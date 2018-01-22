Обозреватель «Советского спорта» побывал в Череповце и взял интервью у лидеров «Северстали» перед важными матчами за битву в плей-офф.

РАСКЛАД ПО МАТЧАМ

Было это перед феерическим матчем с «Локомотивом», в котором «Северсталь» вела 2:0, провалила второй период, но дотянула игру до овертайма, где уступила 5:6. Какой-то бразильский карнавал, а не матч.

Расклад в Западной конференции сейчас выглядит так. Сегодня «Северсталь» (77 очков в 53 играх) проводит важнейший матч в Москве со «Спартаком» (78 очков в 52 играх). Ну а московское «Динамо» (78 очков в 54 играх) играет в Санкт-Петербурге со СКА.

Если представить, что питерцы помогут своей команде, которая подготовила для них Вадима Шипачева и вывела на новый уровень Евгения Кетова, а еще оттуда приезжал Максим Чудинов (но не будем перечислять всех) – и победят «Динамо»…

Тогда у бело-голубых останется лишь один матч в регулярке – 1 марта, дерби со «Спартаком».

Календарь у «Северстали» тяжелейший, впереди гостевые игры с ЦСКА (27 февраля) и СКА (1 марта). Но если взять одно-два очка у «Спартака» сейчас и сегодня обогнать «Динамо», то шансы на выход в плей-офф резко улучшатся.

А главный вывод такой – судьба Череповца в КХЛ не должна зависеть от того, попадет ли «Северсталь» в кубковую восьмерку. Команда с не самым большим бюджетом сражается за мечту. Но это не должна быть битва за выживание, как у гладиаторов на арене, когда тело повержено, и кто-то в ложе показывает палец вниз.

Побольше бы таких «Северсталей» и «Амуров», как в этом сезоне. Надо ценить такие команды с характером.

ГУЛЯВЦЕВ: МАТЧИ С ЦСКА И СКА – ЗА СКОБКАМИ

– Я вынесу за скобки два последних матча в календаре, – говорит главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев. – Все зависит от того, как мы покажем себя до олимпийского перерыва. От этого будет зависеть итоговый результат в сезоне.

Не скажу, что нам ничего не светит с ЦСКА и СКА. Нет ничего невозможного. Но впереди большая пауза, и как еще мы войдем в игру?

– Как вы проведете олимпийскую паузу в месяц с хвостиком?

– Это тяжело, слишком большое окно. Но мы дадим ребятам отдохнуть пару неделек. Они восстановятся, проведут время с семьями, куда-то съездят на отдых. А потом у нас запланированы микроциклы. Будем готовиться к оставшимся двум матчам, какими бы они ни были.

ЗЕЛЕПУКИН: ЛЮДИ ГОВОРЯТ, МЫ ИГРАЕМ ЛУЧШЕ

Еще Гулявцев жарко говорил о том, что будет, если Череповец оставят без КХЛ. Но это лучше смотреть на видео. Как и то, что рассказал генменеджер Валерий Зелепукин.

– Вы сами понимаете, как считается рейтинг КХЛ из восьми пунктов?

– Точно вам не скажу, но у меня простые житейские пункты. Хорошая игра команды. Болельщики ходят на матчи, их отзывы. Анализ сезона мы еще проведем. Но люди говорят, что «Северсталь» в этом году играет намного лучше, чем в прошлом. Есть поступательное движение вперед. Мы делаем все, что можем. Зарплату выдаем вовремя. Есть финансовая стабильность…

– Меня удивило, что игрока второго звена Игоря Гераськина забрали на звездную неделю в Астану, хотя «Северсталь» должна была играть с «Салаватом Юлаевым». Можно было не отпускать форварда?

– Это необычная ситуация. Мы разговаривали с молодежной лигой в лице Алексея Морозова. Все понимали, что это большая веха в жизни Игоря – поехать на звездное шоу, показать себя. Он это заслужил.

Да, Гераськин нам был нужен в игре с Уфой. Но в этом сезоне, как говорят тренеры, есть глубина состава. Произошла рабочая замена. Тем более мы победили.

КАГАРЛИЦКИЙ: МОЖЕТ, НАМ ВСЮ ОБЛАСТЬ ОБЪЕДИНИТЬ?

И отдельно посмотрите большой разговор с Дмитрием Кагарлицким, лидером атак «Северстали».

– Нервы у нас давно на пределе, еще с середины чемпионата, – говорит Кагарлицкий. – Прыгаем с шестого места на девятое и обратно. Как-то раз очутились даже на десятом месте в конференции. Идут эти качели.

Но теперь нам некуда отступать, осталось совсем мало матчей. Отдыхать будем позже, переводить дух. А сейчас захлестывают эмоции, ночами не спишь, обо всем думаешь. Со спокойной душой хотелось бы выспаться. С чувством выполненного долга.

…И снова мы говорили с Кагарлицким о том, что «Северсталь» могут сократить из КХЛ. Хотя у команды нет никаких проблем.

«Да, у нас была перестройка, менялось руководство и тренерский штаб, ушел костяк игроков, – говорит Кагарлицкий. – На это нужно время. Нет такого бюджета, что взяли и купили 10 лидеров, которые закроют дыры и выведут команду в плей-офф. Мы по кирпичикам строили все заново. Я же тут четвертый сезон. Юрка вот Трубачев вернулся, череповецкий воспитанник, большой мастер. Мы готовы биться. И смотрите, команда играет хорошо. Мы готовы идти на подвиги.

А что мы еще изменим? У нас не город-миллионник. Если только всю Вологодскую область объединить. Как вот «Авангард» (Омская область) начнем выступать. Не знаю, посчитают ли это за наглость с нашей стороны?»