Павел Варфоломеев: Сыграл бы в Пхенчхане вместо кого угодно
Самым звездным игроком «Русской классики»-2018 стал форвард «Рубина» Павел Варфоломеев, командированный в ВХЛ «Югрой».
После матча он дал интервью «Советскому спорту».
Варфоломеев – один из самых ярких молодых российских форвардов, главный бомбардир «Югры», участник Матча звезд КХЛ в Астане. Удивительно, что клуб из Ханты-Мансийска не отпустил его в богатый клуб с серьезными задачами в плей-офф.
- А ведь спрос на него был, - сообщил мне глава департамента судейства ВХЛ Сергей Семенов, известный в недалеком прошлом арбитр. – Пашу хотели видеть три серьезных клуба.
Один из них - «Магнитка», предлагавшая «Югре» за Варфоломеева 100 миллионов рублей, но получившая отказ.
- Какой из матчей звезд вам понравился больше?
- Они разные. В КХЛ – в тепле, здесь – в холоде. Пришлось утепляться. Краги надел на шерстяные перчатки, на ноги – две пары носков, - для убедительности Павел показал черные перчатки.
- Мне сказали, что «Югра» послала вас в Курган чуть ли не Родину защищать…
- Так и есть. Сказали, что у нашего фарм-клуба сложная ситуация, надо поехать и помочь…
- Но вы ведь могли помогать другой команде. Решающей совсем другие задачи, в плей-офф КХЛ…
- Тут от меня мало что зависело. Не отпустили, так не отпустили. Буду играть в плей-офф высшей лиги. За «Рубин». Но для начала надо туда попасть. Так что стимул есть.
- А в какой команде вы бы хотели оказаться, если «Югру», не дай бог, исключат из КХЛ?
- Летом посмотрим. Какие будут предложения…
- Говорят, уже очередь из серьезных клубов, желающих видеть вас у себя, выстроилась…
- Не знаю. Пока я игрок «Югры» и хочу побороться с «Рубином» за «Братину».
- Вас уже называют наследником Мозякина. Приятно?
- Да пусть как хотят называют. Мой любимый игрок Ян Марек, царство ему небесное. Помню, как он забивал в финале решающий гол «Ак Барсу», когда играл за «Магнитку».
- Марек после Матча звезд КХЛ на Красной Площади жаловался мне, что промерз до костей…
- Ну и что? Тогда ведь в Москве холоднее было, чем сейчас. Я же хочу превзойти его успехи, тоже забивать решающие голы, стать чемпионом России.
- С кем из «Зауралья» знакомы?
- С ребятами из Магнитогорска. С Болтановым, который уже забивает за «Магнитку» («Авангарду» - прим. Ред.), я восемь лет в одной пятерке играл. Потом он при ехал в Ханты, я его с первым голом в КХЛ поздравил.
- Жаркая атмсфера на трибунах согревала?
- Да, было много болельщиков. Их Тюмени ребята подъехали. Даже разделись по пояс. Им ведь не холодно. Чего уж нам жаловаться…
- Ваши родственники в Курган приехали?
- Нет. Далеко. Остались в Ханты-Мансийске.
- Олимпиаду будете смотреть?
- Конечно. Надеюсь, наша сборная выиграет золото.
- Потянули бы в этой команде?
- Сыграл бы.
- Вместо Мозякина?
- Да вместо кого угодно.