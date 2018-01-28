После матча он дал интервью «Советскому спорту».

Варфоломеев – один из самых ярких молодых российских форвардов, главный бомбардир «Югры», участник Матча звезд КХЛ в Астане. Удивительно, что клуб из Ханты-Мансийска не отпустил его в богатый клуб с серьезными задачами в плей-офф.

- А ведь спрос на него был, - сообщил мне глава департамента судейства ВХЛ Сергей Семенов, известный в недалеком прошлом арбитр. – Пашу хотели видеть три серьезных клуба.

Один из них - «Магнитка», предлагавшая «Югре» за Варфоломеева 100 миллионов рублей, но получившая отказ.

- Какой из матчей звезд вам понравился больше?

- Они разные. В КХЛ – в тепле, здесь – в холоде. Пришлось утепляться. Краги надел на шерстяные перчатки, на ноги – две пары носков, - для убедительности Павел показал черные перчатки.

- Мне сказали, что «Югра» послала вас в Курган чуть ли не Родину защищать…

- Так и есть. Сказали, что у нашего фарм-клуба сложная ситуация, надо поехать и помочь…

- Но вы ведь могли помогать другой команде. Решающей совсем другие задачи, в плей-офф КХЛ…

- Тут от меня мало что зависело. Не отпустили, так не отпустили. Буду играть в плей-офф высшей лиги. За «Рубин». Но для начала надо туда попасть. Так что стимул есть.

- А в какой команде вы бы хотели оказаться, если «Югру», не дай бог, исключат из КХЛ?

- Летом посмотрим. Какие будут предложения…

- Говорят, уже очередь из серьезных клубов, желающих видеть вас у себя, выстроилась…

- Не знаю. Пока я игрок «Югры» и хочу побороться с «Рубином» за «Братину».

- Вас уже называют наследником Мозякина. Приятно?

- Да пусть как хотят называют. Мой любимый игрок Ян Марек, царство ему небесное. Помню, как он забивал в финале решающий гол «Ак Барсу», когда играл за «Магнитку».

- Марек после Матча звезд КХЛ на Красной Площади жаловался мне, что промерз до костей…

- Ну и что? Тогда ведь в Москве холоднее было, чем сейчас. Я же хочу превзойти его успехи, тоже забивать решающие голы, стать чемпионом России.

- С кем из «Зауралья» знакомы?

- С ребятами из Магнитогорска. С Болтановым, который уже забивает за «Магнитку» («Авангарду» - прим. Ред.), я восемь лет в одной пятерке играл. Потом он при ехал в Ханты, я его с первым голом в КХЛ поздравил.

- Жаркая атмсфера на трибунах согревала?

- Да, было много болельщиков. Их Тюмени ребята подъехали. Даже разделись по пояс. Им ведь не холодно. Чего уж нам жаловаться…

- Ваши родственники в Курган приехали?

- Нет. Далеко. Остались в Ханты-Мансийске.

- Олимпиаду будете смотреть?

- Конечно. Надеюсь, наша сборная выиграет золото.

- Потянули бы в этой команде?

- Сыграл бы.

- Вместо Мозякина?

- Да вместо кого угодно.