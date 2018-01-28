При 15-градусном морозе на льду и скамейках запасных было жарко. А победу одержали гости со счетом 4:0.

Зауралье 0 Рубин 4

- Я в седьмой раз на «Русской классике», ни одного матча на пропустил, - рассказывал легенда Борис Михайлов, приглашенный в Курган в качестве почетного гостя. – С удовольствием на Высшую лигу приезжаю. Мне ведь нельзя критиковать сборную, ведь я член Правления ФХР и ЦСКА, потому что вхожу в Наблюдательный совет клуба. «Русскую же классику» ругать не за что. Ее надо только хвалить. Приятно ведь сыграть под открыты небом. На морозце…

На морозце? Приятно, если на термометре не минус 30, как было в Кургане всю неделю, вплоть до субботы. Но и «минус 17» с ветром – это испытание для хоккеистов. Такую «благодать» ощутили на себе участники матча между сборными руководителей Высшей лиги и Курганской области. Сын Легенды №17 Александр Харламов, представляющий чеховскую «Звезду», не даст слукавить.

- Прямо как в Чебаркуле, где мой папа отыграл один сезон, - пошутил Харламов, сыгравший в популярном фильме эпизодическую роль ординарца лидера «Звезды». – Но съемки того эпизода прошли на «Мосфильме», никуда уезжать не пришлось.

- Что-то хозяева стесняются забивать-побеждать, - заметил по ходу матча Михайлов.

Встречу открывали руководители области и президент ФХР Владислав Третьяк.

В Курган он прилетел в воскресенье утром и за завтраком продемонстрировал отменный аппетит.

Организаторы смонтировали хоккейную коробку на Центральном стадионе рядом с одной из трибун. С противоположной стороны со стадионом соседствовала длинная многоэтажка. Так ее обитатели высыпали на застекленные лоджии. Чем не VIP-ложи? Рядом закуска, телевизор. К слову, «Русскую классику» в прямом эфире показывал «Матч ТВ». Эксперту Александру Гуськову выдали валенки и тулуп.

- Что вы понимаете! – парировал усмешки знакомых на эту тему второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов и эксперт «Советского спорта» словами героя фильма «Чародеи». – Это самое ретРО!

Победа нужнее была «Рубину», сражающемуся за путевку в плей-офф, тогда как «Зауралье» фактически оформило прописку в кубковой зоне. Команда из Тюмени забросила четыре безответные шайбы. Проклятие хозяев в «Русской классике», проигравших все семь матчей на открытом льду, так и снято.

- Вы не замерзли? – поинтересовался автор этих строк у тренеров победителей сразу после финальной сирены.

- Мы замерзли? Что вы! Даже было жарко. У нас тут Ташкент, - ответил наставник «Рубина» Андрей Кирдяшов, который три года назад выигрывал «Русскую классику» с орским «Южным Уралом».

- «Русская классика» - это прекрасно! – захлебывался от восторга Третьяк. – У меня в очереди стоят несколько клубов, желающих принять ее в следующем сезоне.

СТАТИСТИКА

Зауралье (Курган) – Рубин (Тюмень) – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). 3400 зрителей.

Голы: Михеев, Варфоломеев, Д.А. Давыдов, Кравченко. Вратари: Загидулин – Назаров. Штраф: 6-18.