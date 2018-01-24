ПОПРАВКА ДНЯ

ГОЛ КАПРИЗОВА ОТМЕНИЛИ НЕ ВЕРНО!

В матче ЦСКА с «Ак Барсом» было заброшено десять шайб, и встреча закончилась в пользу казанцев – 6:4. Однако, как выяснилось чуть позже на самом деле голов в этом матче было еще больше!

В третьем периоде при счете 5:4 в пользу «барсов» судьи отменили гол лидера ЦСКА Кирилла Капризова. И, как оказалось, абсолютно напрасно. Сразу после матча главный судья КХЛ Алексей Анисимов честно заявил, что арбитры допустили ошибку.

– Хотел бы разъяснить эту ситуацию по горячим следам, – заявил Анисимов. – Главные арбитры запросили консультацию видеогол-комнаты на основе правила 330 «Руководства по судейству» на предмет: игра по шайбе высоко поднятой клюшкой непосредственно перед взятием ворот. Если бы шайба напрямую зашла в ворота после игры Сергея Шумакова (правило 492), то гол был бы отменен, так как удар по шайбе был выше перекладины. Судьи смотрели, где клюшка коснулась шайбы, но она была на уровне плеча игрока, что видно на видео, поэтому остановки игры быть не должно, так как этот эпизод не привел к заброшенной шайбе. КХЛ в лице главного арбитра признает неправильно интерпретированную арбитрами ситуацию. Гол отменен неверно.

ИНТРИГА ДНЯ

«АВАНГАРД» ВЫЖИВАЮТ ИЗ ЗОНЫ ПЛЕЙ-ОФФ

Ряд матчей на Востоке привел к удивительным результатам. «Сибирь» одержала десятую победу в последних одиннадцати встречах, на этот раз над «Ладой» – 2:0, и обошла «Авангард» в турнирной таблице.

Теперь омичи находятся на восьмом пограничном месте. А снизу на них напирает «Амур», который хоть и отстает по очкам, но имеет и больше несыгранных матчей. И еще до паузы, может наверстать упущенное.

Вернуть себе первое место в дивизионе «ястребам» теперь тоже будет проблематично. Поскольку «Салават Юлаев» во вторник добыл важное очко в поединке с «Йокеритом». И теперь обходит «Авангард» на три балла. И это означает, что если даже омичи сравняются с уфимцами по очкам, то все равно будут намного ниже их в таблице из-за меньшего числа побед в основное время.

НАЗНАЧЕНИЕ ДНЯ

СУШИНСКИЙ СТАЛ РУКОВОДИТЕЛЕМ «АВАНГАРДА»

Видимо, чтобы поправить дела в «Авангарде», в совет директоров омского клуба пригласили чемпиона мира-2008, экс-нападающего сборной России Максима Сушинского, который большую часть своей карьеры выступал за «ястребов».

– Сушинского пригласили в «Авангард» с целью повышения эффективности работы клуба, – прокомментировал это назначение председатель совета директоров «Авангарда» Александр Дыбаль. – Он будет курировать все вопросы, касающиеся спортивной деятельности. А также находиться в постоянном контакте с менеджментом, тренерским штабом и командой.

– Мы давно хотели пригласить Максима принять участие в работе клуба, – поддержал появление СУ-33 в совете директоров и президент «Авангарда» Владимир Шалаев. – Настроены на эффективную совместную работу. Максим, добро пожаловать в родной клуб!

ЗАЯВЛЕНИЕ ДНЯ

САМАРСКИЙ ГУБЕРНАТОР ОБЕЩАЕТ СОХРАНИТЬ «ЛАДУ» В КХЛ

Как уже сообщалось выше, тольяттинцы во вторник уступили «Сибири». И на паузу уходят в роли главного аутсайдера Востока. Местные болельщики весьма взволнованны этим обстоятельством, опасаясь, что за такие спортивные «успехи», клуб исключат из КХЛ.

Однако руководство Самарской области готово побороться за элитный хоккей.

– Мне небезразлична судьба клуба, – заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Хочу поблагодарить болельщиков за то, что им также не безразлично будущее команды. Я приму все меры, чтобы сохранить клуб в высшем эшелоне российского хоккея.

Что ж, поживем-увидим.