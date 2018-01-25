КОГДА ВТОРОГО МЕСТА МАЛО

Никаких развернутых комментариев никто из участников этих событий давать не стал. «Мне объявили, что меняется вектор развития клуба», – ответил Вайсфельд на просьбу о комментарии. «Нам нужно двигаться дальше и добиваться более значимых результатов», – это уже слова генерального директора клуба Тагира Ибрагимова. «Для нас это сюрприз», – реакция главного тренера Эркки Вестерлунда.

Вот и все. Как правило, скупость спикеров в подобных случаях говорит о том, что либо такой ход действительно стал для многих большой неожиданностью, либо о том, что настоящие причины увольнения кроются совсем не в спортивных результатах, а в чем-то еще.

К сожалению, подобные вещи периодически происходят не только в российском хоккее, но и в российском спорте вообще. Милоша Ржигу увольняли из СКА, когда команда шла на первом месте в турнирной таблице. С Леонидом Вайсфельдом в Уфе расстались, когда «Салават Юлаев» забрался на второе место на Востоке.

Конечно, разговоры о том, что генменеджер и весь тренерский штаб «Салавата» могут быть отправлены в отставку, возникали и раньше по ходу сезона. Но тогда хотя бы был повод. Команда могла проиграть несколько матчей подряд, и даже само попадание в плей-офф казалось нерешенным вопросом. Но теперь, когда уфимцы наладили игру, расторгать контракт с генеральным менеджером довольно странно.

К тому же конец сезона это самое время задуматься о будущем. Продлить контракты с нынешними лидерами, подготовить приглашение новичков – как раз сейчас для генменеджеров по всей лиге наступает горячая пора. Но «Салават Юлаев» идет своим путем.

Ну и вообще-то на носу плей-офф. Такие встряски перед решающими матчами не нужны никому. Руководство клуба обещает, что никаких изменений больше не будет, но ведь и расставание с Вайсфельдом ничто не предвещало.

ЭКСПЕРТ НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Интересно, что взлет уфимцев на второе место в конференции во многом связан с тем, что Вайсфельд умудрился в декабре подписать сразу четырех игроков из «Адмирала». Это вратарь Иван Налимов, защитник Оскарс Бартулис, нападающие Дмитрий Саюстов и Владимир Ткачев. Последние сразу же образовали ударную тройку с Антоном Бурдасовым, который не получал игрового времени в ЦСКА в начале сезона, но путем трехстороннего обмена с участием «Металлурга» оказался в Уфе.

Это умение вовремя сориентироваться и опередить конкурентов – отличительная черта Вайсфельда. Так он в свое время подписал главную звезду трех последних сезонов «Салавата Юлаева» – Линуса Умарка. Швед вообще-то ехал в «Барыс», но в последний момент возникли какие-то сложности с контрактом, и Вайсфельд грамотно этим воспользовался, подписав нападающего в Уфу.

Николай Прохоркин и Андреас Энгквист в 2015 году не нужны были ЦСКА. Вайсфельд отдал за них защитника Кутузова уже перед началом сезона. В итоге Кутузов в ЦСКА не заиграл, а Прохоркин и Энгквист стали ведущими центральными нападающими в «Салавате». Оба уфимский клуб уже покинули, но этот пример здесь в качестве иллюстрации манеры работы уже экс-генерального менеджера «юлаевцев».

Понятно, что не все его подписания были удачными. Например, за Антона Лазарева «Салават» отдал в «Автомобилист» сразу трех игроков. Двое из них – Алексей Василевский и Артем Гареев – до сих пор железные игроки основы в Екатеринбурге. А вот Лазарев из кандидата в сборную в Уфе превратился в игрока четвертого звена и в этом сезоне поехал в «Витязь».

Свои удачи и ошибки бывают у всех менеджеров. Но если бы команда провалилась на дно после неудачных трансферов, вопросов к руководству «Салавата Юлаева» не было никаких. Теперь же они есть. Какой еще новый вектор, которому не соответствует Вайсфельд? Удивление Эркки Вестерлунда говорит о том, что тренерский штаб был абсолютно не в курсе готовящихся изменений.

Помимо вопроса о новом векторе, есть еще два не менее занимательных. Первый: кто теперь будет занимать позицию генерального менеджера в «Салавате Юлаеве» и какие еще перестановки это может повлечь за собой? Второй: куда теперь отправится сам Вайсфельд? Возможно, перед стартом Олимпийских игр наше телевидение получило в свои ряды очень красноречивого эксперта.