сочи в 2014-м и в Ванкувере в 2010-м. Россию же можно считать фаворитом, поскольку в составе команды будет немало бывших звезд НХЛ: Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Андрей Марков. Но вместе с тем и Финляндия может сделать свои медали золотыми впервые за пять розыгрышей Олимпиады. Или Швеция наконец-то победит первый раз с 2006 года.

Главный тренер сборной США Тони Гранато же набрал себе команду хоккеистов из европейских чемпионатов, АХЛ и Студенческой Хоккейной Лиги.

«Эта Олимпиада открыта для всех по многим причинам», – говорит Гранато, – «У России самые талантливые игроки в мире. Но делает ли только это их лучшей командой мира на две недели? Нет. Мы все это знаем. Все мы имеем четкое представление, как работает большой спорт. Все, чего надо добиться – стать лучшими и выжать из себя максимум именно на нужный период времени».

А все потому что это будет очень короткий турнир: три матча в группе, квалификационный раунд, а затем сразу четвертьфиналы. Все может свестись к тому, какая команда сумеет адаптироваться первой после очень ограниченного времени подготовки. А может быть какой-то вратарь сотворит очередное чудо, как латвийский Кристерс Гудлевскис, который совершил 55 сейвов во время четвертьфинала против Канады в Сочи.

«Вратарское мастерство играет огромную роль на турнирах, подобных Олимпийскому», – говорит аналитик NBC Sports Пьер Магвайр, – «Это всегда имеет значение. Но именно на Олимпиаде «андердог» может нанести сокрушительный удар, имея в составе высококлассного вратаря».

Ну а кто же «андердог» Зимних Игр? Конечно, Южная Корея – команда, выступающая на своей первой Олимпиаде в мужском хоккее. К корейцам можно добавить Словению, Словакию, Швейцарию, Германию и Норвегию.

Быть в одной группе со Словенией, Словакией и Россией – непростая задача для сборной США, в составе которой выступит опытный 38-летний Брайан Джионта. Но Тони Гранато успокоил американских болельщиков, заявив, что «в у сборной США есть много козырей, неизвестных другим командам».

Сам же ветеран американского хоккея Джионта сказал: «Я знаю, что кругом все говорят, будто, если в составе нет парней из НХЛ, то у вас нет высококлассных игроков. Я думаю, что это абсолютно неверное представление о тех, кто едет соревноваться [на Олимпиаду – прим. «Советского спорта»]. У нас очень много хороших хоккеистов».

Все внимание на Далина

Один из наиболее динамичных и атакующих талантов – молодой шведский защитник Расмус Далин. Скорее всего именно его будут выбирать под номером один во время драфта НХЛ в июне. В 29 играх Далин набрал 11 очков, играя против старших хоккеистов в Шведской Хоккейной Лиге. Также он заработал шесть очков в семи играх на молодежном чемпионате мира. А ведь ему всего лишь 17 лет!

Кто эти парни?

Когда НХЛ объявила о неучастии своих игроков в Олимпиаде, представители американского и канадского хоккея поспешили успокоить болельщиков: «В составах обеих команд будет 25 сильнейших игроков». В каждой сборной появятся знакомые по НХЛ лица. Но большую часть заявок составляют представители профессиональных лиг Европы, как например, чех Мартин Эрат, немец Кристиан Эрхофф и канадец Бен Скривенс. Американцы Трой Терри, Джордан Гринвэй, Райан Донато и Вилл Борген вообще еще играют в хоккей на студенческом уровне.

«Чемпионат будет состоять из команд, в которых собраны парни, не ожидавшие получить такой шанс и готовые выложиться по полной», – говорит генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк.

Большой лед

Если Игры в Сочи и были призваны что-то доказать, то лишь тот факт, что международные хоккейные площадки, которые на 15 футов длиннее нхловских, не создают дополнительную динамику игры. Составы США и Канады выбраны с учетом размеров льда, чтобы команды могли играть в более европейском стиле. Это не значит, что европейские команды не будут иметь преимущества. Будут. Но оно не будет таким явным, когда игрокам из НХЛ приходилось несколько дней привыкать к размерам площадки.

Давление на ОАР

Олимпийские атлеты из России – фавориты на победу в турнире, которая может стать первой со времен Объединенной команды СНГ на Олимпиаде 1992 года. Но Россия не выигрывала никаких медалей с 2002 года. Стоит вспомнить и откровенный провал на домашних Олимпийских играх четыре года назад. Конечно, возможность заявить в команде всех игроков из КХЛ должна стать преимуществом для России, которая выиграла четыре из последних десяти чемпионатов мира. Но что-то заставило ведь ранее сборную России сыграть из рук вон плохо, а это делает даже звездную команду уязвимой.